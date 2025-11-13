Почему я всем советую купить Nothing Phone (3a) Lite и навсегда забыть про китайские смартфоны

Китайские смартфоны принято считать эталоном в любом ценовом сегменте, включая бюджетный. Но теперь у них есть серьезный конкурент, который их способен потеснить. В конце октября компания Nothing представила новейший Nothing Phone (3a) Lite — удешевленную версию Phone (3a). Он явно выделяется на фоне других устройств, что есть в бюджетном сегменте прямо сейчас. Оказывается, недорогой смартфон на Android может приятно удивить.

Смартфон с необычным дизайном

Дизайн Nothing Phone (3a) Lite упростили по сравнению со старшими версиями: убрали глифы и вставку с «внутренними компонентами». Но есть ощущение, что это пошло телефону на пользу. Теперь — никаких узоров и только крышка отсека с батареей на задней панели. Выглядит настолько сдержанно и интригующе, насколько это возможно. Да и рассматривать его хочется не меньше, чем старшие модели. Наощупь телефон шикарен: снаружи — стекло Panda Glass, внутри — алюминиевая рама и защита IP54.

В нижней части корпуса расположен Glyph-индикатор, который настраивается на уведомления, звонки или используется в качестве фонарика. На самом деле, применений ему не счесть и бесполезной такую фишку явно не назовешь. Единственный нюанс — Nothing Phone (3a) Lite, как и любому другому смартфону бренда, противопоказан почти любой чехол, кроме прозрачного. Иначе почти вся индивидуальность теряется, не считая блока камер — так модули никто не располагает ни один производитель в 2025 году.

Характеристики Nothing Phone (3a) Lite

Понятное дело, что одним дизайном сыт не будешь. Что по железу? Внутри нас ждет среднебюджетный восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, созданный по 4-нм техпроцессу. Новый бюджетник от Nothing спокойно выдает под 700 000 очков в AnTuTu — а большего для счастья и не требуется. Если вы время от времени играете, часто зависаете в соцсетях, то это идеальный выбор. Чипсет оптимизирован для нагрузок и игр, в том числе, благодаря усовершенствованной системе жидкостного охлаждения.

8 ГБ оперативной памяти в Nothing Phone (3a) Lite — оптимальный объем ОЗУ на 2025 год. Этого должно хватить для перебойной работы, а при необходимости можно расширить ее до 16 ГБ за счет встроенного хранилища. Как-никак, это все же бюджетный смартфон и такая особенность для него простительна и для многозадачности этого точно хватит. Телефон также поддерживает карты памяти 2 ТБ, если не хватит 128 ГБ или 256 ГБ встроенных.

Недорогой смартфон с хорошим экраном

От старших смартфонов недорогой Nothing унаследовал еще и отличный Flexible AMOLED-экран на 120 Гц диагональю 6,77 дюйма. Он порадует вас не только качественным изображением и заявленной герцовкой, но и пиковой яркостью в 3000 нит. Никакой зернистости благодаря высокому разрешению 1080*2392 да и защита от ШИМ-мерцания присутствует. Словом, экран Nothing Phone (3a) Lite создан для тех, кто не отрывается от телефона сутками, но в то же время хотел бы сберечь глаза.

Камера Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Lite имеет тройную камеру, где установлен сенсор Samsung 1/1,57 дюйма на 50 МП, а также сверхширик на 8 МП и макрообъектив на 2 МП. Довольно обычный набор, но выручают алгоритмы TrueLens Engine 4.0, который ускоряет работу камеры и улучшает постобработку. Есть поддержка ночного режима, а также портретного и поддержка Ultra XDR. Запись видео — в формате 4К/30, фронталка на 16 МП — топчик для звонков и селфи. Словом, полный набор для того, чтобы запечатлевать важные моменты в жизни в отличном качестве.

Какая оболочка Андроид лучше

Отдельного упоминания стоит оболочка Nothing OS 3.5, которая ближе по духу Google Android, чем ко многочисленным китайским прошивкам. Никакой рекламы и мусорных приложений в ней нет, поэтому оптимизации со стороны пользователя она не требует. Уже в начале 2026 выйдет крупное обновление Nothing OS 4.0 с большим количеством изменений!

Также у Nothing OS есть отличительные черты в виде фирменных виджетов, шрифтов и функций вроде автоматической организации приложений в медиатеке, удобной галереи, блокировки программ App Locker и личного пространства Private Locker. Смартфон оснащен необычайно полезной боковой кнопкой Essential Key, по нажатию которой создается скриншот с возможностью добавить голосовую заметку. Он сохраняется в пространстве Essential Space — отдельной медиатеки с поддержкой расшифровки.

Какой смартфон до 15 000 купить

Почему стоит купить Nothing Phone (3a) Lite? Смартфон имеет мощную батарею на 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 33 Вт и обратную — 5 Вт. Он поставляется в двух цветах — черном и белом, а также в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. На выходе мы имеем сбалансированный телефон с хорошим процессором, узнаваемым дизайном и аутентичной операционкой.

На российских маркетплейсах он уже появился в продаже — купить Nothing Phone (3a) Lite можно от 13 200 рублей с быстрой доставкой. Ничего сопоставимого по характеристикам, цене и качеству просто не найти. Тем более, что новинка быстро скинула в цене сразу после релиза и сейчас настолько доступна, насколько это возможно.

