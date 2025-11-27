POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra с сабвуфером вышли официально. Это топовые флагманы по цене середняков

Герман Вологжанин

Не успел год подойти к концу, а компания POCO уже представила и сразу же пустила в продажу очередное поколение своих флагманов. Поскольку с момента анонса серии F7 прошло всего несколько месяцев, ждать от наследников серьезных изменений было бы наивно. Однако мастерам из Поднебесной удалось сделать смартфоны POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra по-настоящему прорывными флагманами с уникальными фишками, которых нет больше ни у кого.

POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra с сабвуфером вышли официально. Это топовые флагманы по цене середняков.

Новая серия флагманов POCO представлена официально

POCO F8 Ultra — смартфон с сабвуфером

На сегодняшний день POCO F8 Ultraлучший смартфон POCO. И дело тут не только в начинке, но и в экстерьере устройства. Его корпус с металлической рамой защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а на спинке рядом с блоком камер располагается выделенный сабвуфер, обеспечивающий в связке с обычной стереопарой звучание формата 2.1. А учитывая, что за аудио в новой модели отвечала компания Bose, POCO F8 Ultra однозначно можно назвать смартфоном с лучшим звуком на глобальном рынке.

POCO F8 Ultra — смартфон с сабвуфером. Ultra-версия представлена в двух цветах. Фото.

Ultra-версия представлена в двух цветах

На лицевой панели смартфона находится большой 6.9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и полной структурой субпикселей RGB, обеспечивающей четкость на уровне 2K при более низком энергопотреблении. А внутри POCO F8 Ultra скрывается самый мощный мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, набирающий под 4 миллиона баллов в AnTuTu.

POCO F8 Ultra на AliExpress

POCO F8 Ultra на Ozon

Несмотря на то, что в смартфонах POCO внимание обычно концентрируется на производительности, POCO F8 Ultra имеет действительно флагманский набор камер:

  • основная камера Light Hunter 950 с OIS и большим сенсором 1/1.31″;
  • ультраширокоугольная камера на 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 18 мм;
  • перископ на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом и плавающей линзой для макро-съемки.

Солидный набор камер дополняется внушительным аккумулятором на 6500 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Полный фарш для бескомпромиссного флагмана POCO.

Мощный смартфон POCO F8 Pro

POCO F8 Pro — еще один мощный смартфон из флагманской линейки. Он работает на чипе Snapdragon 8 Elite, набирающим более 3 миллионов в AnTuTu, благодаря чему даже более доступная модель обеспечивает максимальную производительность во всех сценариях, включая хардкорный гейминг.

Мощный смартфон POCO F8 Pro. Младший флагман тоже заряжен звуком Bose. Фото.

Младший флагман тоже заряжен звуком Bose

Смартфон оснащен 6.59-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, качественными стереодинамиками от Bose, а также премиальным корпусом из цельного фрезерованного стекла и металла с пылевлагозащитой IP68.

POCO F8 Pro на AliExpress

POCO F8 Pro на Ozon

Камеры тоже не подкачали: в дополнение к основе Light Fusion 800 отведены телеобъектив с 2.5-кратным оптическим приближением, а еще ультраширокоугольный модуль. Аккумулятор рассчитан сразу на 6210 мАч и поддерживает быструю зарядку на 100 Вт. Кроме того, POCO F8 Pro может работать в режиме повербанка, восстанавливая энергию других устройств током мощностью до 22.5 Вт.

Что лучше: POCO F8 Pro или POCO F8 Ultra

В линейке устройств POCO обе модели являются флагманскими. Но POCO F8 Ultra — более продвинутая модель, у которой мощнее процессор, круче камеры и лучше звук. Оттого и цена выше:

Как бы то ни было, каждый смартфон является топом в своем ценовом сегменте. POCO F8 Ultra — самый доступный аппарат на Snapdragon 8 Elite Gen 5 среди глобальных устройств, а POCO F8 Pro предлагает оптимальный баланс, цены, производительности и возможностей камеры.

