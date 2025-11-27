POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra с сабвуфером вышли официально. Это топовые флагманы по цене середняков

Не успел год подойти к концу, а компания POCO уже представила и сразу же пустила в продажу очередное поколение своих флагманов. Поскольку с момента анонса серии F7 прошло всего несколько месяцев, ждать от наследников серьезных изменений было бы наивно. Однако мастерам из Поднебесной удалось сделать смартфоны POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra по-настоящему прорывными флагманами с уникальными фишками, которых нет больше ни у кого.

POCO F8 Ultra — смартфон с сабвуфером

На сегодняшний день POCO F8 Ultra — лучший смартфон POCO. И дело тут не только в начинке, но и в экстерьере устройства. Его корпус с металлической рамой защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а на спинке рядом с блоком камер располагается выделенный сабвуфер, обеспечивающий в связке с обычной стереопарой звучание формата 2.1. А учитывая, что за аудио в новой модели отвечала компания Bose, POCO F8 Ultra однозначно можно назвать смартфоном с лучшим звуком на глобальном рынке.

На лицевой панели смартфона находится большой 6.9-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и полной структурой субпикселей RGB, обеспечивающей четкость на уровне 2K при более низком энергопотреблении. А внутри POCO F8 Ultra скрывается самый мощный мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, набирающий под 4 миллиона баллов в AnTuTu.

Несмотря на то, что в смартфонах POCO внимание обычно концентрируется на производительности, POCO F8 Ultra имеет действительно флагманский набор камер:

основная камера Light Hunter 950 с OIS и большим сенсором 1/1.31″;

ультраширокоугольная камера на 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 18 мм;

перископ на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом и плавающей линзой для макро-съемки.

Солидный набор камер дополняется внушительным аккумулятором на 6500 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Полный фарш для бескомпромиссного флагмана POCO.

Мощный смартфон POCO F8 Pro

POCO F8 Pro — еще один мощный смартфон из флагманской линейки. Он работает на чипе Snapdragon 8 Elite, набирающим более 3 миллионов в AnTuTu, благодаря чему даже более доступная модель обеспечивает максимальную производительность во всех сценариях, включая хардкорный гейминг.

Смартфон оснащен 6.59-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, качественными стереодинамиками от Bose, а также премиальным корпусом из цельного фрезерованного стекла и металла с пылевлагозащитой IP68.

Камеры тоже не подкачали: в дополнение к основе Light Fusion 800 отведены телеобъектив с 2.5-кратным оптическим приближением, а еще ультраширокоугольный модуль. Аккумулятор рассчитан сразу на 6210 мАч и поддерживает быструю зарядку на 100 Вт. Кроме того, POCO F8 Pro может работать в режиме повербанка, восстанавливая энергию других устройств током мощностью до 22.5 Вт.

Что лучше: POCO F8 Pro или POCO F8 Ultra

В линейке устройств POCO обе модели являются флагманскими. Но POCO F8 Ultra — более продвинутая модель, у которой мощнее процессор, круче камеры и лучше звук. Оттого и цена выше:

Как бы то ни было, каждый смартфон является топом в своем ценовом сегменте. POCO F8 Ultra — самый доступный аппарат на Snapdragon 8 Elite Gen 5 среди глобальных устройств, а POCO F8 Pro предлагает оптимальный баланс, цены, производительности и возможностей камеры.