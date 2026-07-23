Почти одновременно с выходом Xiaomi 18 в Китае на глобальном рынке к релизу готовятся два будущих флагмана POCO. Они засветились в базах сертификации, и это первый серьёзный сигнал о том, что линейка F9 уже на подходе. POCO F9 Pro и F9 Ultra прошли сертификацию GSMA, а анализ прошивки заранее раскрыл ключевые характеристики — от процессора до объёма батареи. Ниже разбираем, что из этого проверяемый факт, а что пока остаётся утечкой.

Что известно про POCO F9 Pro и F9 Ultra

Сертификация GSMA — это формальный этап, через который проходят почти все смартфоны перед выходом на рынок. Сам факт сертификации ещё не означает скорого анонса завтра, но обычно говорит, что до релиза остались месяцы, а не годы. Согласно утечке, будущий POCO F9 Pro получил модельный номер 2607APCA5G, а POCO F9 Ultra — 26077PC53G.

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Здесь важно сразу разделить проверенное и предполагаемое. Модельные номера и сам факт сертификации — это документальные данные. А вот конкретные характеристики железа пока идут из утечки: анализ программного кода MI Code показал, что обе модели построены на отнюдь не самом мощном процессоре.

Какой процессор будет в POCO F9

Многие ждали, что новинки получат самое свежее железо, но по утечке это не так. Оба смартфона используют Snapdragon 8 Elite Gen 5 — флагманский чип, который уже установлен в POCO F8 Ultra, который стоит на AliExpress в районе 50 тысяч рублей.

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Для реального пользователя это не проблема. Snapdragon 8 Elite Gen 5 — зрелая и стабильная платформа, которой хватает для игр на высоких настройках, съёмки и любых повседневных задач с большим запасом. Но сам факт, что в новом смартфоне будет использоваться процессор предыдущего поколения, говорит о серьёзном влиянии кризиса памяти, развернувшегося на рынке.

Чем POCO F9 Ultra отличается от F9 Pro

Главная интрига линейки — аккумуляторы, и цифры здесь действительно необычные. По данным утечки, POCO F9 Ultra может получить рекордную батарею на 10 000 мАч, а его младший собрат POCO F9 Pro — аккумулятор на 8000 мАч. Для сравнения: это вдвое больше типичной для современных смартфонов ёмкости в 5000 мАч. Хотя моделей с батареей на 10000 мАч уже достаточно.

Батарея такого объёма — это уверенный двухдневный режим работы даже при активном использовании: играх, навигации и раздаче интернета. Заявленная зарядка тоже быстрая — по описанию характеристик обе модели поддерживают 100 Вт по проводу и 50 Вт без провода, так что огромная батарея не должна оборачиваться долгими часами у розетки. Разница между версиями пока сводится в основном к размеру аккумулятора и позиционированию. Ultra — это максимальная модель с самой большой батареей, Pro — чуть компактнее по ёмкости, но всё равно заметно выше среднего по рынку.

Остальные характеристики POCO F9

По той же утечке экраны новинок будут построены на AMOLED-панелях с высокой частотой обновления и ультразвуковым сканером отпечатка под стеклом — то есть разблокировка пальцем прямо по дисплею. Заявлена и основная камера на 200 Мп, что укладывается в общую тенденцию топовых устройств семейства Xiaomi.

Отдельно стоит отметить поддержку eSIM — встроенной виртуальной SIM-карты без физического пластика. Функция удобна в поездках и для второго номера, но её реальная доступность зависит от оператора и региона, так что заранее радоваться стоит с оговоркой.

Когда выйдут POCO F9 и доберутся ли до России

С датой выхода POCO F9 пока нет единой ясности, и источники расходятся. Официальная премьера, по одним данным, ожидается во второй половине 2026 года, при этом часть материалов называет более раннее окно. Точной даты нет — это всё ещё прогноз, а не подтверждённый график. Так что с учётом прошлогоднего железа новинок сейчас лучше купить POCO F8 Ultra, не дожидаясь релиза.

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Зато география сертификации выглядит широкой. Согласно базе GSMA, устройства ожидаются на глобальных рынках, включая EEA, Турцию, Индонезию, Тайвань, Россию и Японию. Наличие России в списке сертификаций — хороший знак для доступности. По традиции, новинки POCO всегда появляются в нашей стране, и серия F9 не станет исключением.