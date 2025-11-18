POCO X7 Pro теперь стоит 15 тысяч. Мощнейший смартфон стал как никогда дешевым

Распродажа 11.11 на AliExpress в этом году доживает свои последние дни. Акция закончится уже утром 20 ноября, но сейчас на китайском маркетплейсе еще можно встретить скидки, в реальность которых многим будет сложно поверить. К примеру, смартфон POCO X7 Pro, известный своей производительностью, подешевел настолько, что его пора скупать пачками сразу на все семью, ведь таких цен не было никогда раньше.

Цена POCO X7 Pro на распродаже

POCO X7 Pro вышел в начале этого года. На AliExpress за него просили под 30 тысяч рублей, а в России его официальная цена и вовсе составила 39 990 ₽. Представьте, каково было наше удивление, когда мы увидели, что сейчас его продают на AliExpress за 15 797 ₽ по купону на странице товара. Это рекордно низкая цена!

Купить POCO X7 Pro

К сожалению, продавцы AliExpress любят жонглировать цифрами, и не исключено, что в любой момент цена поменяется. Но, как бы то ни было, у POCO X7 Pro все равно нет конкурентов среди смартфонов до 20000 рублей.

Почему стоит купить POCO X7 Pro

Главная фишка POCO X7 Pro — процессор Dimensity 8400-Ultra. С ним смартфон набирает под 2 миллиона баллов в AnTuTu, обеспечивая производительность флагманского уровня. И это, напомним, в телефоне до 20000 рублей.

Помимо мощного процессора, обеспечивающего запас производительности на 5 лет вперед, смартфон готов предложить:

аккумулятор на 6000 мАч с зарядкой на 90 Вт;

AMOLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит;

светосильную камеру Sony с оптической стабилизацией;

влагозащиту корпуса по стандарту IP68.

Учитывая возможности POCO X7 Pro, действительно тяжело поверить, что его продают за 15-16 тысяч рублей. Но это и правда его реальная цена, которая, впрочем, актуальна только до конца распродажи 11.11. Так что не упустите момент.