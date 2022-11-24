Подборка лучших гаджетов Xiaomi на Черную пятницу АлиЭкспресс 2022

Не успели мы отойти от распродажи 11.11, как на AliExpress стартует новая — Черная пятница. По своему масштабу она не уступает акции, приуроченной ко Дню холостяка, а в большинстве стран мира даже считается главной. В 2022 году Черная пятница на АлиЭкспресс проходит с 24 по 30 ноября. Целую неделю тысячи товаров будут доступны по минимальным ценам, и по этому случаю мы выбрали лучшие устройства Xiaomi, которые обязательно нужно купить, если вы хотите получить максимальную выгоду и успеть подготовить подарки к Новому году.

Redmi Note 10 Pro — телефон с хорошей камерой и батареей

Цена: 14 000 ₽

Купить Redmi Note 10 Pro

Несмотря на то, что эта модель поступила в продажу полтора года назад, именно сейчас телефон Redmi Note 10 Pro обрел вторую молодость. Во-первых, в продаже появилось несколько цветовых решений, недоступных ранее (зеленый и звездно-фиолетовый). Во-вторых, характеристики Redmi Note 10 Pro не уступают начинке представителей 11-й серии, а в некоторых аспектах даже превосходят их.

Главное, что заставляет купить Redmi Note 10 Pro — камера. В то время как новые смартфоны, включая субфлагманы вроде Xiaomi 12T, получают в качестве основной камеры сенсор Samsung HM6, прошлогодняя модель базируется на Samsung HM2, и это идет ей только в плюс. HM2 — камера на 108 МП с размером сенсора 1/1.52″ (размер Samsung HM6 — 1/1.67″). Следовательно, она лучше подходит для вечерней съемки, а также выдает более детализированные снимки во всех остальных сценариях.

Также, в отличие от большинства других смартфонов 2022 года, Redmi Note 10 Pro обладает одной из лучших макро-камер. Мало того, что она имеет неплохое разрешение 5 МП, так еще матрица оснащена автофокусом и двукратным оптическим приближением. Сверхширик тоже на месте, а кроме камеры Redmi Note 10 Pro каждого обладателя этого смартфона точно порадует AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и достойные стереодинамики.

Наконец, телефон получил большой аккумулятор на 5020 мАч, что вкупе с AMOLED-матрицей экрана и энергоэффективным процессором Snapdragon 732G позволяет рассчитывать на полтора дня работы. Заряжается батарея чуть более чем за час благодаря адаптеру питания на 33 Вт. Так что все при нем, ну а цена — сказка.

POCO M5 — хороший недорогой телефон

Цена: 10 000 ₽

Купить POCO M5

Среди смартфонов 2022 года есть и хорошие модели. Особенно, если вы хотите купить недорогой телефон. На эту роль прекрасно подходит POCO M5. Модель выполнена в классическом дизайне POCO, а крышка устройства сделана из материала, тактильно напоминающего кожу.

Помимо цены главным плюсом POCO M5 является процессор. Здесь установлен новый чипсет Helio G99, который не только мощный (350k в AnTuTu), но и энергоэффективный (техпроцесс 6 нм). Его производительности хватит и на плавную работу базовых приложений, и на ресурсоемкие 3D-игры со средними настройками графики.

Кстати, о плавности. Экран POCO M5 поддерживает частоту обновления 90 Гц, которая в некоторых сценариях автоматически опускается, позволяя продлить время работы телефона с большим аккумулятором на 5000 мАч. Да, дисплей выполнен по технологии IPS, но за такие деньги требовать наличия AMOLED-матрицы может только человек, далеки от рынка смартфонов. Поэтому скажем спасибо POCO M5 за сбалансированные характеристики, включающие в себя в том числе камеру на 50 МП.

Redmi Note 11 Pro+ 5G — лучший телефон Redmi

Цена: 19 700 ₽

Купить Redmi Note 11 Pro+ 5G

Предлагая вам в качестве покупки на Черную пятницу АлиЭкспресс Redmi Note 10 Pro, я упомянул, что обновленная линейка в некоторых аспектах получилась хуже предшественника. Но это касается только Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G. Чуть позже серия пополнилась лучшим смартфоном Redmi — Redmi Note 11 Pro+ 5G. Как ни странно, приставка «Plus» дала устройству существенный прирост во всех аспектах, среди которых обязательно стоит выделить:

мощный процессор Dimensity 920;

стереодинамики с настройкой от JBL;

X-осевой вибромотор с поддержкой нескольких десятков эффектов;

адаптер питания на 120 Вт, заряжающий смартфон от 0 до 100% всего за 15 минут.

Ничем из выше перечисленного не может похвастать ни один телефон Redmi, представленный на глобальном рынке. Добавим сюда камеру на 108 МП, сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и получаем лучший смартфон до 20 000 рублей, который обязательно стоит купить на Черную пятницу.

Redmi Watch 2 Lite — недорогие смарт-часы

Цена: 3 200 ₽

Купить Redmi Watch 2 Lite

Было бы глупо ограничиваться смартфонами Xiaomi с учетом того, что компания выпускает массу других устройств. В частности, в линейке производителя нашлось место недорогим смарт-часам Redmi Watch 2 Lite. Эта модель выполнена в квадратном дизайне, имеет большой экран диагональю 1,55″ и готова похвастать множеством дополнительных функций:

более 100 режимов тренировок;

измерение уровня кислорода в крови (SpO₂);

GPS-датчик с поддержкой ГЛОНАСС;

мониторинг уровня стресса и менструальных циклов.

Кроме того, смарт-часы Redmi умеют измерять пульс и управлять смартфоном (например, переключая музыку), работают до 10 дней от одного заряда и не боятся попадания влаги. Получается продвинутая версия Mi Band с GPS в форме часов, а цена — на уровне фитнес-браслета.