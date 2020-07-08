Подтверждена дата презентации Sаmsung Galaxy Note 20. Что покажут еще?

Мы много говорили о том, когда состоится презентация Samsung, на которой нам должны будут показать, очень многое. Пусть это и будет 3-6 устройств, но все-таки это очень много. Среди того, что мы ждем, будет и новое поколение культовой линейки Galaxy Note, которая в этом году обещает что-то особенное, и новые складные смартфоны, и часы, и наушники, и что-нибудь еще. В общем, совсем скоро нам точно будет, что обсудить. Пока давайте обсудим, какие гаджеты нам покажут на этой презентации, а самое главное, когда она уже наконец-то состоится. В конце концов, в году не так много действительно топовых мероприятий, за ходом которых хочется следить. Samsung Unpacked точно в их числе.

Когда презентация Samsung

Презентация, которую мы так ждем, состоится в тот день, о котором нам и говорили аналитики и утечки. Произойдет это в среду 5 августа 2020 года в 10:00 по восточному времени (18:00 по московскому времени).

Эта дата выбрана, скорее всего, не случайно. С одной стороны, многие говорили о том, что компания может немного отложить свое мероприятие, чтобы выставки и презентации уже начали проводиться в обычном формате, но, судя по всему, ждать этого еще долго. С другой стороны, не стоит забывать о том, что именно Samsung на данный момент является последней компанией, которая успела провести оффлайн-мероприятие до серьезного удара пандемии коронавируса по миру.

Уже после ее предыдущего мероприятия, на котором показали Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy Z Flip, отменились или перешли в онлайн MWC 2020, Google I/O, WWDC и многие другие выставки, презентации и конференции.

А еще компании выгодно провести мероприятие пораньше, чтобы не делить внимание прессы с Huawei, которая должна показать новый Huawei Mate 40 и, по слухам, новые складные смартфоны.

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Что Samsung представит 5 августа

Как обычно, в преддверии презентации любого крупного бренда очень приятно порассуждать на тему того, что нам покажут. Вы тоже можете это сделать, ведь в том числе и для этого мы создали наш новостной Telegram-чат. Пока я подведу промежуточные итоги и расскажу, что нам пророчат аналитики и авторы утечек.

Презентация нового Samsung Galaxy Note 20

Ни у кого нет сомнения, что, как и в случае с линейкой Samsung Galaxy S, Galaxy Note в этом году перепрыгнет сразу от 10-й серии к 20-ой.

Мы получим сразу три модели — Galaxy Note 20, Note 20+ и Note 20 Ultra. Последний будет иметь по-настоящему галактический ценник, сомневаться тут не приходится. Главное, чтобы он получился хорошим и не имел ”детских болячек”. Так тоже часто бывает и при такой цене это очень обидно для покупателей. Особенно, если они еще и являются фанатами марки.

Из основных характеристик можно назвать процессор. Многие утверждают, что новинка получит Snapdragon 865 Plus. Кто-то даже говорил о том, что можно рассчитывать сразу на Snapdragon 875, который еще даже не представили, но, по слухам, уже начали во всю производить.

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А еще линейка Samsung Galaxy Note 20 получит фирменный стилус S Pen и новые цвета. Утечка уже показала, что выглядеть он будет просто бомбически. Посмотрим, что получится на деле.

Новый складной телефон Samsung

Вероятность появления нового поколения складных телефонов Samsung есть, но это пока не точно.

Если сомнений, что нам покажут Samsung Galaxy Z Flip с поддержкой 5G и чуть прокаченным железом, нет, то второе поколение Fold вызывает все больше вопросов. Больше всего вопросов вызывает нейминг. Многие склонны полагать, что новый смартфон будет называться не Samsung Galaxy Fold 2, а Samsung Galaxy Z Fold 2. В этом что-то есть. Так линейка раскладушек станет более причесанной, но заодно запутает потенциальных покупателей на первом этапе.

Новый Galaxy Tab и Galaxy Watch 3

Еще ходят слухи о появлении новых Galaxy Tab и Galaxy Watch 3. Но есть вероятность того, что их покажут даже раньше или просто выпустят в продажу без серьезных презентаций. Пока точной информации по этому поводу нет, зато есть шансы увидеть эти два гаджета уже в этом месяце.

Наушники и антибактериальные чехлы Sasmung

Также не ясна судьба обновленных наушников и антибактериальных чехлов, о которых мы уже рассказывали. Вероятность появления первых очень невысока, а вторые вполне могут показать и в рамках самой презентации. В конце концов именно такие чехлы могут привлечь внимание в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире.

Когда Galaxу Note 20 и складной Samsung поступят в продажу

На презентации нам не только покажут от трех до шести смартфонов плюс дополнительные аксессуары, но и скажут, когда можно будет их купить. В отношении Galaxy Note справедливо говорить о 21 августа. Складные смартфоны, скорее всего, задержатся до октября. В пользу задержки выхода ”раскладушек” говорит тот факт, что их надо потрогать перед покупкой, а люди пока не везде могут так свободно ходить по магазинам из-за пандемии

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Где посмотреть презентацию Samsung Unpacked

Так как презентация будет проходить полностью в онлайн-формате, говорить о том, что компания будет сильно выкладываться, не стоит. В этот раз представителям не надо будет изо всех сил стараться показать что-то журналистам и публике в зале — достаточно будет хорошей картинки и качественных рендеров.

Тем не менее, смотреть презентацию можно будет на YouTube или на официальном сайте компании. Ссылок пока нет, но ближе к 5 августа они появятся. Мы расскажем об этом в нашем новостном Telegram-канале или на сайте, а если все же пропустите, то поиск вам поможет. Найти трансляцию без труда можно будет по запросу ”Samsung Unpacked”. Но лучше оставайтесь с нами. Мы и после презентации все обязательно расскажем.