Полная чушь! Смартфоны Samsung больше не активируются в России?

Наверное, вы уже слышали, что часть смартфонов Samsung, ввезённых в Россию параллельным импортом, оказалось невозможно активировать. Такая статья сегодня ночью вышла в Известиях. Её автор Валерий Кодачигов пишет, что корейцы потребовали использовать фирменные устройства бренда только в тех странах, для которых они были предназначены изначально. То есть то, чего так боялись потребители, действительно случилось, и производители начали блокировать смартфоны, незаконно ввезённые в РФ. Но уже с первых строк становится понятно, что всё это наглая манипуляция фактами.

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Как пишут Известия со ссылкой на «источник, близкий к одному из ритейлеров», запрет активации распространяется на смартфоны Samsung, ввезённые не из стран ЕАЭС. В общей сложности, доля таких устройств может достигать 20%, то есть риск блокировки затрагивает каждый пятый аппарат в стране. Так что вероятность нарваться на него довольно высока.

Можно ли включить телефон без сим-карты

Блокируют, как утверждается, смартфоны из стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и Китая. Они не имеют сертификации в России, которая является общей для всех государств-членов ЕАЭС, а потому легко вычисляются производителем, который и отключает такие устройства, выражая таким образом своё недовольство параллельным импортом.

До этого момента всё выглядит довольно логично, пусть и страшно. Единственный нюанс — все смартфоны, ввезённые параллельным импортом, проходят обязательную сертификацию за счёт продавца. Но у страха глаза велики. Всё-таки именно этого мы и боялись, когда компании — одна за другой — начали уходить с российского рынка. Косвенно на возможность блокировок смартфонов намекали и сами ритейлеры. Правда, в основном в отношении Айфонов. Они долгое время боялись везти их в Россию, потому что опасались, что Apple просто отключит их.

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Но Известия зачем-то приплели зарубежные SIM-карты, которые и вывели их на чистую воду. Вот, что они пишут:

Включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту. Чтобы активировать устройство, в него надо инсталлировать SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут.

Звучит по меньшей мере странно. Ведь если смартфон активируется с SIM-картой зарубежного оператора, значит, он не заблокирован территориально. Скорее всего, это просто операторская привязка. Однако для того, чтобы отвязать смартфон от оператора, под которого он залочен, недостаточно просто вставив в него SIM-карту этого оператора и поговорив с кем-то пару минут. Это просто противоречит самой сути контрактных аппаратов.

Заблокируют ли Самсунг в России

Ситуацию прояснил Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-Review и аналитик MRG. Он выступил в роли спикера для статьи Известий, подтвердив факт блокировок. Однако спустя несколько часов сам же себя и опроверг, выпустив пост у себя в телеграм-канале. Аналитик пояснил, что речь идёт только о контрактных смартфонах, которые незадачливые ритейлеры закупили без должных проверок, купившись на низкие цены.

Некоторые нашли “суперсделки” и купили операторские смартфоны, а те имеют соответствующую блокировку. Разблокировать их в России не представляется возможным, тот же Samsung не может этого сделать, они залочены на конкретных операторов и дешевизна объясняется часто тем, что устройства субсидированы оператором, — написал Муртазин.

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Ну, теперь всё встало на свои места: