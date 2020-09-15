Представлен LG Wing с двумя экранами — претендент на Шнобелевскую премию

Вы помните, какими смартфоны были в начале нулевых годов? Тогда об iPhone ещё ни шло и речи, а на рынке главенствовали Nokia, Sony Ericsson и Siemens, которые выпускали по-настоящему бомбические устройства, непохожие на всё, что делали конкуренты. Слайдеры, раскладушки, флипы – чего только не было. Но, пожалуй, самое неизгладимое впечатление в моей памяти оставил Siemens SK65 с ротационным механизмом. Видимо, LG решила повторить успех немцев и представила своё видение этого форм-фактора.

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Для начала небольшой ликбез. Ротатор – это такой механизм, который предполагает наличие двух параллельных элементов, способных поворачиваться относительно друг друга. В случае с Siemens SK65 это была клавиатура, расположенная снизу, и дисплей, расположенный сверху. Но, в отличие от раскладушек и горизонтальных слайдеров, тут, чтобы получить доступ к клавиатуре, было нужно повернуть верхнюю часть на 90 градусов. В результате получалась крестовина из, собственно, клавиатуры и фронтальной панели с дисплеем и кнопками номеронабирателя.

Смартфон с поворотным корпусом

Вот так выглядел самый привлекательный смартфон из 2000-х годов, по версии меня самого:

Видимо, кто-то из инженеров LG тоже был неравнодушен к Siemens SK65, а потому в какой-то момент решил, что было бы неплохо создать нечто подобное, но в современном исполнении. Так появился LG Wing. Жаль только, что практической пользы от такого решения нет.

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Очевидно, что в эпоху складных смартфонов LG хотела сделать что-то необычное. Но поскольку Samsung, Huawei и Microsoft уже представили собственные решения складного форм-фактора, LG был нужен кардинально иной подход. Решение было найдено в ротационном механизме. Вот только под внешним дисплеем корейцы разместили не клавиатуру, с которой было бы удобнее взаимодействовать с текстом, презентациями и – банально – писать комментарии, а второй, но более компактный дисплей.

Зачем нужен смартфон с двумя экранами

Внешний дисплей LG Wing получился довольно крупным. Он имеет диагональ 6,8 дюйма и выполнен по технологии P-OLED. Внутренний дисплей – 3,9-дюймовый – производится по технологии G-OLED. Дизайнеры LG разместили их с небольшим смещением друг относительно друга. В результате получилось так, что при повороте внешнего дисплея он образует не крестовину, а Т-образную конструкцию. Это было сделано специально, чтобы оправдать те немногие сценарии использования двойного экрана, которые планируется предложить пользователям. Кстати, вот они:

Набор и редактирование текста;

Размещение элементов управления воспроизведением;

Вывод оповещений без перекрытия контента на основном экране;

Запуск навигатора и ведение по маршруту;

Вывод карты или других вспомогательных элементов в играх;

Одновременный запуск двух приложений с возможностью параллельного взаимодействия.

Откровенно говоря, часть этих сценариев выглядит немного надуманно. Взять хотя бы игры. Лично я сильно сомневаюсь, что найдётся много заядлых геймеров, которые решатся на покупку LG Wing только потому, что он предлагает размещать карту в гонках на отдельном экране. Единственным сценарием, который кажется мне применимым на практике, является запуск двух приложений одновременно.

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Но вместо того, чтобы предложить более или менее адекватные сочетания приложений, LG в качестве одного из двух предложенных сочетаний выбрала одновременный просмотр фильма и телефонный звонок. Понятия не имею, какой гений это придумал, но ему явно нужно выписать Шнобелевскую премию.

Цена и характеристики LG Wing

По железу тут тоже ничего особенного:

Процессор: Snapdragon 765G;

Память: 8/128, 8/256 ГБ;

Аккумулятор: 4000 мА*ч;

Камера: 64, 13 и 12 Мп;

Цена: 1099 евро

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Имело ли смысл в принципе делать второй дисплей при таком форм-факторе? На мой взгляд, нет. Куда логичнее, как по мне, было бы, во-первых, разместить на нижней части клавиатуру, а, во-вторых, изменить направление ротации, чтобы дисплей оставался горизонтальным, а клавиатура поворачивалась относительно него. В этом случае, повернув механизм, можно было бы очень удобно и набирать текст, и играть, управляя геймплеем при помощи физических клавиш. Не уверен, что я бы купил такой аппарат, но по крайней мере он был бы логичнее и удобнее в эксплуатации.