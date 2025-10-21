Представлен realme GT8 Pro со сменными островками камер: круто и недорого

Китайская компания realme представила долгожданный флагман серии GT: модель GT8 Pro, призванную вывести мобильную фотографию на новый уровень. Старт продаж уже сегодня. В статье разбираем ключевые характеристики и уникальные особенности новинки.

Производительность realme GT8 Pro на уровне мировых рекордов

Флагман оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3136×1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Это технически продвинутый экран с плавным изображением и высокой четкостью. Базовая яркость достигает 2000 нит, а в HDR он выдает до 7000 нит.

В основе устройства лежит топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища достигает 1 ТБ, хотя в базе будет 256 ГБ. За охлаждение отвечает новая система с испарительной камерой.

С такой начинкой устройство должно работать хорошо как в играх, так и в рабочих задачах. Благодаря эффективному теплоотводу чип демонстрирует около 3,5 млн баллов в AnTuTu.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Что такое съемная камера realme GT8 Pro

Одной из ключевых особенностей GT8 Pro стала камера: модуль включает пару 50-МП сенсоров (основной и сверхширокоугольный) и 200-МП перископический объектив, построенный на базе сенсора Samsung HP5. Последний фокусируется с расстояния 25 см, что позволяет снимать эффектное макро.

Камера разработана в сотрудничестве с японской компанией Ricoh, известной своей линейкой фотокамер GR. В realme утверждают, что на создание модуля ушло четыре года. Здесь семь линз, два слоя просветляющего покрытия и встроенный ИК-фильтр.

Кроме того, смартфон получил сменный блок основной камеры: задняя панель выполнена по модульному принципу, так что можно менять декоративные накладки островка. Помимо комплектных, появятся и варианты от сторонних производителей. Характеристики камеры это не меняет, но делает GT8 Pro одним из самых интересных смартфонов с точки зрения дизайна.

Батарея в realme GT8 Pro топовая

Емкость аккумулятора составляет 7000 мА*ч, и это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями. При этом скорость зарядки не пострадала: проводная выдает до 120 Вт, беспроводная аж до 50 Вт. За 15 минут по проводу батарея заряжается на 50%.

Компания не раскрывает точные данные автономности, но, судя по характеристикам, GT8 Pro может стать одним из самых долгоиграющих устройств на рынке.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Корпус realme GT8 Pro

Толщина корпуса составляет около 8,2 мм, а вес всего 214 г. Доступно четыре цветовых решения: белый, кремовый, синий и зеленый. Дизайн премиальный, с акцентом на камеру, поэтому смартфон выглядит стильно и технологично.

Защита корпуса впечатляет: IP69 + IP68 + IP66. Смартфон не стоит специально погружать в воду, но под сильным ливнем он не испортится.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Сколько стоит realme GT8 Pro

Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценена в 3999 юаней (около 45 000 рублей). Топовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища стоит 5200 юаней, или примерно 59 000 рублей.

В Китае продажи уже стартовали, но дату выхода на мировой рынок пока не сообщили.