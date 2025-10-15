Представлен Samsung W26: роскошная версия Galaxy Z Fold 7, которую вы не сможете купить

Складные смартфоны стали одной из самых захватывающих инноваций последних лет, а в последнее время они стали еще и относительно массовыми благодаря повышению уровня надежности, усилению функциональности и уменьшению толщины. Samsung, как один из лидеров этой индустрии, продолжает удивлять своими разработками. Компания представила специальную версию Galaxy Z Fold 7, которая поднимает концепцию премиального складного устройства на совершенно новый уровень. Ей есть чем удивить.

Что такое Samsung W26

Samsung выпустила W26 — роскошную версию Galaxy Z Fold 7. Правда представлена она только для китайского рынка, где ей предстоит конкурировать с народным любимцем среди раскладушек в лице HUAWEI Mate X6. Это устройство представляет собой результат многолетнего партнерства Samsung с China Telecom и традиционно позиционируется как символ статуса, а не массовый продукт. W26 сохраняет все технические преимущества базовой модели, но получает уникальное оформление и дополнительные функции .

Модель W26 выпускается в двух эксклюзивных цветовых вариантах: роскошном красном с золотыми акцентами и глубоком черном с золотыми деталями. Тут, тоже можно отследить аналогии с Mate X6, который выпускается в таких же цветах с конца прошлого года.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Задняя панель отличается изысканным блеском и бархатистой текстурой, а модуль камер украшен золотыми кольцами вокруг каждого объектива . Несмотря на премиальное оформление, устройство остается невероятно легким — всего 215 грамм, сохраняя звание одного из самых тонких и легких складных смартфонов на рынке.

Самый лучший смартфон Samsung

Главным техническим отличием W26 от стандартного Galaxy Z Fold 7 стала поддержка спутниковой связи. Эта функция отсутствует в большинстве глобальных версий Fold 7, хотя в США пользователи T-Mobile могут отправлять текстовые сообщения, изображения и данные через спутник. Спутниковая связь превращает смартфон в надежный инструмент коммуникации даже в самых отдаленных местах, где нет покрытия сотовых сетей.

В плане оперативной памяти W26 также превосходит базовую версию. Обе модификации — на 512 ГБ и 1 ТБ — оснащены 16 ГБ ОЗУ, тогда как версия Galaxy Z Fold 7 на 512 ГБ предлагает только 12 ГБ RAM. Эта разница обеспечивает еще более плавную многозадачность и работу с ресурсоемкими приложениями.

Устройство получило эксклюзивные функции Galaxy AI, включая Smart Collection — инструмент, позволяющий перетаскивать изображения и текст в специальное пространство для более удобного управления контентом. Эта функция особенно полезна для пользователей, работающих с большими объемами информации на складном экране.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Премиальный Samsung

Samsung не ограничилась только улучшением самого устройства — компания подошла к вопросу комплектации с особым вниманием. W26 поставляется в элегантной коробке, выполненной в глубоком серо-черном цвете с золотыми элементами и каллиграфическими надписями, отражающими китайскую эстетику.

В комплект входят защитный чехол из кевлара, кабель для передачи данных и зарядное устройство. Такая комплектация является по-настоящему премиальной в наши дни, когда большинство производителей исключают зарядник из комплектации.

Многоуровневая структура упаковки создает ощущение открытия драгоценного подарка, где каждый элемент тщательно продуман. В коробке также находится карта с эксклюзивными привилегиями от China Telecom, подчеркивающая статус владельца.

Сколько стоит премиальный смартфон

Стоимость Samsung W26 начинается от 16 999 юаней (примерно 189 000 рублей по курсу) за версию на 512 ГБ и достигает 18 999 юаней (примерно 211 000 рублей по курсу) за модель с 1 ТБ памяти. Эти цены значительно превышают стоимость базового Galaxy Z Fold 7, который в США стартует с 2000 долларов (примерно 160 000 рублей по курсу).

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Устройство остается эксклюзивным продуктом для китайского рынка без планов международного запуска. Серия W традиционно создается Samsung специально для Китая в рамках партнерства с China Telecom и ориентирована на местные дизайнерские предпочтения. В Китае W26 будет продаваться параллельно с обычным Galaxy Z Fold 7, предлагая покупателям выбор между стандартной и премиальной версиями.

Пока нельзя точно сказать, будет ли продаваться такой смартфон в России. С большой долей вероятности при желании его можно будет достать, но большого смысла в этом нет, ведь существенной прибавки в производительности он не получит, а стоит он будет существенно дороже.