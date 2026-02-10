Презентация Galaxy Unpacked 2026: когда будет и что покажут

Вот уже на протяжении нескольких лет начало года символизирует старт новой эры флагманских устройств Samsung, ведь именно в первые месяцы корейская компания традиционно проводит презентацию Galaxy Unpacked. В этом смысле 2026-й не станет исключением, и уже совсем скоро нас ждет анонс очередных новинок. Когда состоится Galaxy Unpacked 2026, и что покажут на очередной презентации Samsung — читайте в материале.

Что покажут на Galaxy Unpacked 2026

Главным образом Galaxy Unpacked 2026 станет презентацией Galaxy S26 — новой флагманской линейки Samsung. Корейцы планируют показать сразу 3 смартфона премиум-класса:

Galaxy S26;

Galaxy S26+;

Galaxy S26 Ultra.

При этом от выпуска ультратонкого Galaxy S26 Edge решено было отказаться, но в то же время Samsung пустит в продажу свою первую трикладушку Galaxy Z TriFold. Правда, желающим приобрести инновационное устройство стоит морально подготовиться к удару по кошельку.

Сколько стоит Samsung Galaxy Z TriFold в России

Помимо новых смартфонов Samsung покажет наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro, а еще свежую оболочку One UI 8.5. Также ходят слухи о презентации Galaxy XR — первых очков дополненной реальности от Samsung.

Дата презентации Galaxy Unpacked 2026

Презентация Galaxy S26 и других устройств Samsung состоится 25 февраля 2026 года. Точное время начала мероприятия не известно, однако его дата раскрыта надежными источниками, а также косвенно подтверждена самой корейской компанией.

Смотреть Galaxy Unpacked 2026 можно будет как на сайте Samsung, так и на официальном YouTube-канале.