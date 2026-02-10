Презентация Galaxy Unpacked 2026: когда будет и что покажут

Герман Вологжанин

Вот уже на протяжении нескольких лет начало года символизирует старт новой эры флагманских устройств Samsung, ведь именно в первые месяцы корейская компания традиционно проводит презентацию Galaxy Unpacked. В этом смысле 2026-й не станет исключением, и уже совсем скоро нас ждет анонс очередных новинок. Когда состоится Galaxy Unpacked 2026, и что покажут на очередной презентации Samsung — читайте в материале.

Презентация Galaxy Unpacked 2026: когда будет и что покажут. Чего ждать от презентации Galaxy Unpacked 2026? Изображение: Samsung. Фото.

Чего ждать от презентации Galaxy Unpacked 2026? Изображение: Samsung

Что покажут на Galaxy Unpacked 2026

Главным образом Galaxy Unpacked 2026 станет презентацией Galaxy S26 — новой флагманской линейки Samsung. Корейцы планируют показать сразу 3 смартфона премиум-класса:

  • Galaxy S26;
  • Galaxy S26+;
  • Galaxy S26 Ultra.

При этом от выпуска ультратонкого Galaxy S26 Edge решено было отказаться, но в то же время Samsung пустит в продажу свою первую трикладушку Galaxy Z TriFold. Правда, желающим приобрести инновационное устройство стоит морально подготовиться к удару по кошельку.

Сколько стоит Samsung Galaxy Z TriFold в России

Помимо новых смартфонов Samsung покажет наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro, а еще свежую оболочку One UI 8.5. Также ходят слухи о презентации Galaxy XR — первых очков дополненной реальности от Samsung.

Дата презентации Galaxy Unpacked 2026

Дата презентации Galaxy Unpacked 2026. Ждем анонс новых флагманов и других устройств. Изображение: androidheadlines.com. Фото.

Ждем анонс новых флагманов и других устройств. Изображение: androidheadlines.com

Презентация Galaxy S26 и других устройств Samsung состоится 25 февраля 2026 года. Точное время начала мероприятия не известно, однако его дата раскрыта надежными источниками, а также косвенно подтверждена самой корейской компанией.

Смотреть Galaxy Unpacked 2026 можно будет как на сайте Samsung, так и на официальном YouTube-канале. Чтобы не пропустить мероприятие и вовремя нажать кнопку «Play», подпишитесь на AndroidInsider.ru в Telegram.

Лонгриды для вас
Как писать сообщения и звонить в мессенджере MAX

В то время как WhatsApp и даже Telegram в России доживают последние месяцы, национальный мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию. Несмотря на весь негатив, приложение уже установили более 55 миллионов человек, и скоро в добровольно-принудительном порядке им будет пользоваться почти все население страны. А главное, что нужно знать каждому новичку — как общаться в MAX. И для этого мы подготовили специальную инструкцию.

Читать далее
Как iPhone 17 повлияет на новые смартфоны от Samsung и Google

Пару недель назад Apple представила iPhone 17. Многие уже успели его раскритиковать, хотя они еще не успели толком поступить в продажу. Зато уже на уровне характеристик можно заметить одну особенность, которая точно повлияет на мир Android-смартфонов. Давайте разберемся почему так происходит и что именно является самым недооцененным нововведением свежего смартфона от Apple.

Читать далее
eSIM
eSIM для путешествий: ваш ключ к свободе и экономии в роуминге

Сегодняшние путешествия требуют постоянной связи. Нам нужно делиться впечатлениями в социальных сетях, оставаться на связи с близкими, ориентироваться в незнакомых местах и решать рабочие вопросы. Традиционные SIM-карты, требующие физической замены, уже не отвечают потребностям современного путешественника. В эпоху цифровой трансформации на помощь приходит технология eSIM для путешествий — практичное и выгодное решение для тех, кто ценит удобство и экономию в роуминге.

Читать далее
