После того, как Apple и куча китайских производителей показали новинки, свои топовые смартфоны готовится представить компания Samsung. Корейцы готовят к выходу Galaxy S26 — свежую линейку флагманов 2026 года. Совсем скоро состоится мероприятие, на котором всему миру покажут новые смартфоны, рассказав о них самое главное. Поэтому именно сейчас стоит узнать все подробности о презентации Samsung S26.

Презентация Samsung Galaxy S26: когда и где смотреть, что покажут. Готовимся к презентации Galaxy S26. Изображение: Samsung. Фото.

Готовимся к презентации Galaxy S26. Изображение: Samsung

Что покажут на Galaxy Unpacked 2026

Презентация Galaxy S26 состоится в рамках ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked 2026 в Сан-Франциско (Калифорния). Там покажут не один, а сразу три новых смартфона:

  • Galaxy S26;
  • Galaxy S26+;
  • Galaxy S26 Ultra.

Как и прежде, Samsung представит компактную и обычную версии своего флагмана, а также модель с приставкой «Ultra» — смартфон, который получит поддержку самых передовых технологий. В частности, антишпионский экран.

Разница между Galaxy S26 и Galaxy S25 будет небольшой, но эволюционный скачок все же произойдет. Так что не забудьте прочитать наш специальный материал об отличиях флагманов двух поколений.

Помимо смартфонов на презентации Samsung Galaxy S26 корейская компания покажет и другие устройства: наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro, а также первую трикладушку Galaxy Z TriFold, которая станет прямым аналогом HUAWEI Mate XT.

Когда презентация Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 покажут 25 февраля в 21:00 (мск). Именно в это время в Калифорнии начнется презентация новой линейки смартфонов и других устройств корейской компании.

Когда презентация Samsung Galaxy S26. Презентация состоится уже вечером. Изображение: Samsung. Фото.

Презентация состоится уже вечером. Изображение: Samsung

При этом выход Galaxy S26 состоится чуть позже. Судя по последним утечкам, смартфон планируют пустить в продажу лишь 11 марта. Однако все может измениться.

Где смотреть презентацию Galaxy S26

Презентацию Galaxy S26 покажут на YouTube-канале Samsung, а также на официальном сайте samsung.com. Кроме того, мы будем следить за ходом мероприятия в телеграм-канале AndroidInsider.ru и в других социальных сетях.

По окончании презентации на нашем сайте выйдут материалы, посвященные новым смартфонам Samsung. Не пропустите их и узнайте все о главных Android-флагманах 2026 года первыми.

Galaxy S25 FE сильно подешевел, но его все равно не стоит покупать. Рассказываю, почему

"Народный" флагман Galaxy S25 FE внезапно подешевел: в некоторых магазинах его уже можно найти за 42 тысячи рублей, если выбирать версию с 256 ГБ памяти. Кажется, это отличный шанс урвать флагман подешевле? Это не совсем так. Если разобраться чуть подробнее, все выглядит не так радужно. И вот почему.

Почему Roblox просит подтвердить возраст, и что это дает

Блокировка Roblox, случившаяся в конце прошлого года, не только вызвала общественный резонанс, но и заставила игровую платформу постепенно начать менять подход к модерации контента. Недавно стало известно, что российским пользователям отключили доступ к чатам, а теперь сверхпопулярный сервис сам ввел новое ограничение. В январе 2026 года Roblox начал требовать подтверждение возраста. Причем не честным словом, а с доказательствами: с помощью селфи или по паспорту.

Что умеет AyuGram — новая версия Telegram с функциями Premium бесплатно

Мессенджер Telegram устроен таким образом, чтобы его можно было легко модифицировать. У приложения Павла Дурова открытый исходный код, а потому для создания своего аналога сторонним разработчикам не нужно заниматься взломом. Из-за этого в интернете встречается не один мод Telegram — измененная версия приложения с дополнительными возможностями. В частности, очень популярно приложение AyuGram, которое сейчас многие устанавливают вместо обычного мессенджера.

