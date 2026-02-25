Презентация Samsung Galaxy S26: когда и где смотреть, что покажут

После того, как Apple и куча китайских производителей показали новинки, свои топовые смартфоны готовится представить компания Samsung. Корейцы готовят к выходу Galaxy S26 — свежую линейку флагманов 2026 года. Совсем скоро состоится мероприятие, на котором всему миру покажут новые смартфоны, рассказав о них самое главное. Поэтому именно сейчас стоит узнать все подробности о презентации Samsung S26.

Что покажут на Galaxy Unpacked 2026

Презентация Galaxy S26 состоится в рамках ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked 2026 в Сан-Франциско (Калифорния). Там покажут не один, а сразу три новых смартфона:

Galaxy S26;

Galaxy S26+;

Galaxy S26 Ultra.

Как и прежде, Samsung представит компактную и обычную версии своего флагмана, а также модель с приставкой «Ultra» — смартфон, который получит поддержку самых передовых технологий. В частности, антишпионский экран.

Разница между Galaxy S26 и Galaxy S25 будет небольшой, но эволюционный скачок все же произойдет. Так что не забудьте прочитать наш специальный материал об отличиях флагманов двух поколений.

Помимо смартфонов на презентации Samsung Galaxy S26 корейская компания покажет и другие устройства: наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro, а также первую трикладушку Galaxy Z TriFold, которая станет прямым аналогом HUAWEI Mate XT.

Когда презентация Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 покажут 25 февраля в 21:00 (мск). Именно в это время в Калифорнии начнется презентация новой линейки смартфонов и других устройств корейской компании.

При этом выход Galaxy S26 состоится чуть позже. Судя по последним утечкам, смартфон планируют пустить в продажу лишь 11 марта. Однако все может измениться.

Где смотреть презентацию Galaxy S26

Презентацию Galaxy S26 покажут на YouTube-канале Samsung, а также на официальном сайте samsung.com. Кроме того, мы будем следить за ходом мероприятия в телеграм-канале AndroidInsider.ru и в других социальных сетях.

По окончании презентации на нашем сайте выйдут материалы, посвященные новым смартфонам Samsung.