Проблемы дешевых смартфонов Xiaomi, из-за которых их совсем не хочется покупать

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Герман Вологжанин

Многие из нас полюбили Xiaomi за ее дешевые смартфоны, еще несколько лет назад предлагавшие намного больше возможностей, чем конкуренты. Но, решив сосредоточить свое внимание на моделях среднего и флагманского уровня, китайская компания, кажется, начала относиться к своим недорогим устройствам спустя рукава. И сегодня среди лучших смартфонов до 10 тысяч рублей сложно найти хоть какое-то место для Xiaomi, если не брать во внимание удачный POCO M5.

Проблемы дешевых смартфонов Xiaomi, из-за которых их совсем не хочется покупать. Дешевые смартфоны Xiaomi почти всегда хуже конкурентов. Фото: YugaTech. Фото.

Дешевые смартфоны Xiaomi почти всегда хуже конкурентов. Фото: YugaTech

Недостатки разъема Micro-USB

На дворе уже 2024 год, а Xiaomi продолжает выпускать смартфоны с разъемом Micro-USB. Недавний пример — Redmi A2+. В России его продают за 5 999 ₽. Казалось бы, ну чего придираться к такому дешевому смартфону? Но ведь TECNO Spark Go 2023 за те же деньги дает USB-C, так в чем проблема?

Недостатки разъема Micro-USB. Xiaomi никак не может избавиться от залежей портов Micro-USB. Фото: Miky Ancona. Фото.

Xiaomi никак не может избавиться от залежей портов Micro-USB. Фото: Miky Ancona

Наверное, тем, кто не в курсе, стоит напомнить, что Micro-USB — это древний разъем, который сегодня не встретишь даже в подвальной технике из Китая. Его наличие вынуждает держать под рукой кабель, отличающийся от проводов для других устройств, а также помнить о необходимости вставлять штекер только одной стороной. Очень неудобно.

Смартфоны Xiaomi без NFC

Также дешевые смартфоны Xiaomi до сих пор не поддерживают NFC. При этом антенна — копеечная штука и встречается почти у всех конкурентов в сегменте до 10 тысяч рублей, включая упомянутый ранее TECNO Spark Go 2023.

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А вот в случае с Xiaomi не самый дешевый Redmi Note 13 тоже может быть без NFC, так как этот смартфон компания выпускает в двух версиях: с поддержкой бесконтактной оплаты и без. Попробуй тут не ошибись.

Очень слабый процессор на Xiaomi

Ультрабюджетные модели Xiaomi отличаются очень слабым процессором, что может показаться вполне логичным, если не смотреть в сторону конкурентов. В начальном сегменте компания делает упор на неудачные чипы Helio G30-й серии, в то время как другие фирмы устанавливают системы на кристалле от Unisoc. Как результат — почти двукратное отставание по производительности в сравнении с более дешевыми конкурентами.

Очень слабый процессор на Xiaomi. realme NOTE 50 дешевле, но при этом намного мощнее. Источник: nanoreview.net. Фото.

realme NOTE 50 дешевле, но при этом намного мощнее. Источник: nanoreview.net

Скажите, вот зачем покупать Redmi A3 за 6 999 ₽, если realme NOTE 50, который совсем недавно стоил меньше 5 тысяч рублей, работает на довольно мощном для своей цены процессоре Unisoc T612. Чего уж там, даже TECNO Spark Go 2024 предлагает намного более солидный чип Unisoc T606.

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Каким должно быть разрешение экрана телефона

Оптимальное разрешение экрана смартфона — FullHD (1080p). Если брать модель с запасом, то плотность пикселей будет избыточной, а с низким разрешением — недостаточной. И вот теперь угадайте, какое разрешение использует Xiaomi в своих недорогих смартфонах.

Каким должно быть разрешение экрана телефона. Redmi 13C получает от Xiaomi экран с низким разрешением. Фото: Izzi Boye. Фото.

Redmi 13C получает от Xiaomi экран с низким разрешением. Фото: Izzi Boye

Конечно, HD-экран в Redmi A3 — это вполне нормально, ведь модель дешевая. Но как можно ставить дисплей с низким разрешением в Redmi 13C, чья официальная цена в России составляет 12 999 ₽? Ведь Infinix HOT 30, который стоит меньше 10 тысяч, имеет FullHD-матрицу.

Почему глючит датчик приближения Xiaomi

Допустим, вам плевать на качество картинки, но вы ведь наверняка не обрадуетесь, если поймете, что даже с функцией звонков у смартфона все плохо, правда? Вот и я так думаю, когда в руки попадается очередной Xiaomi с виртуальным датчиком приближения, который просто не может работать корректно, из-за чего во время разговора щека то и дело отключает микрофон после прикосновения к кнопке на экране.

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Смартфоны других фирм подобным не страдают. Бери хоть HUAWEI, хоть Infinix, хоть вообще какой-нибудь бренд третьего эшелона — с датчиком приближения все будет нормально. Но только не на Xiaomi.

Реклама в MIUI и HyperOS

Xiaomi — единственный производитель смартфонов среди известных фирм, кто пихает в свою оболочку рекламу. Причем, что интересно, на бюджетных Redmi ее заметно больше, чем на флагманах Xiaomi.

Реклама в MIUI и HyperOS. Спам и вездесущая реклама — главные проблемы Xiaomi. Фото.

Спам и вездесущая реклама — главные проблемы Xiaomi

Да, рекламу на Xiaomi можно отключить, но ведь придется потратить время. И будет ли это делать целевая аудитория дешевых смартфонов (дети и люди пожилого возраста)? По-моему, вряд ли.

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