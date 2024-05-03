Проблемы дешевых смартфонов Xiaomi, из-за которых их совсем не хочется покупать

Многие из нас полюбили Xiaomi за ее дешевые смартфоны, еще несколько лет назад предлагавшие намного больше возможностей, чем конкуренты. Но, решив сосредоточить свое внимание на моделях среднего и флагманского уровня, китайская компания, кажется, начала относиться к своим недорогим устройствам спустя рукава. И сегодня среди лучших смартфонов до 10 тысяч рублей сложно найти хоть какое-то место для Xiaomi, если не брать во внимание удачный POCO M5.

Недостатки разъема Micro-USB

На дворе уже 2024 год, а Xiaomi продолжает выпускать смартфоны с разъемом Micro-USB. Недавний пример — Redmi A2+. В России его продают за 5 999 ₽. Казалось бы, ну чего придираться к такому дешевому смартфону? Но ведь TECNO Spark Go 2023 за те же деньги дает USB-C, так в чем проблема?

Наверное, тем, кто не в курсе, стоит напомнить, что Micro-USB — это древний разъем, который сегодня не встретишь даже в подвальной технике из Китая. Его наличие вынуждает держать под рукой кабель, отличающийся от проводов для других устройств, а также помнить о необходимости вставлять штекер только одной стороной. Очень неудобно.

Смартфоны Xiaomi без NFC

Также дешевые смартфоны Xiaomi до сих пор не поддерживают NFC. При этом антенна — копеечная штука и встречается почти у всех конкурентов в сегменте до 10 тысяч рублей, включая упомянутый ранее TECNO Spark Go 2023.

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А вот в случае с Xiaomi не самый дешевый Redmi Note 13 тоже может быть без NFC, так как этот смартфон компания выпускает в двух версиях: с поддержкой бесконтактной оплаты и без. Попробуй тут не ошибись.

Очень слабый процессор на Xiaomi

Ультрабюджетные модели Xiaomi отличаются очень слабым процессором, что может показаться вполне логичным, если не смотреть в сторону конкурентов. В начальном сегменте компания делает упор на неудачные чипы Helio G30-й серии, в то время как другие фирмы устанавливают системы на кристалле от Unisoc. Как результат — почти двукратное отставание по производительности в сравнении с более дешевыми конкурентами.

Скажите, вот зачем покупать Redmi A3 за 6 999 ₽, если realme NOTE 50, который совсем недавно стоил меньше 5 тысяч рублей, работает на довольно мощном для своей цены процессоре Unisoc T612. Чего уж там, даже TECNO Spark Go 2024 предлагает намного более солидный чип Unisoc T606.

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Каким должно быть разрешение экрана телефона

Оптимальное разрешение экрана смартфона — FullHD (1080p). Если брать модель с запасом, то плотность пикселей будет избыточной, а с низким разрешением — недостаточной. И вот теперь угадайте, какое разрешение использует Xiaomi в своих недорогих смартфонах.

Конечно, HD-экран в Redmi A3 — это вполне нормально, ведь модель дешевая. Но как можно ставить дисплей с низким разрешением в Redmi 13C, чья официальная цена в России составляет 12 999 ₽? Ведь Infinix HOT 30, который стоит меньше 10 тысяч, имеет FullHD-матрицу.

Почему глючит датчик приближения Xiaomi

Допустим, вам плевать на качество картинки, но вы ведь наверняка не обрадуетесь, если поймете, что даже с функцией звонков у смартфона все плохо, правда? Вот и я так думаю, когда в руки попадается очередной Xiaomi с виртуальным датчиком приближения, который просто не может работать корректно, из-за чего во время разговора щека то и дело отключает микрофон после прикосновения к кнопке на экране.

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Смартфоны других фирм подобным не страдают. Бери хоть HUAWEI, хоть Infinix, хоть вообще какой-нибудь бренд третьего эшелона — с датчиком приближения все будет нормально. Но только не на Xiaomi.

Реклама в MIUI и HyperOS

Xiaomi — единственный производитель смартфонов среди известных фирм, кто пихает в свою оболочку рекламу. Причем, что интересно, на бюджетных Redmi ее заметно больше, чем на флагманах Xiaomi.

Да, рекламу на Xiaomi можно отключить, но ведь придется потратить время. И будет ли это делать целевая аудитория дешевых смартфонов (дети и люди пожилого возраста)? По-моему, вряд ли.