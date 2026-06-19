Память дорожает, и это уже начало отражаться на рынке смартфонов. Причем все реагируют по-разному. Одни поднимают цены, а другие попросту отменяют выпуск новых моделей. Именно так поступила Nothing, которая отказалась выпускать бюджетный CMF Phone 3 Pro в 2026 году. Причина не в провале продаж и не в смене стратегии, а именно в дефиците и подорожании чипов ОЗУ, из-за которых компания не может собрать недорогой смартфон, не задирая цену. Это первый заметный случай, когда производитель прямо называет рост цен на память причиной отмены конкретной модели — и, судя по всему, не последний.
Почему Nothing отменила CMF Phone 3 Pro
По словам руководства Nothing, при текущих ценах на память компания не может создать устройство, которое ощущалось бы как шаг вперёд относительно прошлого поколения, и при этом удержать привычную для линейки CMF стоимость. Проще говоря, выбор был между «дорого» и «без улучшений» — и Nothing решила не выпускать смартфон вовсе, хотя та же OnePlus недавно очень здорово снизила цену на флагманский OnePlus 15.
Линейка CMF — это суббренд Nothing для недорогих устройств. Прошлые модели стоили заметно дешевле основных телефонов компании: CMF Phone 1 вышел летом 2024 года по цене от 239 евро (примерно от 26 000 ₽ в России), а CMF Phone 2 Pro — весной 2025 года за 259 евро (примерно от 28 000 ₽ в России). Главная фишка CMF — низкая цена, и именно её сейчас не удаётся сохранить.
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Если хотите разобраться, откуда вообще взялась эта марка, у нас есть отдельный разбор про то, чей бренд и где производят смартфоны Nothing.
Что не так с ценами на память в 2026 году
Корень проблемы — рост цен на оперативную и встроенную память. Спрос на чипы со стороны индустрии искусственного интеллекта вырос настолько, что производственных мощностей перестало хватать на всех, и память для смартфонов начала дорожать.
Для дорогих флагманов это не критично: там память — лишь часть большой цены. Поэтому, кстати, Galaxy S26 сегодня можно купить даже дешевле, чем S25. А вот для бюджетных моделей, где каждый доллар на счету, подорожание комплектующих бьёт особенно больно. Именно дешёвые смартфоны страдают первыми, потому что у них почти нет запаса по марже, чтобы поглотить рост себестоимости.
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Важно понимать: пока это слова одного руководителя про одну конкретную модель. Но логика тут общая для всей отрасли, поэтому отмена CMF Phone 3 Pro — скорее симптом, чем разовое решение.
Кого касается рост цен на память для смартфонов и стоит ли паниковать
Если вы присматривались именно к CMF Phone 3 Pro, ближайшего обновления линейки в 2026 году не будет. При этом Nothing обещает выпустить другие новинки под брендом CMF, в том числе в новых категориях устройств — но никаких подробностей и сроков компания не назвала. А, если совсем не терпится, можете купить Nothing Phone 4a. Он точно не хуже и как раз сильно подешевел.
Кому стоит обратить внимание на новость:
- тем, кто планировал покупку нового бюджетного CMF и ждал именно третье поколение
- тем, кто в принципе собирается за недорогим смартфоном в 2026 году — цены на доступные модели могут подрасти
- тем, кто откладывает апгрейд и думает, не подождать ли «ещё немного»
Остальным паниковать рано: уже вышедшие CMF Phone 2 Pro, наушники и часы бренда никуда не делись и продолжают продаваться.
Стоит ли покупать новый смартфон прямо сейчас
Если вам нужен недорогой смартфон, а не конкретно CMF, тянуть с покупкой особого смысла нет. Дешевле в ближайшие месяцы комплектующие вряд ли станут, а ассортимент актуальных бюджетных моделей пока широкий.
Несколько практичных шагов:
- Определитесь, важен ли вам именно бренд CMF или нужен любой хороший недорогой телефон — во втором случае альтернатив много.
- Если уже присмотрели подходящую модель в наличии, не ждите «идеального момента» со снижением цен — его может не быть.
- При выборе обращайте внимание на объём памяти: переплачивать за лишние гигабайты «на будущее» сейчас особенно невыгодно, берите под реальные задачи.
Это уже не первая новость о том, что у Nothing смещаются планы: ранее мы разбирали, почему вместо флагмана выйдет другой смартфон. На фоне дорожающей памяти такие переносы и отмены, похоже, станут привычной частью рынка.
Отмена CMF Phone 3 Pro — это не провал Nothing, а первый громкий сигнал о подорожании бюджетных смартфонов. Память дорожает, и недорогие модели первыми оказываются под ударом: либо растёт цена, либо производитель вовсе отказывается от релиза. Если планируете покупку доступного телефона, разумнее сделать это сейчас, пока выбор широкий, а цены ещё не догнали новую реальность.
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