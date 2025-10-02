Прошлогодний субфлагман Xiaomi с камерой Leica теперь стоит 25 тысяч. Он подешевел в 2 раза

Важным недостатком и вместе с тем достоинством техники Xiaomi заключается в ценовой деградации. С одной стороны, она мешает перепродать устройство без потери денег, с другой — позволяет его выгодно приобрести, если не торопить события и не брать новинку на старте продаж. Так, смартфон Xiaomi 14T, который является субфлагманом компании, с момента выхода осенью прошлого года успел подешеветь более чем в 2 раза, и сейчас это — одно из самых интересных предложений на рынке.

Сколько стоит Xiaomi 14T

Xiaomi 14T вышел в России 3 октября 2024 года, то есть с момента его релиза прошел ровно год. На старте DNS и другие крупные магазины просили за него 52 999 ₽. Немало, хотя текущие экономические условия приучили нас к тому, что китайские смартфоны могут стоить и по 150 тысяч рублей.

Как бы то ни было, 50 тысяч рублей — слишком высокая цена Xiaomi 14T. Его потолок — 35-40 тысяч. Но сейчас его продают на AliExpress всего за 25 059 ₽, что в два раза меньше стартовых расценок в России.

Чтобы получить Xiaomi 14T по такой цене, необходимо выбрать версию 12/256 ГБ и взять купон продавца на странице товара. Также по прибытии смартфона на территорию России понадобится оплатить таможенную пошлину, но с учетом итоговой стоимости она составит менее тысячи рублей.

Почему стоит купить Xiaomi 14T

Но есть ли смысл брать Xiaomi 14T в 2025 году, ведь совсем недавно компания анонсирована Xiaomi 15T. Однозначный ответ — есть. По сути, Xiaomi 14T отличается от Xiaomi 15T только процессором, ставшим новой модели немного мощнее, а также емкостью аккумулятора (в 14T — 5000 мАч, а в 15T — 5500 мАч). Но камера Xiaomi 14T, которая является главной фишкой субфлагманской серии, снимает не хуже, чем у смартфона 2025 года.

Камера Xiaomi 14T создана в коллаборации с немецкой компанией Leica, известной своими профессиональными фотоаппаратами. ПО содержит фирменные фильтры, а технически набор сенсоров в смартфоне 2024 года близок к флагманскому набору:

основная камера — Sony IMX906 (50 МП, 1/1.56″);

— Sony IMX906 (50 МП, 1/1.56″); ультраширокоугольная камера — Omnivision OV13B10 (12 МП, 1/3.06″);

— Omnivision OV13B10 (12 МП, 1/3.06″); телеобъектив с 2-кратным зумом —Samsung JN1 (50 МП, 1/2.76″).

Помимо классной камеры Xiaomi 14T предлагает мощный даже по меркам 2025 года процессор Dimensity 8300-Ultra, набирающий более миллиона баллов в AnTuTu, а также редкую для китайского смартфона технологию eSIM. И все это в устройстве за 25 тысяч рублей.