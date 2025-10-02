Прошлогодний субфлагман Xiaomi с камерой Leica теперь стоит 25 тысяч. Он подешевел в 2 раза

Герман Вологжанин

Важным недостатком и вместе с тем достоинством техники Xiaomi заключается в ценовой деградации. С одной стороны, она мешает перепродать устройство без потери денег, с другой — позволяет его выгодно приобрести, если не торопить события и не брать новинку на старте продаж. Так, смартфон Xiaomi 14T, который является субфлагманом компании, с момента выхода осенью прошлого года успел подешеветь более чем в 2 раза, и сейчас это — одно из самых интересных предложений на рынке.

Прошлогодний субфлагман Xiaomi с камерой Leica теперь стоит 25 тысяч. Он подешевел в 2 раза. Субфлагман Xiaomi рекордно подешевел на AliExpress. Изображение: Mark Ellis Reviews. Фото.

Субфлагман Xiaomi рекордно подешевел на AliExpress. Изображение: Mark Ellis Reviews

Сколько стоит Xiaomi 14T

Xiaomi 14T вышел в России 3 октября 2024 года, то есть с момента его релиза прошел ровно год. На старте DNS и другие крупные магазины просили за него 52 999 ₽. Немало, хотя текущие экономические условия приучили нас к тому, что китайские смартфоны могут стоить и по 150 тысяч рублей.

Как бы то ни было, 50 тысяч рублей — слишком высокая цена Xiaomi 14T. Его потолок — 35-40 тысяч. Но сейчас его продают на AliExpress всего за 25 059 ₽, что в два раза меньше стартовых расценок в России.

Сколько стоит Xiaomi 14T. Смартфон реально подешевел до 25 тысяч рублей, но срок акции ограничен. Фото.

Смартфон реально подешевел до 25 тысяч рублей, но срок акции ограничен

Чтобы получить Xiaomi 14T по такой цене, необходимо выбрать версию 12/256 ГБ и взять купон продавца на странице товара. Также по прибытии смартфона на территорию России понадобится оплатить таможенную пошлину, но с учетом итоговой стоимости она составит менее тысячи рублей.

Почему стоит купить Xiaomi 14T

Но есть ли смысл брать Xiaomi 14T в 2025 году, ведь совсем недавно компания анонсирована Xiaomi 15T. Однозначный ответ — есть. По сути, Xiaomi 14T отличается от Xiaomi 15T только процессором, ставшим новой модели немного мощнее, а также емкостью аккумулятора (в 14T — 5000 мАч, а в 15T — 5500 мАч). Но камера Xiaomi 14T, которая является главной фишкой субфлагманской серии, снимает не хуже, чем у смартфона 2025 года.

Камера Xiaomi 14T создана в коллаборации с немецкой компанией Leica, известной своими профессиональными фотоаппаратами. ПО содержит фирменные фильтры, а технически набор сенсоров в смартфоне 2024 года близок к флагманскому набору:

  • основная камера — Sony IMX906 (50 МП, 1/1.56″);
  • ультраширокоугольная камера — Omnivision OV13B10 (12 МП, 1/3.06″);
  • телеобъектив с 2-кратным зумом —Samsung JN1 (50 МП, 1/2.76″).

Помимо классной камеры Xiaomi 14T предлагает мощный даже по меркам 2025 года процессор Dimensity 8300-Ultra, набирающий более миллиона баллов в AnTuTu, а также редкую для китайского смартфона технологию eSIM. И все это в устройстве за 25 тысяч рублей.

