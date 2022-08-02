Проверил на себе телефон realme 9 Pro+ с самым необычным чехлом

С тех пор, как я первый раз столкнулся с телефонами realme на этапе выхода модели X2 Pro, я пристально следил за новыми моделями бренда, и если недорогие модели в целом более-менее похожи на решения конкурентов, то топовые модели вызывают действительно большой интерес и выгодно выделяются на фоне ”одноклассников”. Больше памяти, мощнее процессор, лучше экран, а иногда и все сразу. Вот и сейчас у нас в редакции оказался realme 9 Pro+, который можно считать полноценным флагманом. Учитывая мой интерес к моделям бренда, главный редактор поручил разобраться с новинкой именно мне. Я это сделал и готов поделиться своим мнением относительно этого телефона.

Сколько стоит realme 9 Pro+

В начале сразу скажу, что этот телефон продается по цене примерно от 35 000 рублей. По характеристикам у realme есть еще более крутая модель — GT 2 Pro. Но именно это устройство является отличным сочетанием невысокой (по современным меркам) цены и крутых характеристик. А еще для него есть дизайнерский аксессуар, которому я тоже уделю пару слов в ходе обзора.

Недорогой премиальный телефон

Внешне телефон выглядит просто отлично. Особенно в моей черной версии. Обычно я предпочитаю более яркие цвета корпуса, но в данном случае именно черный цвет имеет какой-то особенно глубокий блеск. Кроме него на выбор предлагаются зеленый и синий цвета.

Это наш Яндекс Дзен и в нем тоже есть много обзоров. Некоторых из них нет даже на сайте.

Дизайн realme 9 Pro+ можно даже назвать премиальным благодаря стеклянной задней панели. Боковины пластиковые и отсутствия приятного холодка при хвате ощущается, но в глаза это не бросается, зато снижает вес смартфона — всего 182 грамма. Кроме того, боковые рамки немного приплюснуты и сделаны слегка матовыми, что позволяет еще более удобно держать телефон в руке несмотря на большой экран.

Смартфон с Super AMOLED экраном

Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма, и это не просто обычный экран, а полный фарш в исполнении Super AMOLED, что сразу чувствуется, когда включаешь телефон. Частота обновления 90 Гц. Бывает и больше, но даже некоторые существенно более дорогие модели поддерживают только 60 Гц. С имеющейся частотой экрана можно даже играть в игры, а уж если вы пользуетесь им в обычном режиме, то и 90 Гц вам хватит с лихвой.

На ярком солнце экран работает в целом неплохо, а в тени и тем более в помещении его яркости и вовсе будет с запасом. Она составляет 430 нит (600 нит в режиме высокой яркости). Разрешение экрана составляет 2400 на 1080 точек, а покрытие передней панели экраном находится на уровне 90,8%. При плотности 411 пикселей на дюйм вы получаете не только одно из лучших значений в классе, но и отличную картинку. Ведь считается, что глаз человека не может отличить один пиксель от другого уже при плотности 300 точек на дюйм.

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Как снимает realme 9 Pro+

При такой цене смартфон даже может похвастаться 50 Мп датчиком Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения и объективом с диафрагмой f/1,8. Дополнительная камера — сверхширокоугольная на 8 Мп с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/2,2. Макрокамера представляет собой 2 Мп модуль с апертурой f/2.5.

Хотя камера и не предлагает пятиосевую оптическую стабилизацию, как в некоторых более дорогих смартфонах, но ее вполне хватает для того, чтобы делать отличные снимки и быть круче других моделей за эти же деньги.

Примеры фото на realme 9 Pro+ (оригиналы тут):

















Камера делает очень приятные снимки при нормальном освещении. Если снимать в помещении при недостатке света, могут появляться некоторые шумы по краям объектов, но если не выносить фотографии за пределы смартфона, то вы их просто не увидите. Зато камера почти не ошибается с балансом белого и у нее нет характерного смещения в желтый или синий оттенок. Правда, иногда она делает изображение немного более насыщенным, чем оно есть на самом деле. Это не недостаток, так как многие пользователи, наоборот, прибавляют этот параметр. Да и происходит это в основном при сложных условиях съемки. В остальном снимки довольно реалистичные. И приятные.

Фронталка получила разрешение 16 Мп в сочетании с объективом f/2,4 и фокусным расстоянием 27 мм. Сверширокого угла у нее нет, поэтому придется вытягивать руку подальше, чтобы сфотографироваться большой компанией. В остальном претензий к ней нет. Скинтон получается хорошим почти всегда, а лишних попыток приукрасить снимок за камерой я не наблюдал. Иногда, правда, бывают небольшие ореолы вокруг объекта съемки, но если вы с таким столкнетесь, то лечится это отключением функции Auto HDR.

Примеры селфи на realme 9 Pro+:





realme 9 Pro+ записывает видео с разрешением до 4K, 30 кадров в секунду и поднимается до 60 кадров в секунду, если вы готовы снизить разрешение до 1080. Он также снимает фотографии в формате RAW, имеет ручную чувствительность ISO до 6400 и выдержку до 32 секунд. То есть с ним можно даже поэкспериментировать с творческими режимами.

Смотреть оригиналы фотографий

Творческие снимки на телефон

Что касается режимов съемки, то среди них есть все привычные нам, включая: «Ночь», «Портрет», «Видео», «Фото», «Профессиональный режим», «50 Мп» и другие. Есть и режим «Улица» с усилением контраста и насыщенности, чтобы получать более выразительные и драматичные снимки в ситуациях, когда хочется чего-то интересного. Есть даже модный сейчас режим съемки сразу в два окна, например, на фронталку и основную камеру одновременно.

Для того, чтобы получить снимки максимального разрешения, надо выбрать отдельный режим, но куда полезнее в телефоне возможность объединения пикселей. Разрешение по умолчанию составляет 12,5 Мп из-за того, что каждые 4 пикселя сводятся в один для повышения качества изображения.

Недорогой, но мощный телефон

В основе производительности realme 9 Pro+ лежит MediaTek Dimensity 920 5G. По большей части отлично справляясь со своей задачей, он достаточно хорош для своей цены и с ним даже можно играть. Хотя ждать сумасшедшей производительности, например, в Геншине от него не стоит. Это добротный процессор среднего уровня, а не ультимативный флагман.

Можно даже найти модели, которые примерно за эти же деньги будут выдавать больше производительности, хотя и не на много. Но это те случаи, когда смартфон создается вокруг бенчмарк-теста, а не ради потребностей пользователей. То есть его задача просто быть мощным и набирать побольше «попугаев», а не предлагать комплексное решение, в котором будет все.

Android 12 и realme UI 3

Из коробки телефон работает на Android 12 с фирменной оболочкой realme UI 3, которая имеет несколько особенностей. Например, сканер отпечатков может выполнять функцию монитора сердечного ритма. Есть доступ к ярлыкам с боковой панели, которая открывается свайпом.

Телефон с разъемом для наушников

А еще в этом телефоне есть аудиовыход для проводных наушников. Сам я давно перестал им пользоваться, но знаю, что многие пользователи очень радуются его появлению в новых устройствах. Так что, если вы любите свои проводные наушники, этот телефон вам подойдет.

Есть у него и стереодинамики , что позволяет смотреть видео и играть в игры с бОльшим комфортом. Тем более для них в realme 9 Pro+ предусмотрено сразу 256 ГБ постоянной памяти в максимальной версии. С этим объемом работает 8 ГБ оперативки. Есть и вторая, более простая версия — 6/128 ГБ.

Быстрая зарядка SuperDart мощностью 60 Вт (адаптер в комплекте) заряжает телефон от нуля до 100% примерно за 45 минут, и хотя батарея телефона емкостью 4500 мАч невелика, его железо работает довольно эффективно и позволяет аккумулятору служить долго.

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Стоит ли покупать realme 9 Pro+

realme 9 Pro+ не является лучшим телефоном в мире, но он отлично справляется с тем, чтобы полностью оправдать свою цену. Можно найти за эти же деньги более мощную модель или что-то с четырьмя камерами (которые не очень-то и нужны), но такого сбалансированного устройства вы вряд ли найдете.

Производительность высокая, камера хорошая, внешний вид отличный, зарядка на уровне более дорогих моделей и все это realme 9 Pro+. Вот такой получился телефон. Как видим, компания продолжает свои традиции и выпускает устройства, которые хочется купить.

Дизайнерский чехол для телефона

Тут хочется вспомнить слова Стива Джобса, которыми он просто взрывал концовки своих презентаций — One More Thing. Речь о дизайнерской кобуре для смартфонов. Она была показана в марте этого года на парижской неделе моды и является совместным плодом творчества дизайнеров realme и модного дома Heliot Emil.

Сумка-чехол выпускается специально для моделей realme 9 Pro и выглядит довольно необычно. При этом она сделана из кожи, а использовать ее можно и с другими смартфонами, так как это именно сумка, в которую можно положить гаджет. В наше время это довольно смелый и необычный аксессуар, но он стоит того, чтобы обратить на него внимание и написать о нем несколько сотен символов. Как вам? Купили бы такой? Пишите об этом в нашем Telegram-чате.