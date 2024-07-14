Пу-пу-пу: Цены Android-смартфонов вырастут еще больше в 2025 году

В мире Android-устройств грядут перемены, и, к сожалению, они могут ударить по кошельку потребителей. Согласно последним данным, которые пришли из цепи поставок, в 2025 году нас может ожидать изрядное повышение цен на смартфоны под управлением операционной системы от Google. Причина такого неприятного прогноза кроется в новом процессоре от компании Qualcomm, который обещает стать не только более мощным, но и существенно более дорогим.

Каким будет процессор Snapdragon 8 Gen 4

Уже несколько месяцев в профессиональных кругах и среди энтузиастов активно обсуждается грядущий флагманский чипсет Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 4. Этот процессор, который должен дебютировать в конце октября 2024 года, вызывает немало споров и опасений. Основная причина беспокойства — ожидаемый рост стоимости чипа, который может подорожать на внушительные 25-30% по сравнению с предшественником.

Инсайдер Йогеш Брар, известный своими точными прогнозами, рассказал в социальной сети X, что новый флагманский чипсет Qualcomm будет производиться по передовому 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3E. А поскольку производственные мощности тайваньского завода, где осуществляется сборка процессоров, ограничены, переход на новый стандарт уже сам по себе приведет к увеличению его стоимости.

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Однако это не единственная причина удорожания. Главным фактором роста цен станет использование в высокопроизводительном кластере процессора собственных ядер Qualcomm под названием Oryon. Эти ядра, способные работать на частоте до впечатляющих 4,26 ГГц, призваны вывести производительность Android-устройств на новый уровень, позволяя им конкурировать на равных с последними разработками Apple, в частности, с ожидаемым чипом A18 Pro в новых iPhone 16.

Почему растут цены на смартфоны

Чтобы разброс цен был понятен, следует обозначить условия продажи текущего флагмана Qualcomm. Snapdragon 8 Gen 3 оценивается производителем в 190-200 долларов. Если прибавить к этой цифре 25-30%, то стоимость Snapdragon 8 Gen 4 может достигнуть 220-240 долларов. Хотя официального подтверждения этой информации пока не поступало, отраслевые эксперты считают такой сценарий весьма вероятным.

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Увеличение стоимости ключевого компонента неизбежно отразится на конечной цене смартфонов. Производители, стремясь сохранить свою маржу, будут вынуждены переложить дополнительные расходы на потребителей. В результате флагманские устройства 2025 года могут подорожать уже даже не на 30-40, а на 50-60 долларов, что в российских реалиях может обернуться в 7000-8000 рублей. Ведь гросс-стоимость процессора — это лишь часть общих затрат на производство смартфона.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону

Кроме процессора, на стоимость флагманов может повлиять также вероятное увеличение оперативной памяти. Мы уже рассказывали, что внедрение ИИ требует от производителей наращивания объемов ОЗУ своих устройств. Дело в том, что 8 ГБ даже самым слабым нейросетям оказывается недостаточно. Живой тому пример — Google Pixel 8, который не получил поддержку Gemini Nano. Она досталась только типовому Google Pixel 8 Pro, который располагает 12 ГБ оперативки.

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Поэтому ожидается, что минимально возможным вариантом для флагманских смартфонов 2025 года будет 12 ГБ, а для топовых модификаций — 16 ГБ. Это обеспечит им полную совместимость с нейросетями и позволит тем развернуть всю свою функциональность. А поскольку память также не бесплатна, увеличение ее объема на 20-30% от первоначальных показателей тоже даст некоторый прирост к себестоимости, равно, как и к розничной цене.

Стоит ли покупать дорогой смартфон

Такое повышение цен на смартфоны может иметь серьезные последствия для рынка. В условиях глобальной экономической неопределенности и растущей конкуренции со стороны более доступных брендов, производители флагманских устройств рискуют столкнуться с снижением спроса.

Потребители, в свою очередь, могут быть вынуждены пересмотреть свои предпочтения при выборе нового смартфона. Возможно, мы увидим рост интереса к устройствам среднего ценового сегмента или к прошлогодним флагманским моделям, которые будут предлагать оптимальное соотношение цены и производительности. Тем более, что многие бюджетники сегодня показывают себя ничуть не хуже премиальных аппаратов.

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Однако не стоит забывать и о потенциальных преимуществах новой технологии. Ядра Oryon обещают значительный прирост производительности, что может оправдать повышение цены на фоне тотального внедрения нейросетей, требующих значительных ресурсов. Кроме того, конкуренция с Apple на уровне процессоров может стимулировать дальнейшие инновации в экосистеме Android, что в долгосрочной перспективе выгодно для всех пользователей.