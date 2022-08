Пустой хайп или реально крутой телефон. Чем в итоге является Nothing Phone (1)

Если вы пропустили, что некоторое время назад компания Nothing — детище соотснователя OnePlus Карла Пея — выпустила свой первый телефон, то вы живете на другой планете. Об этом говорили просто все и хайпа на эту тему было очень много. И это именно то слово, которое будет главным в этой статье. Именно хайп является тем, что Nothing развернула вокруг своей новинки, чтобы как-то скрыть ее недостатки и повысить продажи. Сейчас мы попробуем с этим разобраться и посмотреть, насколько действительно важным является этот телефон для индустрии. Или не является, и его выпуск скоро забудется. В общем, как говорится, стоит смахнуть небольшой слой пыли с этой темы и снова оживить ее.

Что можно сказать о Nothing Phone 1

Вы можете спросить себя, что особенного в этом телефоне? Чем он так хорош? На самом деле сама компания является новой, и только этого уже достаточно для того, чтобы создать необходимый уровень инфошума. Уже потом пользователи задают вопросы, что же это за шумиха вокруг смартфона и что делает его таким особенным? Но главный вопрос в том, стоит ли он такого внимания, которое к нему приковано? Это и разберем ниже. А сама статья будет построена на вопросах, которые задают в отношении этого телефона в Сети.

Как начинается история смартфона

В 2020 году соучредитель OnePlus по имени Карл Пей ушел из компании и основал свою собственную под названием «Nothing». Через год после ее создания она выпустила свой первый продукт — TWS наушники Nothing ear(1). Это устройство вызвало много ажиотажа среди гиков, но эта шумиха была только репетиций перед выходом Nothing Phone (1) в 2022 году. Возникновение этой шумихи может быть связано с тем, что Карл Пей, как соучредитель OnePlus, мог сделать то же самое, что он сделал на своем предыдущем месте работы. А именно — создать бренд, который бросит вызов флагманам, но по очень невысокой цене.

Но кроме этого фактора, важен еще и дизайн. Nothing Phone (1) — смартфон с самым уникальным внешним видом за последнее время. Остальные компании были слишком консервативны в попытках скопировать Apple или самих себя.

На первый взгляд Nothing Phone (1) похож на кастомизированный iPhone 13 Pro Max. Если смотреть с лицевой стороны, то он выглядит знакомым для телефона, который вы, возможно, видели раньше. А вот с тыльной стороны это действительно что-то новое. Прозрачное заднее стекло фактически отображает почти все внутренние компоненты устройства. На задней панели также расположены 900 светодиодов, которые ритмично загораются при поступлении уведомления или телефонного звонка. Лишние лампочки? Возможно! Но выглядит это очень круто.

Правда в том, что крутая стеклянная задняя панель и светодиодные индикаторы уведомлений будут в новинку только первые несколько недель. Дальше вы привыкнете и ВАУ-эффекта уже не будет.

Вот тут-то и возникает настоящий вопрос. Действительно ли Nothing Phone (1) стоит такой шумихи? Раньше я был уверен, что не стоит. Лучший способ ответить на этот вопрос — сравнить его с некоторыми телефонами, которые стоят столько же, сколько и он сам. Так как он официально не продается в России, можно не ограничиваться смартфонами только с нашего рынка. По общему признанию, больше всего для сравнения подходят Google Pixel 6a и Motorola Moto Edge 30. Хотя для сравнения так же можно рассматривать такие устройства, как Samsung A53 и OnePlus Nord 2Т.

На что похож Nothing Phone

Прежде всего речь пойдет о качестве сборки телефона Nothing (1). Когда вы держите этот телефон с закрытыми глазами, вы чувствуете, что на самом деле держите iPhone 13 Pro Max. Да, качество сборки на высоте. В то время, как большинство смартфонов среднего класса используют в конструкции пластиковые рамки, у Nothing (1) рамка хоть и не из хирургической стали, как у iPhone 13 Pro Max, но она сделана из алюминия, что увеличивает стоимость устройства в глазах его владельца. Между тем, Moto Edge 30 поставляется с пластиковой рамкой, из-за чего телефон кажется дешевым. Задняя панель телефона Nothing (1) также покрыта стеклом Gorilla Glass 5. В то же время оба конкурирующих устройства (Google Pixel 6a и Moto Edge 30) поставляются с пластиковыми задними панелями.

Какой телефон снимает лучше

На задней стороне устройства есть двойная камера. Основная камера представляет собой широкоугольный объектив на 50 МП, а другая — также на 50 МП сверхширокоугольный объектив. Это помогает получать изображения высокого качества с любого модуля.

Экран телефона

Говоря о дисплее, телефон Nothing Phone (1) оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Только Moto Edge 30 превосходит его частотой обновления — 144 Гц. Pixel 6a даже близко не подходит в этой категории, поскольку имеет частоту обновления всего 60 Гц.

Как долго работают телефоны без зарядки

Когда дело доходит до этой стороны сравнения, то Nothing Phone (1) обладает рядом премиальных функций. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который сочетается с технологией быстрой зарядки 33 Вт. Так же он предлагает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт для наполнения энергией беспроводной гарнитуры и других устройств. Ни у одного из конкурентов нет ни того, ни другого.

Что еще может Nothing Phone (1)

Это устройство фактически работает как устройство премиум-класса. Единственное, что мешает нам назвать его флагманом, это чипсет Snapdragon 778+. Даже с этим процессором среднего уровня он по-прежнему обеспечивает подключение 5G, а также воспроизводит превосходный звук со встроенными в него стереодинамиками. Чего еще вы хотите от телефона среднего уровня? Выглядит достаточно, не так ли? Вот только с обновлениями вопрос остается открытым.

Впрочем, главным минусом для смартфона, который может считаться современным, я считаю отсутствие защиты от воды хотя бы по стандарту IP67, а лучше IP68. Nothing Phone (1) имеет только защиту от брызг IP53, что в общем-то сейчас не означает уже ничего.

Смартфон так же достаточно скользкий и его не очень удобно держать в руках. Это означает, что всю его красоту придется прятать в чехол, а это уже большой недостаток. В этом случае светодиодная подсветка на задней стенке будет или не видна, или просто не будет такой красивой. Такой телефон нелогично и даже глупо прятать в чехол.

Nothing Phone (1) действительно заслуживает хайпа, который есть вокруг него. Потому что помимо прохладного прозрачного заднего стекла и светодиодных индикаторов уведомлений за ним, он обладает множеством первоклассных характеристик, которые, несомненно, должны дать вам смартфон премиум-класса. Вот только купить его сложновато. Но как он покажет себя на самом деле, мы узнаем только со временем. Пока все выглядит неплохо, но не гениально.