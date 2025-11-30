Пять причин купить OnePlus 15. Кому он подойдет больше всего

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин

OnePlus недавно представил на глобальном рынке свой новый флагман OnePlus 15. Этот смартфон нацелен на пользователей, которым важна производительность и долгосрочная поддержка Android. Устройство предлагает новый уровень скорости, AI-улучшения и прочность, однако отказалось от партнерства с Hasselblad в пользу собственных решений для камеры. Разберем, кому подойдет этот флагман, а кому лучше присмотреться к альтернативам.

Пять причин купить OnePlus 15. Кому он подойдет больше всего. Этот смартфон интересен, но стоит ли его покупать — это вопрос. Изображение: DGL.RU. Фото.

Этот смартфон интересен, но стоит ли его покупать — это вопрос. Изображение: DGL.RU

Смартфон для геймеров и требовательных пользователей

OnePlus 15 ориентирован на покупателей, для которых производительность стоит на первом месте. Смартфон работает на платформе Snapdragon 8 Gen 5 Elite в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra+ и накопителем до 1 ТБ формата UFS 4.1. Такая конфигурация обеспечивает плавную многозадачность, быстрый запуск приложений и высокую производительность при выполнении сложных задач.

Дисплей делает устройство еще более привлекательным для геймеров. 6,78-дюймовая панель AMOLED с разрешением 1.5K поддерживает частоту обновления 165 Гц с нативной поддержкой 165 fps в таких играх, как Call of Duty: Mobile и Brawl Stars. Панель также включает чип с частотой отклика касания 3200 Гц, что улучшает скорость ввода для более быстрых реакций в соревновательных играх.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Система терморегуляции использует паровую камеру площадью 5731 мм² вместе с аэрогелем аэрокосмического класса и белым графитом для контроля температуры поверхности. Телефон сохраняет стабильную частоту кадров во время продолжительных игровых сессий или записи видео в 4K без перегрева.

Емкая батарея с быстрой зарядкой

OnePlus 15 получил самую большую батарею в истории компании емкостью 7300 мАч. В ней используется передовая технология Silicon NanoStack с высоким содержанием кремния 15%. Производитель утверждает, что батарея сохраняет 80% своей емкости даже после четырех лет использования.

Смартфон поддерживает проводную зарядку 120 Вт SuperVOOC и беспроводную 50 Вт AIRVOOC. Также предусмотрен режим Bypass Charging, который напрямую питает устройство во время игр, что снижает нагрев и продлевает срок службы батареи. Телефон может функционировать при экстремальных температурах до -20°C, что делает его пригодным для использования в любых погодных условиях.

Влияет ли способ зарядки на здоровье аккумулятора? Что показал тест длиной в два года.

Длительная поддержка и AI-функции

Устройство поставляется с OxygenOS 16 на базе Android 16. OnePlus обещает четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Это сопоставимо с уровнем поддержки Google и Samsung.

Длительная поддержка и AI-функции. Естественно тут не могли не заявить поддержку ИИ. Изображение: arstechnica.com. Фото.

Естественно тут не могли не заявить поддержку ИИ. Изображение: arstechnica.com

OxygenOS 16 включает несколько функций на базе искусственного интеллекта. Поддерживается интеграция с Google Gemini для более глубокого взаимодействия с ассистентом. Новая функция Plus Mind действует как контекстно-зависимая AI-память, которая может извлекать и использовать сохраненную информацию. Такие инструменты, как Clear Night Engine и DetailMax Engine, применяют AI для обработки ночных сцен и улучшения детализации изображений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Защита от воды и пыли для экстремальных условий

OnePlus 15 имеет высокие степени защиты: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Эти сертификаты позволяют устройству противостоять пыли, погружению в воду на глубину до 2 метров на 30 минут и выдерживать струи воды под высоким давлением при температуре до 80°C. OnePlus использует матовое стекло на задней панели в варианте Infinite Black, керамический композит в версии Sand Storm и покрытие с оптическим эффектом в отделке Ultra Violet.

Эти материалы и сертификаты делают смартфон идеальным выбором для пользователей, которым нужно прочное устройство, способное выжить в реальных условиях эксплуатации, включая пыль, жару и влагу.

Защита от воды и пыли для экстремальных условий. OnePlus действительно постаралась выпуская этот смартфон. Защитили его как надо. Изображение: Эльдорадо. Фото.

OnePlus действительно постаралась выпуская этот смартфон. Защитили его как надо. Изображение: Эльдорадо

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Смартфон с хорошей камерой

Покупателям, для которых камера стоит на первом месте, возможно, стоит рассмотреть альтернативы. OnePlus отказался от сотрудничества с Hasselblad и представил собственный движок обработки изображений DetailMax Engine. Смартфон использует три 50-мегапиксельные задние камеры: основную, сверхширокоугольную и телефото с 3,5-кратным увеличением. Устройство может снимать видео в 4K при 120 fps и в 8K при 30 fps.

Хотя аппаратная часть камеры достойная, обработка изображений и цветокоррекция не достигают уровня флагманов от Pixel, iPhone или Vivo. Система обеспечивает приличные дневные снимки и плавное видео, но не хватает тонко настроенного HDR и естественной глубины цвета, которые можно увидеть в лучших камерофонах. Покупателям, для которых фотография в приоритете, следует рассмотреть другие варианты.

Теги
Новости по теме
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
POCO X7 Pro теперь стоит 15 тысяч. Мощнейший смартфон стал как никогда дешевым
Флагманы HUAWEI Pura прекращают существование. Китайцы отказались от крутых камерофонов
Лонгриды для вас
У этого смартфона лучшая камера в 2025 году. Даже iPhone и HUAWEI снимают хуже

В рейтинге издания DxOMark, которое профессионально занимается тестом камер смартфонов, впервые за год поменялся лидер. Долгое время пальму первенства удерживал HUAWEI Pura 70 Ultra, но его сместила новинка 2025 года. На первое место вышел смартфон OPPO Find X8 Ultra, представленный в апреле, и, похоже, его лидерство вполне закономерно, в чем можно убедиться, взглянув на примеры снимков.

Читать далее
Почему Nothing Phone теряет привлекательность, и все дальше уходит от своих ценностей

С момента запуска Nothing Phone 1 в 2022 году компания Nothing позиционировала себя как производителя, который "не похож на другие телефонные бренды". От дизайна продуктов до эксцентричных видео с генеральным директором Карлом Пеем, компания постоянно пыталась продемонстрировать, чем она отличается от других производителей смартфонов. Однако последние скандалы заставляют усомниться в искренности этого позиционирования.

Читать далее
До 1 ноября всем нужно сократить количество сим-карт. Иначе вам заблокируют все номера

Государство пытается сократить количество мошеннических схем в сети при помощи регулирования сотовой индустрии. Так, с 1 ноября 2025 года вступает в силу новое правило, ограничивающее количество сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина РФ.

Читать далее
Новости партнеров
Каким собакам нужна куртка зимой: 13 пород, которым без неё нельзя
Каким собакам нужна куртка зимой: 13 пород, которым без неё нельзя
Война банков с криптой: JPMorgan без объяснений закрыл счета руководителя блокчейн-компании. Что происходит?
Война банков с криптой: JPMorgan без объяснений закрыл счета руководителя блокчейн-компании. Что происходит?
Разработчики готовят большое обновление мессенджера MAX. В нем появятся мини-приложения банков, Ozon и другие сервисы
Разработчики готовят большое обновление мессенджера MAX. В нем появятся мини-приложения банков, Ozon и другие сервисы