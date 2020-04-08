Пять самых интересных водонепроницаемых смартфонов

Среди современных телефонов давно стало нормой быть надежными. Хотя, куда им до легендарного героя мемов — Nokia 3310? Тем не менее, новинки хвастаются тем, у кого прочнее стекло, крепче рама и выше степени защиты от воды. Плавать с такими смартфонами не стоит, но в обычной ситуации такая защита может пригодиться. Как говорится, есть два типа людей: одни роняли телефон в унитаз, а вторые пока нет. Друзья, знакомые и просто читатели часто нас спрашивают, какой смартфон купить с защитой от воды. Какой надежней, какой лучше, какой дешевле? Давайте обсудим этот вопрос. Это будет полезно не только тем, кто уже сейчас выбирает новый телефон, но и тем, кто еще пока не собирается этого делать.

Самый дорогой телефон с защитой от воды

Если открыть Яндекс Маркет и выставить все необходимые фильтры, можно легко заметить, что самым дорогим смартфоном с защитой от воды является iPhone 11 Pro Max с памятью 512 ГБ.

Смартфон бесспорно крутой, но стоит он стоит около 120 000 рублей. Конечно, это не предел. Galaxy Fold (примерно 130 000 рублей) и Huawei Mate Xs (примерно 200 000 рублей) стоят намного дороже, но у них нет защиты от воды, а деньги берутся за сгибаемые дисплеи. Пока они не подешевели, но по мнению производителей это скоро произойдет.

Несмотря на соответствие iPhone 11 Pro Max стандарту ip68, с ним нельзя плавать. На своем сайте Apple предупреждает о том, что в случае попадания воды в смартфон, гарантия на него распространяться не будет.

Это относится ко всем производителям. Они делают смартфон таким, что тот проходит тесты на защиту от воды и пыли, но может не справиться с этим испытанием после нескольких месяцев использования. Смартфон может упасть, согнуться в кармане, перегреться и так далее. Все это может привести к повреждению защитной прокладки, которая и отвечает за герметичность.

Лучше просто знать, что у вас есть защита и относиться к этому, как наш коллега Александр Богданов, который пишет для нашего сайта AppleInsider.ru.

То, что мой iPhone 11 Pro Max способен пробыть под водой на глубине до 4 м в течение не более 30 минут, конечно, внушает уверенность, когда я пользуюсь им на улице рядом с водоемами или бассейнами, беру его в ванную, но я на всякий случай стараюсь не подвергать его таким испытаниям. Сейчас часто приходится обрабатывать телефон антисептиком, и мне кажется, если бы степень защиты была ниже, уже могли бы проявиться некоторые последствия. Но в любом случае, какая бы крутая влагозащита телефона не была, гарантия Apple не покрывает попадание воды в айфон. И если иногда «купать» его, а потом что-то сломается из-за влаги, придется ремонтировать за свой счет. Александр Богданов. Автор AppleInsider.ru

Самый дешевый телефон с ip68

Многие производители пытаются нас ввести в заблуждение. Особенно это касается недорогих моделей, в которых среди прочих характеристик указано что-то типа ”защита от воды ip53”. Я уже рассказывал, что означает степень защиты от воды. Так вот, такая ”защита” убережет только от брызг и то не очень сильных.

По сути, менее защищена от воды только бумага. Можно считать, что степень защиты от воды по такому стандарту есть у любого смартфона. Поэтому не ведитесь.

Если говорить о самом недорогом смартфоне с настоящей защитой от воды, то я нашел Samsung Galaxy A8 примерно за 15 000 рублей. Чуть дороже можно купить Samsung Galaxy A8+ и LG G7 — примерно за 20 000 рублей. Характеристики этих смартфонов немного разные, но производительность будет плюс-минус одинаковой.

Что означают символы ip68 и им подобные в характеристиках. Вот подробный ответ.

Чуть дороже, примерно 21 000 рублей, будет стоить Sony Xperia XZ1, хотя найти его в продаже не так просто. Зато камера в нем будет получше, чем в остальных ”аква-бюджетниках”

Самый дешевый iPhone с защитой от воды

Вначале так получилось, что самым дорогим смартфоном с защитой от воды стал iPhone 11 Pro Max с совершенно конским ценником. Теперь пора поговорить о самом дешевом смартфоне от Apple, который может выдержать погружение в воду.

Им является iPhone 7. Сейчас его еще можно найти в продаже по цене примерно от 24 000 рублей. Начиная с 10-го семейства смартфонов от Apple (iPhone X), защита от воды стала лучше, но и iPhone 7 соответствует стандарту, который предусматривает защиту от погружений в воду.

Это смартфон 2017 года, который по некоторым параметрам уже проигрывает современным Android-смартфонам за те же деньги, но в целом он еще очень даже бодрый и проработает не один год.

Хороший водонепроницаемый телефон

На днях я уже признавался в своей любви к Huawei P30 Pro. Что хотите со мной делайте, но даже при цене около 50 000 рублей, он мне действительно очень нравится. Он все еще производительный, у него отливная камера, крутой экран, работают сервисы Google и есть защита от воды.

Я пользовался им пару месяцев. За это время я опускал его в воду, использовал в местах с повышенной влажностью. Никаких проблем с ним не было, но еще раз напомню, что злоупотреблять этим не стоит.

Есть и более новый смартфон у Huawei. Он называется P40 Pro и был представлен две недели назад. Технически он лучше, но по сумме факторов именно 30-ая модель мне нравится больше.

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Конкурента от Samsung в лице Galaxy S10 и Galaxy S20 я не называю, так как лично я не очень хорошо отношусь к этому бренду.

Защищенный телефон

Есть смартфоны, которые защищены не только от воды и пыли, но и от других превратностей судьбы. Я писал об этом в отдельной статье, но выбирая из приведенных там моделей, я бы назвал Caterpillar CAT S61.

Он интересно выглядит, оснащен тепловизором, сенсором для улавливания органических соединений и лазером для измерений. Защита у него очень высокая и его можно ронять, не опасаясь за сохранность.

По железу это всего 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ (хоть и с возможностью расширения), процессор Snapdragon 630, а основная камера только на 16 Мп (фронталка всего 8 Мп). Цена при этом 50 000 рублей. Но тут деньги берутся за защиту.

Как защитить смартфон

Для защиты смартфона можно использовать чахлы и стекла, но лучше сразу покупать надежные устройства. Или устройства, которые не жалко. Только так можно не переживать за свой гаджет.

А еще недавно я рассказывал об ошибках, которые совершают пользователи, и тем самым убивают свои смартфоны. Если соблюдать буквально несколько правил, можно подарить гаджету долгую жизнь, а себе — спокойствие и экономию на внеплановых тратах.