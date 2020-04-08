Пять самых интересных водонепроницаемых смартфонов

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Артем Сутягин 0

Среди современных телефонов давно стало нормой быть надежными. Хотя, куда им до легендарного героя мемов — Nokia 3310? Тем не менее, новинки хвастаются тем, у кого прочнее стекло, крепче рама и выше степени защиты от воды. Плавать с такими смартфонами не стоит, но в обычной ситуации такая защита может пригодиться. Как говорится, есть два типа людей: одни роняли телефон в унитаз, а вторые пока нет. Друзья, знакомые и просто читатели часто нас спрашивают, какой смартфон купить с защитой от воды. Какой надежней, какой лучше, какой дешевле? Давайте обсудим этот вопрос. Это будет полезно не только тем, кто уже сейчас выбирает новый телефон, но и тем, кто еще пока не собирается этого делать.

Лучше так не делать, но иногда можно.

Самый дорогой телефон с защитой от воды

Если открыть Яндекс Маркет и выставить все необходимые фильтры, можно легко заметить, что самым дорогим смартфоном с защитой от воды является iPhone 11 Pro Max с памятью 512 ГБ.

Смартфон бесспорно крутой, но стоит он стоит около 120 000 рублей. Конечно, это не предел. Galaxy Fold (примерно 130 000 рублей) и Huawei Mate Xs (примерно 200 000 рублей) стоят намного дороже, но у них нет защиты от воды, а деньги берутся за сгибаемые дисплеи. Пока они не подешевели, но по мнению производителей это скоро произойдет.

Разница в размерах между двумя моделями iPhone 11 Pro достаточно большая.

Несмотря на соответствие iPhone 11 Pro Max стандарту ip68, с ним нельзя плавать. На своем сайте Apple предупреждает о том, что в случае попадания воды в смартфон, гарантия на него распространяться не будет.

Вот пруф. За сохранность смартфона никто не отвечает.

Это относится ко всем производителям. Они делают смартфон таким, что тот проходит тесты на защиту от воды и пыли, но может не справиться с этим испытанием после нескольких месяцев использования. Смартфон может упасть, согнуться в кармане, перегреться и так далее. Все это может привести к повреждению защитной прокладки, которая и отвечает за герметичность.

Лучше просто знать, что у вас есть защита и относиться к этому, как наш коллега Александр Богданов, который пишет для нашего сайта AppleInsider.ru.

То, что мой iPhone 11 Pro Max способен пробыть под водой на глубине до 4 м в течение не более 30 минут, конечно, внушает уверенность, когда я пользуюсь им на улице рядом с водоемами или бассейнами, беру его в ванную, но я на всякий случай стараюсь не подвергать его таким испытаниям. Сейчас часто приходится обрабатывать телефон антисептиком, и мне кажется, если бы степень защиты была ниже, уже могли бы проявиться некоторые последствия. Но в любом случае, какая бы крутая влагозащита телефона не была, гарантия Apple не покрывает попадание воды в айфон. И если иногда «купать» его, а потом что-то сломается из-за влаги, придется ремонтировать за свой счет. Александр Богданов. Автор AppleInsider.ru

Самый дешевый телефон с ip68

Многие производители пытаются нас ввести в заблуждение. Особенно это касается недорогих моделей, в которых среди прочих характеристик указано что-то типа ”защита от воды ip53”. Я уже рассказывал, что означает степень защиты от воды. Так вот, такая ”защита” убережет только от брызг и то не очень сильных.

По сути, менее защищена от воды только бумага. Можно считать, что степень защиты от воды по такому стандарту есть у любого смартфона. Поэтому не ведитесь.

Меньше 20 000 рублей, а от воды защищен.

Если говорить о самом недорогом смартфоне с настоящей защитой от воды, то я нашел Samsung Galaxy A8 примерно за 15 000 рублей. Чуть дороже можно купить Samsung Galaxy A8+ и LG G7 — примерно за 20 000 рублей. Характеристики этих смартфонов немного разные, но производительность будет плюс-минус одинаковой.

Что означают символы ip68 и им подобные в характеристиках. Вот подробный ответ.

Чуть дороже, примерно 21 000 рублей, будет стоить Sony Xperia XZ1, хотя найти его в продаже не так просто. Зато камера в нем будет получше, чем в остальных ”аква-бюджетниках”

Sony Xperia XZ1 не лучший, но очень самобытный.

Самый дешевый iPhone с защитой от воды

Вначале так получилось, что самым дорогим смартфоном с защитой от воды стал iPhone 11 Pro Max с совершенно конским ценником. Теперь пора поговорить о самом дешевом смартфоне от Apple, который может выдержать погружение в воду.

Им является iPhone 7. Сейчас его еще можно найти в продаже по цене примерно от 24 000 рублей. Начиная с 10-го семейства смартфонов от Apple (iPhone X), защита от воды стала лучше, но и iPhone 7 соответствует стандарту, который предусматривает защиту от погружений в воду.

Один из последних iPhone в классическом формате.

Это смартфон 2017 года, который по некоторым параметрам уже проигрывает современным Android-смартфонам за те же деньги, но в целом он еще очень даже бодрый и проработает не один год.

Хороший водонепроницаемый телефон

На днях я уже признавался в своей любви к Huawei P30 Pro. Что хотите со мной делайте, но даже при цене около 50 000 рублей, он мне действительно очень нравится. Он все еще производительный, у него отливная камера, крутой экран, работают сервисы Google и есть защита от воды.

Я пользовался им пару месяцев. За это время я опускал его в воду, использовал в местах с повышенной влажностью. Никаких проблем с ним не было, но еще раз напомню, что злоупотреблять этим не стоит.

Huawei P30 Pro.

Есть и более новый смартфон у Huawei. Он называется P40 Pro и был представлен две недели назад. Технически он лучше, но по сумме факторов именно 30-ая модель мне нравится больше.

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Конкурента от Samsung в лице Galaxy S10 и Galaxy S20 я не называю, так как лично я не очень хорошо отношусь к этому бренду.

Защищенный телефон

Есть смартфоны, которые защищены не только от воды и пыли, но и от других превратностей судьбы. Я писал об этом в отдельной статье, но выбирая из приведенных там моделей, я бы назвал Caterpillar CAT S61.

Caterpillar CAT S61. Выглядит интересно.

Он интересно выглядит, оснащен тепловизором, сенсором для улавливания органических соединений и лазером для измерений. Защита у него очень высокая и его можно ронять, не опасаясь за сохранность.

По железу это всего 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ (хоть и с возможностью расширения), процессор Snapdragon 630, а основная камера только на 16 Мп (фронталка всего 8 Мп). Цена при этом 50 000 рублей. Но тут деньги берутся за защиту.

Как защитить смартфон

Для защиты смартфона можно использовать чахлы и стекла, но лучше сразу покупать надежные устройства. Или устройства, которые не жалко. Только так можно не переживать за свой гаджет.

А еще недавно я рассказывал об ошибках, которые совершают пользователи, и тем самым убивают свои смартфоны. Если соблюдать буквально несколько правил, можно подарить гаджету долгую жизнь, а себе — спокойствие и экономию на внеплановых тратах.

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