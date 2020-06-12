Пять телефонов Xiaomi, которые я не куплю и вам не посоветую

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Артем Сутягин 2

Мое отношение к продукции Xiaomi нельзя назвать резко негативным. Скорее я бы сказал, что оно умеренно скептическое. В целом компания производит неплохие устройства, но при этом чего-то в них не хватает. Исключения касаются только умного дома, там действительно компания делает успехи и часто сильно превосходит конкурентов. Хотя, ”китайские ляпы” тоже встречаются. Что касается телефонов, к ним тоже есть вопросы, но про это можно написать отдельную статью и когда-нибудь я это сделаю. Сейчас хотелось бы рассказать о пяти телефонах, которые я точно не купил бы, если собирался выбрать что-то из Xiaomi.

Есть модели Xiaomi, которые я вообще не готов покупать. Они просто не стоят своих денег.

Какие модели Xiaomi не стоит покупать и почему

Некоторые модели у меня сразу не вызывали вопросов, что покупать их не надо. Другие иногда еще могли заставить сомневаться, но проанализировал их характеристики и понял, что они тоже попадают в мой черный список. Или, как сейчас правильно говорить в свете того, что происходит в США, в мой заблокированный список.

PocoPhone F1 — недофлагман

Этот смартфон, который можно купить сейчас за 13-16 тысяч рублей и который многие называют убийцей флагманов, я бы скорее назвал недофлагманом.

PocoPhone F1.

С одной стороны, очень заманчиво получить смартфон с топовым процессором, пусть и двухгодичной давности, но кроме этого процессора, в телефоне нет ровным счетом ничего. Сэкономили на беспроводной зарядке, NFC, нормальном дисплее и многом другом. Зато на месте архаичный вырез, за который каждый раз достается iPhone, и пластиковый корпус, который царапается просто, как дешевый Highscreen. Даже камера этого смартфона снимает так, что лучше бы не снимала. Многие бюджетные модели в этой ценовой категории сделают фотографии не хуже.

Если уж мы говорим о Xiaomi, то Mi 9T и то будет лучше. У него хотя бы нормальная камера и NFC.

Xiaomi Mi 10 — дорого и бестолково

Есть еще один смартфон, который вызывает много сомнений, но на этот раз не функциями, с которыми все нормально, а ценой. Если вы захотите купить в России официальный Xiaomi Mi 10, задумайтесь над тем, правильное ли решение вы приняли.

Все бы ничего, но цена…

В нашей стране он стоит 70 000 рублей. За эти деньги можно купить как минимум несколько куда более привлекательных моделей. Даже OnePlus 8, цену которого кто только не критиковал, включая меня, выглядит намного более привлекательным вариантом.

НЕ топ за свои деньги — как MI10 развеял ореол благородства Xiaomi

Даже подписчики нашего Instagram, после того, как мы разместили там цену этого смартфона, накинулись на него со своей волной критики. Прошу заметить, справедливой критики. Какой это ”топ за свои деньги”, если это действительно топ, но за деньги остальных топов. Я бы за эти деньги лучше взял Samsung или прошлогодний Huawei P30 Pro за 40 000 рублей с сервисами Google. Да даже iPhone 11 выглядит куда более интересным соотношением цены и качества.

Redmi Go — это вообще что?

Хороший аппарат не назовут с приставкой ”Go”. Я бы не советовал его покупать никому. Если уж вы хотите уложиться примерно в этот бюджет, то лучше купите Redmi 7a, который будет чуть дороже, но уже намного лучше. Как минимум у него будет больше памяти, более производительный процессор и на треть более емкий аккумулятор.

Слишком слабый Redmi Go.

Все это вместе вы получите, доплатив 500-1000 рублей. Хотя, мне кажется, даже за эти же деньги какой-нибудь Jinga или BQ будет лучше. Если вы покупаете телефон ребенку, то вариант может быть неплохим, хотя тоже есть выбор, но для себя на каждый день в качестве основного телефона я бы советовать этот аппарат не стал.

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Xiaomi Redmi Note 8 — кому это надо?

Так получилось, что когда вышел Redmi Note 8, пользователи поняли, что он никому не нужен. Из отличий от предыдущей модели у него был только лишний модуль камеры и чуть более производительный процессор нового поколения.

Лучше уж Redmi Note 8 Pro.

Никто не хотел переплачивать за минимальные отличия, и компания, как это иногда бывает, выпустила обновление модели с индексом T. Redmi Note 8T действительно выглядит более интересным, получив NFC и что-то вроде быстрой зарядки. Вот его еще можно рассматривать к покупке, но точно не обычную восьмерку.

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Xiaomi Mi Note 10 Pro

Под конец снова поговорим об относительно дорогих смартфонах. Многие знают и хвалят Mi Note 10. Он стоит примерно 28-30 тысяч рублей и за эти деньги он действительно очень неплох. Но у него есть старший брат, который получил в названии приписку ”Pro”. Вот тут вопросов и критики с моей стороны будет намного больше.

Выбирая между Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, надо понимать, за что ты готов переплатить.

Прежде всего, он стоит уже под 40 000 рублей, что на 10 000 рублей дороже, но разница между ними настолько минимальна, что ее можно было бы оценить максимум в 3 000 рублей. Все отличия касаются чуть измененной конструкции камеры и большего объема памяти.

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Все остальные спеки полностью идентичны и переплачивать, если вам не надо 256 ГБ памяти, лично я бы точно не стал и вам бы тоже не советовал. Много памяти — это хорошо, но получается, что Xiaomi берет за нее куда больше, чем даже Apple. Да и вообще, за 40 000 рублей можно купить много хороших устройств. Поэтому забудьте о Xiaomi Mi Note 10 Pro.

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2 комментария Оставить свой

  1. k.nuralin

    Нда…
    С Гугл камерой pocophone становится ещё какой флагман, а многие люди которые получают черную зарплату на руки, nfc не упал, да и в целом можно более менее обойтись.

    Xiaomi redmi note 8, вполне себе аппаратец, примерно попадает в руки той же аудитории что pocophone.. поэтому норм устройство, не всем опять же nfc важно и нужно.. столько людей не пользуется этой фичей..

    Mi10 также отличный флагман, у него есть все.. кроме пару модулей камер, 27мп модуль вполне может уметь и в зум.. поэтому здесь не вижу такой проблемы.. не забываем про крутой стереозвук, классный экран и другие примочки «флагмана». Да в России он переоценен в официальной рознице.. но как по мне, в серой рознице довольно неплох.

    За цену redmi go — ты любой аппарат возьмёшь и скажешь: «Это вообще что?» Поэтому как по мне ни о чем.

    Mi note 10 pro — хорош с купонами и скидками одновременно. Отец себе его брал за те же деньги что и обычный mi note 10, согласен на счёт переплаты.. но когда ее нет, можно и взять прошку) почему нет?

  2. barselona1

    Вот в BQ вообще ни разу не сомневалась)) норм аппараты

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