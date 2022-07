Пять телефонов, на которые похож Nothing Phone (1)

Nothing Phone 1 вышел уже пару недель назад после нескольких месяцев тизеров и ожиданий чего-то нового. Мы сейчас не будем снова говорить о том, что он не такой уж и принципиально новый, а если убрать подсветку, то это и вовсе будет обычный телефон. Вместо этого поговорим о том, что же должен заменить собой этот смартфон или на что похож Nothing не по внешнему виду, а по сути. Он оснащен чипсетом Snapdragon 778G Plus, батареей емкостью 4500 мАч и OLED-экраном с частотой 120 Гц. К сожалению, он доступен не везде, и в России официальных продаж нет. С другой стороны, и большинство смартфонов из приведенного ниже списка можно купить только по параллельному импорту или у перекупщиков. Давайте начинать.

Лучшие альтернативы прозрачного телефона Nothing

Google Pixel 6a — новый Пиксель

Pixel 6a на самом деле не доступен для покупки на момент написания статьи. Сейчас на него только принимаются предзаказы. Смартфон среднего класса от Google поступит в продажу 28 июля. И он определенно является одной из лучших альтернатив Nothing Phone на рынке.

Модель среднего класса предлагает такие функции, как: мощный процессор Tensor, степень защиты IP67, аккумулятор емкостью 4410 мАч и систему с двумя задними камерами с отличным программным обеспечением. Добавьте пять лет обновлений безопасности и вы получите хорошее предложение.

Это не означает, что Pixel 6a идеален по цене, поскольку ему не хватает беспроводной зарядки, быстрой проводной зарядки (есть максимум 18 Вт) и более высокой частоты обновления экрана. Это значительные упущения в 2022 году, особенно по сравнению с Nothing Phone 1. Но для некоторых людей это не является проблемой.

Samsung Galaxy A53 — лучший недорогой Самсунг

Последние несколько телефонов Samsung Galaxy A5x были отличными устройствами среднего класса, и Galaxy A53 5G продолжает эту тенденцию. Он оснащен чипсетом Exynos 1280 среднего класса, который не такой мощный, как процессор Nothing Phone 1, но все же подходит для повседневных задач и некоторых продвинутых игр. Вы также получаете аналогичную OLED-панель с частотой 120 Гц.

В остальном Galaxy A53 5G выделяется на фоне устройства Nothing благодаря классу водонепроницаемости IP67. Другие примечательные особенности включают: аккумулятор емкостью 5000 мАч, четыре года обновлений ОС и пять лет исправлений безопасности. А так же у него система с четырьмя задними камерами (64 Мп с OIS, 12 Мп сверхширокоугольная, 5 Мп для макросъемки, 5 Мп для глубины).

При этом в телефоне Samsung отсутствует беспроводная зарядка, а проводная имеет мощность 25 Вт, что не так уж и быстро. Но это по-прежнему одна из лучших альтернатив Nothing Phone 1 с точки зрения доступности.

OnePlus Nord 2T — недорогой OnePlus

OnePlus Nord 2T является хорошей альтернативой для потребителей. С его выходом компания привнесла несколько приятных дополнений и изменений в свой третий основной телефон Nord.

OnePlus использует здесь чипсет Dimensity 1300, который более или менее соответствует тому же уровню, что и Snapdragon 778G Plus внутри Nothing Phone 1. Так что он должен отлично справляться с большинством сложных игр и обычных задач. В остальном Nord 2T также включает в себя такие функции, как: 6,43-дюймовый OLED-экран с частотой 90 Гц и аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 80 Вт.

Nord 2T имеет ту же 50 Мп основную камеру IMX766, что и Nothing, в то время, как сверхширокая 8 Мп камера и 2 Мп монохромный объектив дополняют пакет задней камеры. К сожалению, в телефоне отсутствуют такие функции, как беспроводная зарядка и официальный рейтинг IP.

Конечно, многие из этих характеристик очень похожи на Nord 2 2021 года, который, если вы сможете найти его в продаже, является еще более выгодной покупкой.

Poco F4 — телефон для всех

Те, кто ожидают серьезных обновлений от Poco F4 по сравнению с Poco F3, могут быть разочарованы, но это по-прежнему отличный телефон среднего класса, который подойдет почти всем.

Телефон Poco оснащен чипсетом Snapdragon 870 с производительностью флагманского уровня, панелью OLED FHD+ с частотой 120 Гц, защитой от брызг IP53, батареей емкостью 4500 мАч и проводной зарядкой 67 Вт. Телефон также оснащен основной камерой на 64 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп.

Правда, многие не оценят системную рекламу, хотя по большей части ее можно отключить. А еще в этом телефоне ничего не понятно относительно обязательств по обновлению. Но за свои деньги это все равно отличный телефон.

Apple iPhone SE (2022) — самый дешевый iPhone

iPhone SE (2022) — еще одно устройство, заслуживающее внимания, особенно, если вы не против покинуть экосистему Android. Этот телефон также можно поставить в один ряд с Nothing Phone 1.

За свои деньги вы получаете несколько полезных функций, в том числе: водонепроницаемость IP67, достойную заднюю камеру, мощный процессор на уровне Snapdragon 8 Gen 1, беспроводную зарядку и обновление ПО в течение 5-7 лет. Этот смартфон компактный, хотя не все оценят толстые рамки.

Тем не менее, iPhone SE 2022 идет на несколько компромиссов, чтобы достичь этой ценовой категории. Во-первых, здесь нет дополнительной задней камеры, OLED-панели и высокой частоты обновления. Кроме того, в базовой модели всего 64 ГБ памяти, а батарея у него крошечная по сравнению с Nothing Phone 1. Но я пользовался этим телефоном, и на самом деле не все так плохо, как может показаться, если взглянуть на его емкость.