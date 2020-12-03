Qualcomm выпускает игровые смартфоны, но вы никогда не сможете их купить. В чем прикол?

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Артем Сутягин 0

Наверняка, вы уже не раз слышали о том, что Qualcomm готовит свой собственный смартфон. Такие слухи кажутся логичными, ведь компания производит лучшие в мире процессоры Snapdragon, и начать делать свой гаджет для нее дело техники. Тем более, все привыкли думать, что смартфон и состоит по сути только из одного процессора, а все остальное просто обвеска. На самом деле это не слухи, и у компании действительно есть свои телефоны, в том числе игровые. Вот только купить их вы не сможете. Они предназначены для работы с партнерами и никогда не будут продаваться. Но есть ли смысл в таких устройствах, если сама компания заявляет, что никогда не выложит их на полки магазинов? Есть и еще какой!

Игровой смартфон

Игровой смартфон — слишком узкое понятие.

Игровой смартфон Qualcomm

Snapdragon 888 был выпущен совсем недавно. Честно говоря, это революционный чип, обеспечивающий беспрецедентное улучшение производительности. В день его презентации представители компании просто не могли обойти стороной общение с прессой и в ходе этого общения ответили на несколько важных вопросов о новом продукте. Интереснее всего то, что компания прямо опровергла слухи о создании игрового телефона под собственной торговой маркой.

Президент Qualcomm Ан Мэн объяснил, что его коллектив делает множество прототипов телефонов для своих партнеров, чтобы лучше продемонстрировать передовые технологии. Он добавил, что ”мы продолжим делать это и в будущем. Но они никогда не будут продаваться на открытом рынке”.

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Ан Мэн подчеркнул, что эти, по сути, тестовые образцы для демонстрации технологий не разрабатываются в соответствии со стандартами потребительского рынка. ”Кроме того, мы не собираемся менять бизнес-модель. За исключением демонстрации технологий, мы не будем использовать никаких предлогов для изготовления смартфонов”.

Судя по официальной фотографии, у тестового образца на Snapdragon 888 этого года большие рамки сверху и снизу. Выпусти компания такое устройство на рынок, она автоматически получила бы порцию негатива, которая точно не сказалась бы хорошо на ее репутации. Тут как нельзя луче подходит поговорка ”Не умеешь — не берись”.

Хотели бы такой смартфон от Qualcomm? я нет.

В этом надо отдать компании должное. Она делает отличные процессоры, но трезво оценивает свои силы и не пытается прыгнуть выше головы. Тем более, одно дело выпустить типовой бюджетник для фанатов марки и совсем другое — собрать все топовые компоненты вместе вокруг процессора. Пусть лучше этим занимаются те, кто делает это годами и десятилетиями.

Когда должен был выйти игровой смартфон Qualcomm

Первые слухи о том, что компания готовит полноценный смартфон под собственным брендом, появились еще в октябре. Тогда сообщалось, что ASUS будет отвечать за проектирование и разработку оборудования. Мы думали, что это разумный выбор, потому что ASUS и ее отдел ROG уже давно специализируются на производстве игровых продуктов. Такое сотрудничество могло быть выгодным обеим сторонам. Едва ли Asus создала бы себе конкурента, но дружить и тесно взаимодействовать с Qualcomm, на процессорах которой работают ее смартфоны серии ROG, было бы очень хорошо для бизнеса.

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Мы слышали так много слухов о грядущем смартфоне Qualcomm, что многие из нас были уверены, что следующий телефон ASUS ROG и игровой телефон Qualcomm, скорее всего, будут иметь общие детали и компоненты. Например, такие, как дисплеи, память, камеры, аккумуляторы и системы охлаждения. Разница между ними, по мнению многих, могла бы быть только в маркетинге и в том, на кого были бы ориентированы продукты.

ROG

Игровых смартфонов уже существует немало. Нужно ли нам больше?

Было даже мнение, что это и вовсе будет один смартфон, который в лучшем случае будет продаваться под разными названиями. Но это не путь серьезных компаний, и если бы сценарий совместной работы над смартфоном был бы реальным, компании точно направили бы дополнительные силы на создание хоть каких-то отличий.

Кто выпустит первый смартфон на Snapdragon 888

Qualcomm обхитрила нас

Интересно, что мы все ошиблись. Можно сказать, что компания вольно или невольно ввела нас в заблуждение. Мы ждали, что на презентации нам покажут Snapdragon 875 и смартфон под собственным брендом. В итоге мы получили Snapdragon 888 и обещания того, что собственного смартфона точно не будет. Даже если вспомнить, что ”никогда не говори никогда”, то работы в этом направлении все равно не ведутся, и если компания передумает, то ждать выхода серьезного устройства потребуется еще как минимум несколько лет.

Rog

Игровые смартфоны как правило имеют много специальных аксессуаров. В этом их плюс для геймеров.

Так что, если вы хотели купить игровой смартфон и ждали пока его выпустит Qualcomm, — не ждите. Купите то, что уже выпускается. Хотя, покупка именно игрового смартфона для обычного пользователи имеет смысл только с точки зрения дизайна, но не более того. Пусть он и будет более производительным в играх, но в обычной жизни это не имеет смысла. Если вы не играете в требовательные игры или не заметите небольшого увеличения частоты кадров, лучше купите обычный топовый смартфон за те же деньги. И продать будет проще, и камера будет лучше.

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