Раскрученный Galaxy A55 начали продавать в России. Стоит ли его покупать, или есть Android-смартфоны лучше?

В начале марта компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A55, призванный конкурировать с китайскими представителями среднеценового сегмента. Поскольку с момента выхода прошло уже несколько недель, и новинку начали продавать в России, настало время ответить на главный вопрос. Стоит ли покупать Galaxy A55? Может, лучше подождать или выбрать другой Android-смартфон, представленный на рынке? Сейчас разберемся.

Чем Galaxy A55 отличается от Galaxy A54

Samsung Galaxy A55 — наследник смартфона Galaxy A54, выпущенного годом ранее. В этой связи интересно понять, насколько велика разница между устройствами двух поколений. Вот основные отличия Galaxy A54 и Galaxy A55, говорящие в пользу новинки:

торцы смартфона выполнены из алюминия, а не пластика;

диагональ экрана выросла с 6.4 до 6.6 дюйма;

Galaxy A55 получил процессор нового поколения Exynos 1480, поддерживающий более быстрый тип оперативной памяти LPDDR5 и набирающий в AnTuTu свыше 700 тысяч баллов (производительность выросла на ~ 25%);

8 ГБ оперативной памяти в базовой версии;

поддержка технологии eSIM.

Больше подробностей о характеристиках Galaxy A55 вы узнаете в нашем предыдущем тексте, а пока следует заключить, что изменения по сравнению с Galaxy A54 не носят принципиальный характер. Да, смартфон стал заметно мощнее, вырос в размер, стал дороже ощущаться в руке, а еще получил долгожданную поддержку eSIM. В то же время разница в качестве снимков будет едва ли ощутима, ведь на месте остались прежние камеры сзади (50 + 12 + 5 МП) и фронталка (32 МП), а изменения касаются исключительно алгоритмов обработки изображений.

На месте остались и порядком поднадоевшие недостатки смартфонов Samsung среднего класса. Во-первых, это экран. Да, корейцы используют отличную AMOLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью, однако ширина рамок не выдерживает никакой критики в 2024 году. Во-вторых, по-прежнему приходится довольствоваться бедным комплектом с одиноким USB-кабелю, для которого придется докупить адаптер мощностью 25 Вт. Разумеется, с ним заряжается смартфон по современным меркам отнюдь не быстро: 63 минуты от 0 до 100%.

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Цена Samsung Galaxy A55 в России

В Европе новинку Samsung оценили в €479 (~ 47 600 ₽) за базовую версию, а официальная цена Galaxy A55 в России в зависимости от объема памяти составляет:

Это цена без учета скидок, а потому во многих магазинах уже сейчас купить Galaxy A55 можно за 38 990 ₽. Но все равно дороговато (особенно на фоне предшественника).

Когда прошлогодний Galaxy A54 только-только поступил в продажу, он стоил 39 990 ₽ за версию 8/128 ГБ, но по прошествии 12 месяцев его можно найти и за 29 990 ₽, а при заказе из Китая Samsung и вовсе превращается в смартфон до 25000 рублей.

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Стоит ли покупать Galaxy A55

Очевидно, что текущая цена Galaxy A55 в России завышена. Как показывает практика, уже через несколько месяцев после старта продаж стоимость смартфонов Samsung проседает на 20-30%, а потому ближе к лету новинка может подешеветь до 30 тысяч рублей.

Купить Galaxy A55

Это и есть оптимальная сумма, за которую есть смысл приобрести Galaxy A55, но текущее предложение являет собой одно из худших соотношений цены и характеристик.

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Что купить вместо Galaxy A55 в 2024 году

Если вы терпеть не можете китайские смартфоны и делаете принципиальный выбор в пользу устройств Samsung, сейчас лучший момент, чтобы купить Galaxy A54. В ближайшее время он вряд ли подешевеет, а снижение беспошлинного порога при заказе товаров из-за рубежа, в том числе скажется на стоимости техники и внутри России.

Купить Galaxy A54

Все остальные конкуренты — китайцы. В отличие от Samsung, они не могут похвастать столь высоким уровнем оптимизации и расширенной до 4 лет поддержки устройств обновлениями ПО. Зато в этом ценовом сегменте вы гарантированно получаете безрамочный экран, быструю зарядку в комплекте, более мощный процессор за те же деньги, а иногда и камеру получше вкупе с увеличенным объемом памяти. Вот несколько таких примеров:

Redmi Note 13 Pro+. Смартфон на схожем по производительности чипе Dimensity 7200-Ultra, но с изогнутым экраном, более крутой камерой на 200 МП, сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт в комплекте (от 0 до 100% за 20 минут) и 256 ГБ памяти в базовой версии.

(от 0 до 100% за 20 минут) и 256 ГБ памяти в базовой версии. realme 12 Pro+. Модель, которая уничтожает Galaxy A55 своей камерой со 120-кратным зумом, а еще предлагает изогнутый экран, много памяти и зарядку на 67 Вт в комплекте. При этом внутри чуть менее производительный процессор Snapdragon 7s Gen 2.

POCO X6 Pro. Конкурент Galaxy A55 для тех, кому нужен игровой смартфон с флагманской производительностью. За меньшие деньги вы получаете почти в 2 раза более мощный аппарат с плоским безрамочным экраном и быстрой зарядкой. Но с камерой попроще.

с флагманской производительностью. За меньшие деньги вы получаете почти в 2 раза более мощный аппарат с плоским безрамочным экраном и быстрой зарядкой. Но с камерой попроще. HUAWEI nova 11. Альтернатива на схожем с Exynos 1480 чипе Snapdragon 778G с крутой фронтальной и неплохой основной камерой для тех, кому нужен легкий смартфон с безрамочным экраном. Увы, без сервисов Google на борту.

на борту. TECNO Camon 20 Premier. Смартфон с упором на основную и сверхширокоугольную камеру с аналогичным Galaxy A55 уровнем производительности, но с 512 ГБ памяти в минимальной версии и мощной зарядкой в комплекте.

Вариантов, что купить вместо Galaxy A55, предостаточно, но учитывайте все минусы китайцев в сравнении с устройствами из Кореи, а также примите во внимание прогнозируемое падение новинки Samsung в цене до 30-35 тысяч через 1-2 месяца.