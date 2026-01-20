Раскрыт новый смартфон OnePlus 16. Он станет лучшим флагманом в 2026 году

Герман Вологжанин

Всего пару месяцев назад вышел OnePlus 15 — топовый флагман, предлагающий, пожалуй, лучшее соотношение цена/характеристики на рынке. Он заслуженно стал одним из самых популярных смартфонов в своем сегменте, но уже сейчас китайцы готовят его наследника. И, хотя до выхода OnePlus 16 остается еще довольно много времени, сейчас стали известны почти все его ключевые характеристики, которые подтвердил надежный инсайдер Digital Chat Station.

Раскрыт новый смартфон OnePlus 16. Он станет лучшим флагманом в 2026 году. OnePlus приготовила новый крутой флагман на Android. Изображение: Marques Brownlee. Фото.

OnePlus приготовила новый крутой флагман на Android. Изображение: Marques Brownlee

Каким будет OnePlus 16

Дизайн смартфона остается загадкой, но ключевые характеристики OnePlus 16 уже раскрыты. Во-первых, новинка будет работать на свежем флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 6. Процессор еще не анонсирован, однако и без этого ясно: к моменту выхода он станет самым мощным среди чипов для Android-устройств.

Во-вторых, экран OnePlus 16 получит очередной маркетинговый апгрейд: повышение частоты обновления до 200 Гц. Возможно, главным изменением станет использование 200-мегапиксельного телеобъектива камеры. Если нынешний OnePlus 15 имеет простенький зум от Samsung с небольшим сенсором размером 1/2.76″, то новый OnePlus 16 должен получить крупную камеру на 1/1.56″. Она существенно увеличит качество портретов и четкость фото, сделанных с приближением.

Каким будет OnePlus 16. Телевик нового смартфона должен стать круче. Изображение: realme. Фото.

Телевик нового смартфона должен стать круче. Изображение: realme

Наконец, OnePlus 16 не обойдет стороной продолжающееся развитие кремний-углеродных аккумуляторов. Новый смартфон, по словам Digital Chat Station, должен получить батарею на 9000 мАч, в то время как предшественник имеет и без того внушительные 7300 мАч. Однако глобальная версия OnePlus 16 может и не удостоиться столь щедрого подарка из-за особенностей сертификации.

Когда выйдет OnePlus 16

Ожидаемая дата выхода OnePlus 16 состоится осенью 2026 года, а точнее — в октябре/ноябре после релиза флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6. При этом глобалка появится в продаже чуть позже.

Цена OnePlus 16 остается покрытой тайной особенно в контексте изменения стоимости памяти. Если ситуация к моменту выхода нового смартфона не устаканится, то флагман ожидает заметное подорожание вплоть до 4 499 юаней (~ 50 500 ₽) на территории Китая.

