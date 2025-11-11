Распродажа 11.11: где найти самые низкие цены на хитовые смартфоны Xiaomi и POCO 2025 года

Каждый, кто хотя бы немного знаком с Android-смартфонами, наверняка слышал, что устройства от POCO и Xiaomi стоят недорого. Так было до недавнего времени — и вот уже знаменитые гаджеты по карману далеко не всем. К счастью, нужно всего лишь дождаться распродажи на AliExpress — там китайцы обычно сливают новинки смартфонов по небывалым ценам. Скидки в честь 11.11 уже на подходе, а потому мы рекомендуем обратить внимание на следующие модели.

Характеристики POCO F7

POCO F7 — самый популярный среднебюджетный смартфон на рынке прямо сейчас. Производителю в очередной раз удалось совместить впечатляющие характеристики и приятный дизайн. Особое внимание стоит уделить мощному процессору Snapdragon 8s Gen 4, который выдает более 2 миллионов очков в AnTuTu. Его производительности хватит с лихвой на ближайшие 2-3 года.

Хорош POCO F7 и остальном: у него безрамочный экран на 6,83 дюйма с яркостью 3200 нит, камера на 50 МП и батарея на 6500 мАч. Сбалансированный смартфон без слабых мест круто подешевел — успейте купить POCO F7 на распродаже 11.11!

Купить POCO F7

Чем POCO F7 Pro отличается от POCO F7

Не нравится POCO F7? Попробуйте POCO F7 Pro: он немного компактнее (6,67 дюйма) и легче (206 г). Зато чуть премиальнее благодаря стеклянной крышке. К тому же, на борту флагманский чипсет 2024 года Snapdragon 8 Gen 3, который выдает большую производительность.

Смартфон выглядит узнаваемо благодаря круглому блоку камер, в основе которого сенсор Light Fusion 800 на 50 МП с супершириком. Не разочарует и батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт: смартфон буквально создан для тех, у кого нет времени сидеть у розетки. И это далеко не все плюсы POCO F7 Pro: заходите по ссылке, изучайте и заказывайте красавца со скидкой!

Купить POCO F7 Pro

Самый мощный смартфон POCO в 2025

Если вам нужно ультимативное решение, то POCO F7 Ultra — идеальный выбор. Топовый китайский смартфон успел наделать немало шума: в первую очередь, из-за наличия флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite на борту, что несвойственно устройствам бренда. Кроме того, в максимальной версии POCO F7 Ultra имеет до 16 Гб ОЗУ да еще и по стандарту LPDDR5X.

У POCO F7 Ultra много общего с POCO F7 Pro: например, схожий дизайн, а также экран на 6,67 дюйма с поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью в 3200 нит. А вот камера у POCO F7 Ultra значительно интереснее: 50+50+32 МП с поддержкой OIS и 2,5-кратным зумом. Батарея у него впечатляет — 5300 мАч да еще и с зарядкой на 120 Вт. Одним словом — хитовый смартфон 2025, который теперь сильно подешевел в честь 11.11.

Купить POCO F7 Ultra

Какой Xiaomi 15 выбрать

Xiaomi 15T — народный флагман, который все время обделяют вниманием. А зря: компания предлагает мощный смартфон, который и выглядит превосходно, и начинкой не разочарует. Задняя панель из шершавого пластика явно не оставит равнодушным никого — ровно как и аккуратно встроенный блок камер. Особенно, в сером или цвете «розовое золото».

Что внутри? Очень мощный чипсет MediaTek Dimesity 8400-Ultra, показывающий производительность на уровне флагманов 2024 года. Новый смартфон Xiaomi 2025 может похвастаться быстрой памятью UFS 4.1 (до 512 Гб), а также оперативкой на 12 Гб по стандарту LPDDR5X. Камера от Leica, батарея на 5500 мАч, быстрая зарядка на 67 Вт — в Xiaomi 15T идеально сочетаются топовые характеристики и адекватная цена.

Купить Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro — стоит ли покупать

Если хочется актуальный Xiaomi с мощным железом, но нет желания переплачивать за флагман, Xiaomi 15T Pro станет идеальным выбором. Он работает на MediaTek Dimensity 9400+ — и этим все сказано: чипсет выдает свыше 2,7 млн очков в AnTuTu, а потому справится с любыми задачами. Да еще запаса железа хватит на годы вперед — то, что нужно для пользователей, которые выжимают из телефона максимум.

Также субфлагман Xiaomi может похвастаться продвинутой камерой Leica с увеличенным сенсором, улучшенным телевиком и оптической стабилизацией. Все это наилучшим образом отразится на качестве фото и видео. Например, снимки с использованием зума 100Х будут значительно четче. Ну и приятный бонус — функция Xiaomi Offline Communication с возможностью звонков по Bluetooth без мобильной связи на расстоянии до 1,9 км. Пока Xiaomi 15T Pro со скидкой на 11.11 — надо брать без раздумий!

Купить Xiaomi 15T Pro

Не нашли, что искали? Загляните в официальный магазин POCO на AliExpress — там еще больше крутых смартфонов и других гаджетов от китайского бренда!