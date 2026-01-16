Realme 16 показали до презентации: характеристики, дизайн и дата выхода

  2. Темы
  3. Смартфоны
Кирилл Пироженко

Realme готовится к запуску новой среднебюджетной модели, и в этот раз без утечек не обошлось. Смартфон Realme 16 появился в базе вьетнамского ритейлера раньше официального анонса, а заодно компания начала аккуратно тизерить устройство в своих соцсетях. В итоге о новинке уже известно почти всё, от дизайна до начинки и даты старта продаж.

Realme 16 показали до презентации: характеристики, дизайн и дата выхода. Блок камер realme 16 ничего не напоминает? Изображение: gizmochina.com. Фото.

Блок камер realme 16 ничего не напоминает? Изображение: gizmochina.com

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ САМЫЕ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Начнём с дизайна. Realme 16 получил горизонтальный блок камер, который сразу вызывает ассоциации с линейкой Pixel и свежим iPhone Air. При этом у Realme есть своя фишка. Рядом с основными камерами встроено небольшое зеркальце для селфи. Идея простая и практичная. Можно снимать на основную камеру и сразу видеть себя без лишних ухищрений. Для тех, кто часто делает фото и видео для соцсетей, решение выглядит неожиданно полезным.

Realme 16 показали до презентации: характеристики, дизайн и дата выхода. Возле камеры встроили зеркало. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Возле камеры встроили зеркало. Изображение: gizmochina.com

Аппарат получил AMOLED-дисплей диагональю 6.57 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран обещает быть очень ярким. Пиковая яркость заявлена на уровне 4500 нит, что редкость даже для более дорогих моделей. За защиту отвечает стекло AGC DT Star D+, а сканер отпечатков встроен прямо в экран.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Камеры выглядят стандартно для недорогого смартфона в начале 2026 года. Спереди установлен 50-мегапиксельный модуль для селфи и видеозвонков. Сзади двойная камера с основным сенсором на 50 мегапикселей и вспомогательным датчиком на 2 мегапикселя. Никаких ультрашириков, но для повседневной съёмки этого набора должно быть достаточно.

Realme 16 показали до презентации: характеристики, дизайн и дата выхода. Вот в таких цветах смартфон поступит в продажу. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Вот в таких цветах смартфон поступит в продажу. Изображение: gizmochina.com

Работает Realme 16 сразу на Android 16 с оболочкой Realme UI 7. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Это чип среднего класса с упором на энергоэффективность. Смартфон будет доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Есть и слот для microSD, что сейчас встречается всё реже.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Одна из главных особенностей модели — это аккумулятор. Ёмкость 7000 мАч выглядит внушительно даже по меркам 2026 года. При этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 60 Вт. Несмотря на такой аккумулятор, корпус остался относительно тонким. Толщина составляет 8.1 мм, а вес — 183 грамма.

По части защищённости Realme 16 даже немного удивляет. Смартфон получил сразу несколько степеней защиты от воды и пыли: IP66, IP68, IP69 и даже IP69K. Для устройства среднего класса это крайне редкое сочетание. В продаже Realme 16 появится в двух цветах: Air Black и Air White. Версий будет только две: 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ. Старт продаж намечен на 2 февраля. Цена пока не раскрыта, но с таким набором характеристик смартфон явно нацелен на агрессивную конкуренцию в среднем сегменте.

Теги
Новости по теме
10 самых мощных смартфонов в начале 2026 года
HONOR выпустила первые смартфоны с аккумулятором на 10000 мАч. Они работают целую вечность
Названа дата выхода Xiaomi 17 Ultra. Новый камерофон уже готов, и в нем изменится все
Лонгриды для вас
Чем отличается глобальная версия OnePlus 15 от китайской и какую лучше покупать в России

Если вы более-менее следите за выходом смартфонов, то прекрасно знаете, что китайские версии выходят раньше глобальных. Причина проста: производитель сначала насыщает внутренний рынок, а уже потом отправляет устройства "на экспорт". Однако, глобальные версии смартфонов существенно отличаются от китайских, почти всегда их делают хуже в виду местного законодательства. Предлагаем изучить, чем OnePlus 15 Global отличается от China-версии.

Читать далее
Лучшие смартфоны с мощным аккумулятором в разных ценовых категориях

На июль 2025 года лучшим смартфоном по автономности остается OnePlus 13. Он сочетает в себе энергоэффективность, быстрое зарядное решение и мощный аккумулятор емкостью 6 000 мАч, выполненный по новой технологии с использованием кремний-углеродного наполнителя. Это позволяет устройству выдерживать до 24 часов воспроизведения 4K-видео, 12 часов веб-сёрфинга и 6 часов непрерывной видеосъёмки. И все это только от одной зарядки. А что делать, если ваш бюджет на смартфон более скромный, а что-то что не надо часто заряжать купить все же надо?

Читать далее
Какой флагман на Android я бы купил в конце 2025 года

Поскольку операционная система Android 16 в 2025 году вышла на несколько месяцев раньше положенного срока, производители смартфонов аналогичным образом сдвинули выпуск своих флагманов. Если раньше на глобальном рынке они появлялись сугубо после праздников, то сейчас — до. Уже сегодня вы можете выбрать лучший флагман на Android, который будет актуален весь 2026 год. И мы отобрали самые интересные модели, доступные на глобальном рынке.

Читать далее
Новости партнеров
Моющий пылесос для мебели и тканей Donlim: как быстро очистить диван и ковер без химчистки
Моющий пылесос для мебели и тканей Donlim: как быстро очистить диван и ковер без химчистки
Почему печень так сложно лечить, и в основном все просто борются с симптомами
Почему печень так сложно лечить, и в основном все просто борются с симптомами
Аналитик фонда Fidelity назвал критическую отметку для цены Биткоина при обвале криптовалюты. Какая она?
Аналитик фонда Fidelity назвал критическую отметку для цены Биткоина при обвале криптовалюты. Какая она?