Realme 16 показали до презентации: характеристики, дизайн и дата выхода

Realme готовится к запуску новой среднебюджетной модели, и в этот раз без утечек не обошлось. Смартфон Realme 16 появился в базе вьетнамского ритейлера раньше официального анонса, а заодно компания начала аккуратно тизерить устройство в своих соцсетях. В итоге о новинке уже известно почти всё, от дизайна до начинки и даты старта продаж.

Начнём с дизайна. Realme 16 получил горизонтальный блок камер, который сразу вызывает ассоциации с линейкой Pixel и свежим iPhone Air. При этом у Realme есть своя фишка. Рядом с основными камерами встроено небольшое зеркальце для селфи. Идея простая и практичная. Можно снимать на основную камеру и сразу видеть себя без лишних ухищрений. Для тех, кто часто делает фото и видео для соцсетей, решение выглядит неожиданно полезным.

Аппарат получил AMOLED-дисплей диагональю 6.57 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран обещает быть очень ярким. Пиковая яркость заявлена на уровне 4500 нит, что редкость даже для более дорогих моделей. За защиту отвечает стекло AGC DT Star D+, а сканер отпечатков встроен прямо в экран.

Камеры выглядят стандартно для недорогого смартфона в начале 2026 года. Спереди установлен 50-мегапиксельный модуль для селфи и видеозвонков. Сзади двойная камера с основным сенсором на 50 мегапикселей и вспомогательным датчиком на 2 мегапикселя. Никаких ультрашириков, но для повседневной съёмки этого набора должно быть достаточно.

Работает Realme 16 сразу на Android 16 с оболочкой Realme UI 7. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Это чип среднего класса с упором на энергоэффективность. Смартфон будет доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Есть и слот для microSD, что сейчас встречается всё реже.

Одна из главных особенностей модели — это аккумулятор. Ёмкость 7000 мАч выглядит внушительно даже по меркам 2026 года. При этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 60 Вт. Несмотря на такой аккумулятор, корпус остался относительно тонким. Толщина составляет 8.1 мм, а вес — 183 грамма.

По части защищённости Realme 16 даже немного удивляет. Смартфон получил сразу несколько степеней защиты от воды и пыли: IP66, IP68, IP69 и даже IP69K. Для устройства среднего класса это крайне редкое сочетание. В продаже Realme 16 появится в двух цветах: Air Black и Air White. Версий будет только две: 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ. Старт продаж намечен на 2 февраля. Цена пока не раскрыта, но с таким набором характеристик смартфон явно нацелен на агрессивную конкуренцию в среднем сегменте.