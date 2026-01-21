realme 16 Pro или realme 16 Pro+. Сравнение двух новых смартфонов до 30 тысяч рублей

Компания realme дважды в год обновляет свою номерную серию. Последние несколько лет она славилась своими камерами, и 2026-й не стал исключением. В новом поколении компания представила сразу две «прошки»: realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Мы поставили перед собой цель выяснить, какой смартфон лучше и почему. Ответы на эти вопросы вы сможете найти в нашем сравнении realme 16 Pro и realme 16 Pro+.

realme 16 Pro или realme 16 Pro+. Сравнение двух новых смартфонов до 30 тысяч рублей. Сравнение realme 16 Pro (слева) и realme 16 Pro+ (справа). Изображение: C4ETech English. Фото.

Сравнение realme 16 Pro (слева) и realme 16 Pro+ (справа). Изображение: C4ETech English

Отличия realme 16 Pro и realme 16 Pro+

realme 16 Pro и realme 16 Pro+ очень похожи. Причем это касается не только внешних данных, но и характеристик. Многие из них просто дублируют друг друга.

Характеристикиrealme 16 Prorealme 16 Pro+
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 144 Гц6.8 дюйма, AMOLED (2780х1280), 144 Гц
Основная камера200 (OIS) + 8 МП200 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП50 МП
ПроцессорDimensity 7300Snapdragon 7 Gen 4
Память8/256 или 12/512 ГБ8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор7000 мАч7000 мАч
Зарядка80 Вт80 Вт

Таким образом, есть два ключевых отличия realme 16 Pro и realme 16 Pro+: процессор и камеры. При этом стоит отметить и разный форм-фактор. Если realme 16 Pro имеет угловатый и плоский корпус, то у realme 16 Pro+ он слегка изогнут. То же самое касается дисплея: у старшей модели он немного загнут со всех сторон.

Отличия realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Обратите внимание на рамки дисплея. Изображение: C4ETech English. Фото.

Обратите внимание на рамки дисплея. Изображение: C4ETech English

Характеристики экрана у смартфона realme 16 Pro+ тоже лучше. У его дисплея тоньше рамки, а яркость на солнце достигает 1800 нит супротив 1400 нит у младшей модели.

Сравнение Dimensity 7300 и Snapdragon 7 Gen 4

Смартфоны используют чипы от разных производителей: MediaTek и Qualcomm. Кроме того, отличается их мощность. Snapdragon 7 Gen 4 — более производительное решение, которое лучше подходит для игр, а еще позволяет выжать больше возможностей из камеры за счет продвинутого видеоускорителя.

Сравнение Dimensity 7300 и Snapdragon 7 Gen 4. realme 16 Pro+ заметно мощнее. Изображение: C4ETech English. Фото.

realme 16 Pro+ заметно мощнее. Изображение: C4ETech English

Однако при повседневном использовании заметить существенную разницу будет сложно, ведь оба смартфона имеют под капотом накопители стандарта UFS 3.1 с аналогичным запасом памяти. realme 16 Pro+ если и работает шустрее, то совсем чуть-чуть.

Камеры realme 16 Pro и realme 16 Pro+

Пожалуй, главным отличием являются камеры. У смартфонов одинаковые сенсоры основы, ультраширика и фронталки. В то же время realme 16 Pro+ оснащен телеобъективом перископического типа. Он обеспечивает 3.5-кратное оптическое, 7-кратное гибридное и 120-кратное цифровое приближение.

Камеры realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Качество 10-кратного зума на realme 16 Pro+. realme 16 Pro так не может. Фото: gsmarena.com. Фото.

Качество 10-кратного зума на realme 16 Pro+. realme 16 Pro так не может. Фото: gsmarena.com

В этом смысле камера realme 16 Pro намного скромнее. Плюс не стоит забывать о процессорах. Snapdragon есть Snapdragon, и он всегда предпочтительнее во всем, что касается обработки изображения. Именно поэтому самые крутые камерофоны от vivo X200 Ultra до Galaxy S25 Ultra используют чипы Qualcomm, а не MediaTek.

Что лучше: realme 16 Pro или realme 16 Pro+

realme 16 Pro лучше realme 16 Pro+, а выражается это в камере, экране и железе. Старшая модель визуально приятнее, немного быстрее и делает портреты принципиально более высокого уровня. Но давайте отталкиваться от цены:

Учитывая возможности старшей модели, переплата в 5 тысяч рублей выглядит абсолютно оправданной. Но только в том случае, если вы принципиально ищете смартфон с крутой камерой. Со всеми остальными задачами справится и базовая модель, которая за свои деньги тоже выглядит весьма неплохой.

