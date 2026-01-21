realme 16 Pro или realme 16 Pro+. Сравнение двух новых смартфонов до 30 тысяч рублей

Компания realme дважды в год обновляет свою номерную серию. Последние несколько лет она славилась своими камерами, и 2026-й не стал исключением. В новом поколении компания представила сразу две «прошки»: realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Мы поставили перед собой цель выяснить, какой смартфон лучше и почему. Ответы на эти вопросы вы сможете найти в нашем сравнении realme 16 Pro и realme 16 Pro+.
Содержание
Отличия realme 16 Pro и realme 16 Pro+
realme 16 Pro и realme 16 Pro+ очень похожи. Причем это касается не только внешних данных, но и характеристик. Многие из них просто дублируют друг друга.
|Характеристики
|realme 16 Pro
|realme 16 Pro+
|Экран
|6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 144 Гц
|6.8 дюйма, AMOLED (2780х1280), 144 Гц
|Основная камера
|200 (OIS) + 8 МП
|200 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|50 МП
|Процессор
|Dimensity 7300
|Snapdragon 7 Gen 4
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|8/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|7000 мАч
|7000 мАч
|Зарядка
|80 Вт
|80 Вт
Таким образом, есть два ключевых отличия realme 16 Pro и realme 16 Pro+: процессор и камеры. При этом стоит отметить и разный форм-фактор. Если realme 16 Pro имеет угловатый и плоский корпус, то у realme 16 Pro+ он слегка изогнут. То же самое касается дисплея: у старшей модели он немного загнут со всех сторон.
Характеристики экрана у смартфона realme 16 Pro+ тоже лучше. У его дисплея тоньше рамки, а яркость на солнце достигает 1800 нит супротив 1400 нит у младшей модели.
Сравнение Dimensity 7300 и Snapdragon 7 Gen 4
Смартфоны используют чипы от разных производителей: MediaTek и Qualcomm. Кроме того, отличается их мощность. Snapdragon 7 Gen 4 — более производительное решение, которое лучше подходит для игр, а еще позволяет выжать больше возможностей из камеры за счет продвинутого видеоускорителя.
Однако при повседневном использовании заметить существенную разницу будет сложно, ведь оба смартфона имеют под капотом накопители стандарта UFS 3.1 с аналогичным запасом памяти. realme 16 Pro+ если и работает шустрее, то совсем чуть-чуть.
Камеры realme 16 Pro и realme 16 Pro+
Пожалуй, главным отличием являются камеры. У смартфонов одинаковые сенсоры основы, ультраширика и фронталки. В то же время realme 16 Pro+ оснащен телеобъективом перископического типа. Он обеспечивает 3.5-кратное оптическое, 7-кратное гибридное и 120-кратное цифровое приближение.
В этом смысле камера realme 16 Pro намного скромнее. Плюс не стоит забывать о процессорах. Snapdragon есть Snapdragon, и он всегда предпочтительнее во всем, что касается обработки изображения. Именно поэтому самые крутые камерофоны от vivo X200 Ultra до Galaxy S25 Ultra используют чипы Qualcomm, а не MediaTek.
Что лучше: realme 16 Pro или realme 16 Pro+
realme 16 Pro лучше realme 16 Pro+, а выражается это в камере, экране и железе. Старшая модель визуально приятнее, немного быстрее и делает портреты принципиально более высокого уровня. Но давайте отталкиваться от цены:
- realme 16 Pro — от 21 689 ₽;
- realme 16 Pro+ — от 26 718 ₽.
Учитывая возможности старшей модели, переплата в 5 тысяч рублей выглядит абсолютно оправданной. Но только в том случае, если вы принципиально ищете смартфон с крутой камерой. Со всеми остальными задачами справится и базовая модель, которая за свои деньги тоже выглядит весьма неплохой.