realme 16 Pro или realme 16 Pro+. Сравнение двух новых смартфонов до 30 тысяч рублей

Компания realme дважды в год обновляет свою номерную серию. Последние несколько лет она славилась своими камерами, и 2026-й не стал исключением. В новом поколении компания представила сразу две «прошки»: realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Мы поставили перед собой цель выяснить, какой смартфон лучше и почему. Ответы на эти вопросы вы сможете найти в нашем сравнении realme 16 Pro и realme 16 Pro+.

Отличия realme 16 Pro и realme 16 Pro+

realme 16 Pro и realme 16 Pro+ очень похожи. Причем это касается не только внешних данных, но и характеристик. Многие из них просто дублируют друг друга.

Характеристики realme 16 Pro realme 16 Pro+ Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 144 Гц 6.8 дюйма, AMOLED (2780х1280), 144 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 МП 200 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Dimensity 7300 Snapdragon 7 Gen 4 Память 8/256 или 12/512 ГБ 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 7000 мАч 7000 мАч Зарядка 80 Вт 80 Вт

Купить realme 16 Pro

Купить realme 16 Pro+

Таким образом, есть два ключевых отличия realme 16 Pro и realme 16 Pro+: процессор и камеры. При этом стоит отметить и разный форм-фактор. Если realme 16 Pro имеет угловатый и плоский корпус, то у realme 16 Pro+ он слегка изогнут. То же самое касается дисплея: у старшей модели он немного загнут со всех сторон.

Характеристики экрана у смартфона realme 16 Pro+ тоже лучше. У его дисплея тоньше рамки, а яркость на солнце достигает 1800 нит супротив 1400 нит у младшей модели.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сравнение Dimensity 7300 и Snapdragon 7 Gen 4

Смартфоны используют чипы от разных производителей: MediaTek и Qualcomm. Кроме того, отличается их мощность. Snapdragon 7 Gen 4 — более производительное решение, которое лучше подходит для игр, а еще позволяет выжать больше возможностей из камеры за счет продвинутого видеоускорителя.

Однако при повседневном использовании заметить существенную разницу будет сложно, ведь оба смартфона имеют под капотом накопители стандарта UFS 3.1 с аналогичным запасом памяти. realme 16 Pro+ если и работает шустрее, то совсем чуть-чуть.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Камеры realme 16 Pro и realme 16 Pro+

Пожалуй, главным отличием являются камеры. У смартфонов одинаковые сенсоры основы, ультраширика и фронталки. В то же время realme 16 Pro+ оснащен телеобъективом перископического типа. Он обеспечивает 3.5-кратное оптическое, 7-кратное гибридное и 120-кратное цифровое приближение.

В этом смысле камера realme 16 Pro намного скромнее. Плюс не стоит забывать о процессорах. Snapdragon есть Snapdragon, и он всегда предпочтительнее во всем, что касается обработки изображения. Именно поэтому самые крутые камерофоны от vivo X200 Ultra до Galaxy S25 Ultra используют чипы Qualcomm, а не MediaTek.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что лучше: realme 16 Pro или realme 16 Pro+

realme 16 Pro лучше realme 16 Pro+, а выражается это в камере, экране и железе. Старшая модель визуально приятнее, немного быстрее и делает портреты принципиально более высокого уровня. Но давайте отталкиваться от цены:

Учитывая возможности старшей модели, переплата в 5 тысяч рублей выглядит абсолютно оправданной. Но только в том случае, если вы принципиально ищете смартфон с крутой камерой. Со всеми остальными задачами справится и базовая модель, которая за свои деньги тоже выглядит весьма неплохой.