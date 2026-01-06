Realme представила новые смартфоны Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ с огромной батареей и мощной камерой

Юрий Кудлович

Компания Realme официально показала смартфоны нового поколения для тех, кто не готов тратить сотни тысяч рублей на «топовые» устройства. Это новые модели среднего класса, но с несколькими необычными фишками, которые раньше встречались только в более дорогих смартфонах. Так что же интересного предлагают эти новинки? Давайте разбираться.

Realme представила новые смартфоны Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ с огромной батареей и мощной камерой. Цветовая палитра базовой линейки богаче, чем у некоторых флагманов. Изображение: Realme. Фото.

Цветовая палитра базовой линейки богаче, чем у некоторых флагманов. Изображение: Realme

Сегодня Realme представила сразу два смартфона: базовую версию Realme 16 Pro и более продвинутый Realme 16 Pro+ с улучшенным дисплеем и дополнительной камерой. Устройства во многом похожи по характеристикам, но заметные отличия между ними все же есть.

Что нового в Realme 16 Pro

Главное, что сразу бросается в глаза у обеих моделей, так это камера с разрешением 200 мегапикселей. Для понимания масштаба: в таком разрешении не снимают даже последние iPhone, а среди смартфонов с честными 200 МП обычно фигурируют дорогие флагманы вроде Samsung Galaxy S25 Ultra или недавно представленного OPPO Find X9 Pro.

Что нового в Realme 16 Pro. У старшей модели задние панели выполняются из экокожи. Изображение: Realme. Фото.

У старшей модели задние панели выполняются из экокожи. Изображение: Realme

У новых Realme камеры действительно серьезные. Они позволяют делать очень детализированные снимки, в том числе в условиях слабого освещения. Светосила основного объектива составляет f/1.8, поэтому фотографии должны получаться четкими и без смазов даже вечером или в помещении. Для устройств среднего класса это по-настоящему сильная сторона, ведь именно съемка в темноте часто становится их слабым местом. Хотелось бы, чтобы все не было испорчено чрезмерной работой алгоритмов ИИ.

Что нового в Realme 16 Pro. Так смартфоны справляются с портретной съемкой. Изображение: Realme. Фото.

Так смартфоны справляются с портретной съемкой. Изображение: Realme

У модели Realme 16 Pro+ камера еще интереснее, ведь здесь появился перископический телеобъектив. Он обеспечивает оптическое приближение до 3,5 раза без потери качества. Это не цифровое увеличение, а полноценный оптический зум с отдельным 50-мегапиксельным сенсором. При необходимости смартфон умеет использовать и гибридный зум вплоть до 120×.

Что нового в Realme 16 Pro. Вот качество съемки с приближением. Изображение: Realme. Фото.

Вот качество съемки с приближением. Изображение: Realme

Еще одна важная особенность новинок: батарея емкостью 7000 мА*ч. Такой аккумулятор способен держать заряд очень долго, даже при активном использовании в течение дня. В реальной жизни это означает, что смартфон может проработать почти два дня без подзарядки. Сама же Realme утверждает, что такой батарейки хватит, чтобы играть более 9 часов без перерыва.

Характеристики Realme 16 Pro и 16 Pro+

ХарактеристикиRealme 16 ProRealme 16 Pro+
ЭкранAMOLED 6,78″, 2772×1272, до 144 Гц, 1400 нитAMOLED 6,8″, 2800×1280, до 144 Гц, 1800 нит
ПроцессорMediaTek Dimensity 7300 MaxQualcomm Snapdragon 7 Gen 4
ОЗУ8 или 12 ГБ8 или 12 ГБ
Внутренняя память128 или 256 ГБ, UFS 3.1128 или 256 ГБ, UFS 3.1
SIMДве nanoSIMДве nanoSIM
Основная камера Основная 200 МП, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS
Широкоугольная 8 МП		 Основная 200 МП, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, OIS
Широкоугольная 8 МП
Телеобъектив 50 МП, перископ, оптический зум 3,5×, гибридный 120×, OIS
Батарея7000 мА*ч7000 мА*ч
ЗарядкаПроводная, 80 ВтПроводная, 80 Вт
СетьWi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, ИК-портWi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, ИК-порт
БезопасностьСканер отпечатка пальца в экране, распознавание лицаСканер отпечатка пальца в экране, распознавание лица
ВодозащитаIP66/IP68/IP69/IP69KIP66/IP68/IP69/IP69K
Размеры и вес162,6 × 77,6 × 7,75 мм, 192 г162,45 × 76,27 × 8,49 / 8,09 мм, 203 / 198 г

Экраны у устройств тоже заслуживают внимания. Особенно у версии Pro+: здесь установлен дисплей диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. У базового Realme 16 Pro экран чуть меньше, хотя разница всего 0,02 дюйма. Также у него чуть ниже разрешение и яркость (до 1400 нит). Впрочем, оба дисплея выглядят отлично и радуют плавностью анимаций, прокрутки страниц и в играх тоже.

Характеристики Realme 16 Pro и 16 Pro+. Внешне отличия заметны, особенно в толщине рамок вокруг дисплея. Изображение: Realme. Фото.

Внешне отличия заметны, особенно в толщине рамок вокруг дисплея. Изображение: Realme

В основе смартфонов лежат разные процессоры. Старшая модель получила современный чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который в зависимости от конфигурации работает в паре с 8 или 12 ГБ быстрой оперативной памяти. Такой связки с запасом хватит для повседневных задач, приложений и мобильных игр. В Realme 16 Pro установлен процессор MediaTek Dimensity 7300 Max. Он немного слабее, но все равно остается быстрым и без проблем справляется с актуальными задачами. Тем более объем оперативки здесь точно такой же.

Когда выйдет и сколько будет стоить Realme 16 Pro

Realme также обещает длительную поддержку устройств обновлениями операционной системы. Официальный запуск смартфонов в Индии уже состоялся, а продажи стартуют 9 января.

Цена базовой версии Realme 16 Pro начинается с 31 999 индийских рупий, что составляет примерно 30 тысяч рублей по текущему курсу. Старший Realme 16 Pro+ в базовой конфигурации оценили в 43 999 рупий или около 39 тысяч рублей.

