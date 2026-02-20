realme сделала дешевый смартфон с большой батареей. В России он всем понравится

Компания realme продолжает расширять линейку P4, и сегодня она представила смартфон realme P4 Lite. Он станет в один ряд с P4 Power, который отличается огромной батареей, и тоже предложит немаленький аккумулятор. При этом смартфон будет стоить всего ничего, учитывая сложившиеся тенденции рынка, и в России, где высок спрос на бюджетные решения, новинка точно придется по вкусу.

Характеристики realme P4 Lite

realme P4 Lite — ультрабюджетный смартфон до 10000 рублей, поэтому от него не приходится ждать сногсшибательных характеристик. В то же время новинка получила сбалансированное наполнение с не самым слабым процессором, большим аккумулятором и экраном на 90 Гц. Все это — в корпусе толщиной всего 7.94 мм.

Характеристики realme P4 Lite Экран 6.74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Unisoc T7250 Память 4/64 или 4/128 ГБ Аккумулятор 6300 мАч Зарядка 15 Вт

Экран с HD-разрешением, скромная камера на 13 МП с 5-мегапиксельной фронталкой, медленная зарядка — все это типичные атрибуты дешевого смартфона на Android. Но зато корпус realme P4 Lite имеет армейский сертификат защиты MIL-STD-810H, а процессор Unisoc выбивает под 300 тысяч баллов в AnTuTu, что весьма неплохо.

Дата выхода и цена realme P4 Lite

Самое приятное — цена realme P4 Lite. На момент публикации материала смартфон вышел в Индии, где за него просят:

— 9 999 ₹ (~ 8 500 ₽); 4/128 ГБ — 11 999 ₹ (~ 10 000 ₽).

О выходе realme P4 Lite в России пока не сообщается, однако его предшественник P3 Lite продается официально. В случае релиза новинки мы можем рассчитывать на схожий с индийским ценник.