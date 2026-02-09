realme сделала смартфон-повербанк для России. У него батарея 10001 мАч, и он уже продается на AliExpress

Герман Вологжанин

Среднестатистический повербанк для смартфона обладает энергоемкостью 10000 мАч. Именно такие внешние АКБ многие из нас носят с собой в сумках и рюкзаках. Смартфоны с аналогичной емкостью аккумулятора и даже больше существуют не первый год. Но все они настолько массивные, что весят полкило и не помещаются в карман. То ли дело смартфон realme P4 Power — прорывное устройство с аккумулятором на рекордные 10001 мАч, которое уже сейчас доступно в версии для российского рынка.

realme сделала смартфон-повербанк для России. У него батарея 10001 мАч, и он уже продается на AliExpress.

Смартфон с рекордным аккумулятором уже продается на AliExpress. Изображение: realme

realme P4 Power — смартфон-повербанк

realme P4 Power вышел еще в конце января. Однако тогда он был доступен исключительно на территории Индии. Сейчас же на AliExpress появилась российская версия realme P4 Power, и она имеет точно такой же аккумулятор на запредельные 10001 мАч.

По словам производителя, телефону realme P4 Power аккумулятора такой емкости достаточно, чтобы проработать 21.4 часа в энергозатратном режиме навигатора или обеспечить 32.5 часа непрерывного гейминга. А всего 5% заряда хватит на 67 минут навигации и аж 218 минут разговоров.

realme P4 Power — смартфон-повербанк. Смартфон получился тонким и легким. Изображение: realme. Фото.

Смартфон получился тонким и легким. Изображение: realme

Имея столь впечатляющий аккумулятор, realme P4 Power, разумеется, поддерживает функцию повербанка. Причем он может заряжать другие устройства током мощностью 27 Вт, обеспечивая быстрое восстановление энергии. Сам realme P4 Power комплектуется адаптером питания на 80 Вт, заряжаясь от 0 до 50% всего за 36 минут.

Главное — размеры realme P4 Power. Новинка обладает габаритами самого обычного смартфона с корпусом толщиной 9 мм и весом 219 граммов. Не малютка, но далеко не кирпич.

Характеристики realme P4 Power

Помимо рекордного аккумулятора смартфон realme P4 Power предлагает типичные для своего класса характеристики с AMOLED-экраном, неплохой основной камерой и шустрым процессором с накопителем стандарта UFS 3.1.

Характеристикиrealme P4 Power
Экран6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 7400
Память8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор10001 мАч
Зарядка80 Вт

Сказать, что realme P4 Power чем-то выделяется на фоне конкурентов с обычными аккумуляторами, нельзя. Да, внутри него установлена гигантская батарея, но в остальном — просто смартфон. Хороший. За свои деньги.

Сколько стоит realme P4 Power

Цена realme P4 Power зависит от объема встроенной памяти. Российская версия смартфона представлена в двух вариантах:

За свои деньги realme P4 Power не является лучшим ни в плане камере, ни в части камеры. Но это — единственный смартфон с аккумулятором на 10000 мАч и даже больше, доступный в привычном корпусе и представленный специально для России.

