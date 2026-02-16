Realme взвинтила цены на свои смартфоны: сколько теперь стоят популярные модели

Юрий Кудлович

Компания realme в официальном письме предупредила партнеров о повышении цен на актуальные смартфоны. Речь идет о линейках realme 15 и realme 16: самых популярных смартфонов бренда на данный момент. Прибавка к стоимости оказалась заметной, хотя вряд ли это станет причиной отказаться от покупки. Итак, рассказываем, на сколько подорожали смартфоны realme и где.

Realme взвинтила цены на свои смартфоны: сколько теперь стоят популярные модели. Один из любимых брендов россиян объявил об увеличении цен на смартфоны. Изображение: revu.com.ph. Фото.

Один из любимых брендов россиян объявил об увеличении цен на смартфоны. Изображение: revu.com.ph

Честно говоря, о повышении цен на смартфоны сейчас говорят чуть ли не чаще, чем о то, на сколько повысят пенсию в 2026 году. Но оно и понятно: даже Xiaomi, известная своими «народными» ценами еще в прошлом году официально объявила о повышении цен в Китае. Проблемы не обошли стороной и realme, чьи смартфоны в Индии стали на 3000–4000 рупий дороже в зависимости от модели и версии памяти. Это прибавка порядка 10% или 3 тысяч рублей по текущему курсу.

Почему дорожают смартфоны

В письме для партнеров компания прямо указывает причину роста стоимости: у них просто выросли затраты на компоненты. В первую очередь на память, а также на чипсеты и в целом на всю экосистему производства смартфонов. Поэтому бренд вынужден актуализировать прайс, причем не только по отношению к будущим новинкам, но и накрутить цены уже вышедшим устройствам.

МодельБылоСтало
realme 15 5G (8/128)25 999 рупий (22 000 рублей)28 999 рупий (24 500 рублей)
realme 15 5G (8/256)27 999 рупий (23 700 рублей)30 999 рупий (26 200 рублей)
realme 15 5G (12/256)29 999 рупий (25 400 рублей)32 999 рупий (27 900 рублей)
realme 16 Pro 5G (8/128)31 999 рупий (27 000 рублей)34 999 рупий (29 600 рублей)
realme 16 Pro 5G (8/256)33 999 рупий (28 700 рублей)36 999 рупий (31 300 рублей)
realme 16 Pro 5G (12/256)36 999 рупий (31 300 рублей)39 999 рупий (33 800 рублей)
realme 16 Pro+ 5G (8/128)39 999 рупий (33 800 рублей)43 999 рупий (37 200 рублей)
realme 16 Pro+ 5G (8/256)41 999 рупий (35 500 рублей)45 999 рупий (38 900 рублей)
realme 16 Pro+ 5G (12/256)44 999 рупий (38 000 рублей)48 999 рупий (41 450 рублей)

Подорожают ли смартфоны realme в России

Пока это решение касается именно Индии, но такие изменения вряд ли останутся локальными: если себестоимость реально растет, волна обычно дотягивается и до других рынков, просто с задержкой и в разной форме. Например, где-то меняют рекомендованные цены, где-то сначала уменьшают скидки и прекращают промо-акции.

Так что российским покупателям стоит держать в голове, что в ближайшее время цены на смартфоны будут только расти. Но сначала исчезнут выгодные акции, особенно на свежие модели и версии с большим объемом памяти.

