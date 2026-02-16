Realme взвинтила цены на свои смартфоны: сколько теперь стоят популярные модели

Компания realme в официальном письме предупредила партнеров о повышении цен на актуальные смартфоны. Речь идет о линейках realme 15 и realme 16: самых популярных смартфонов бренда на данный момент. Прибавка к стоимости оказалась заметной, хотя вряд ли это станет причиной отказаться от покупки. Итак, рассказываем, на сколько подорожали смартфоны realme и где.

Честно говоря, о повышении цен на смартфоны сейчас говорят чуть ли не чаще, чем о то, на сколько повысят пенсию в 2026 году. Но оно и понятно: даже Xiaomi, известная своими «народными» ценами еще в прошлом году официально объявила о повышении цен в Китае. Проблемы не обошли стороной и realme, чьи смартфоны в Индии стали на 3000–4000 рупий дороже в зависимости от модели и версии памяти. Это прибавка порядка 10% или 3 тысяч рублей по текущему курсу.

Почему дорожают смартфоны

В письме для партнеров компания прямо указывает причину роста стоимости: у них просто выросли затраты на компоненты. В первую очередь на память, а также на чипсеты и в целом на всю экосистему производства смартфонов. Поэтому бренд вынужден актуализировать прайс, причем не только по отношению к будущим новинкам, но и накрутить цены уже вышедшим устройствам.

Модель Было Стало realme 15 5G (8/128) 25 999 рупий (22 000 рублей) 28 999 рупий (24 500 рублей) realme 15 5G (8/256) 27 999 рупий (23 700 рублей) 30 999 рупий (26 200 рублей) realme 15 5G (12/256) 29 999 рупий (25 400 рублей) 32 999 рупий (27 900 рублей) realme 16 Pro 5G (8/128) 31 999 рупий (27 000 рублей) 34 999 рупий (29 600 рублей) realme 16 Pro 5G (8/256) 33 999 рупий (28 700 рублей) 36 999 рупий (31 300 рублей) realme 16 Pro 5G (12/256) 36 999 рупий (31 300 рублей) 39 999 рупий (33 800 рублей) realme 16 Pro+ 5G (8/128) 39 999 рупий (33 800 рублей) 43 999 рупий (37 200 рублей) realme 16 Pro+ 5G (8/256) 41 999 рупий (35 500 рублей) 45 999 рупий (38 900 рублей) realme 16 Pro+ 5G (12/256) 44 999 рупий (38 000 рублей) 48 999 рупий (41 450 рублей)

Подорожают ли смартфоны realme в России

Пока это решение касается именно Индии, но такие изменения вряд ли останутся локальными: если себестоимость реально растет, волна обычно дотягивается и до других рынков, просто с задержкой и в разной форме. Например, где-то меняют рекомендованные цены, где-то сначала уменьшают скидки и прекращают промо-акции.

Так что российским покупателям стоит держать в голове, что в ближайшее время цены на смартфоны будут только расти. Но сначала исчезнут выгодные акции, особенно на свежие модели и версии с большим объемом памяти.