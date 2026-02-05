REDMI Note 15 залетел на AliExpress. Стоит ли покупать хитовый смартфон Xiaomi со скидкой?

Спустя почти полгода после выхода REDMI Note 15 в Китае компания Xiaomi решила выпустить глобальные версии своих среднебюджетных хитов. Они уже начали продаваться на AliExpress, где первым покупателям обещают скидки. Мы решили разобраться, чем интересны смартфоны REDMI Note 15, и какая модель среди них самая интересная. Предлагаем разобраться и вам, выбрав себе подходящую новинку.
Отличия REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G
В отдельном материале мы уже рассказывали об отличиях китайской и глобальной версии REDMI Note 15. Если вкратце: разница заключается далеко не только в прошивке. В частности, на международном рынке появились сразу две базовые модели: REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G.
Может показаться, что разница между ними выливается исключительно в наличии или отсутствии 5G. Но нет: это совершенно разные, пускай и похожие внешне смартфоны.
|Характеристики
|REDMI Note 15
|REDMI Note 15 5G
|Экран
|6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
|6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 + 2 МП
|108 + 8 МП
|Фронтальная камера
|20 МП
|20 МП
|Процессор
|Helio G100
|Snapdragon 6 Gen 3
|Память
|6/128 или 8/256 ГБ
|8/256 ГБ
|Аккумулятор
|6000 мАч
|5520 мАч
|Зарядка
|33 Вт
|45 Вт
|Цена
|от 15 414 ₽
|от 20 008 ₽
REDMI Note 15 5G лучше REDMI Note 15, и вот лишь несколько доказательств:
- у 5G-версии есть ультраширокоугольная камера;
- Snapdragon 6 Gen 3 намного мощнее Helio G100 в AnTuTu (437K vs 629K в AnTuTu);
- REDMI Note 15 5G предлагает сразу 8/256 ГБ памяти;
- 5G-версия заряжается намного быстрее.
Если мы сравним стоимость двух смартфонов в версии на 8/256 ГБ, обычный REDMI Note 15 окажется дешевле 5G-версии всего на тысячу рублей, что сделает его, пожалуй, самым бесполезным в линейке.
Топовый смартфон REDMI Note 15 Pro+ 5G
По непонятным причинам Xiaomi не стала отгружать на AliExpress базовые «прошки», разместив вместо него самый топовый смартфон REDMI Note 15 Pro+ 5G. Это король серии, к которому стоит присмотреться внимательнее.
|Характеристики
|REDMI Note 15 Pro+ 5G
|Экран
|6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
|Основная камера
|200 (OIS) + 8 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 7s Gen 4
|Память
|8/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|6500 мАч
|Зарядка
|100 Вт
|Цена
|от 30 981 ₽
В отличие от младших братьев, REDMI Note 15 Pro+ получил камеру со сверхвысоким разрешением и оптической стабилизацией, благодаря чему он делает четкие снимки даже с 4-кратным приближением. Его процессор набирает под миллион баллов в AnTuTu, за счет чего является годным даже в игровых сценариях, а батарея на 6500 мАч — самая большая в линейке.
Какой REDMI Note 15 лучше купить
Самым невзрачным смартфоном серии представляется обычный REDMI Note 15, который работает на переименованном чипе Helio G99, вышедшем в 2022 году. Это уже устаревшее устройство, пускай и по самой привлекательной цене. REDMI Note 15 5G — оптимальный баланс, а REDMI Note 15 Pro+ 5G — самый топ в серии.
При этом важно заметить, что REDMI Note 15 Pro+ 5G — это практически точная копия смартфона POCO M8 Pro, о котором мы подробно рассказывали в нашем обзоре. А с учетом того, что POCO почти на 10 тысяч дешевле, даже в топовой версии REDMI нет ничего выдающегося. Особенно по текущей цене.