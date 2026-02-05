REDMI Note 15 залетел на AliExpress. Стоит ли покупать хитовый смартфон Xiaomi со скидкой?

Спустя почти полгода после выхода REDMI Note 15 в Китае компания Xiaomi решила выпустить глобальные версии своих среднебюджетных хитов. Они уже начали продаваться на AliExpress, где первым покупателям обещают скидки. Мы решили разобраться, чем интересны смартфоны REDMI Note 15, и какая модель среди них самая интересная. Предлагаем разобраться и вам, выбрав себе подходящую новинку.

Отличия REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G

В отдельном материале мы уже рассказывали об отличиях китайской и глобальной версии REDMI Note 15. Если вкратце: разница заключается далеко не только в прошивке. В частности, на международном рынке появились сразу две базовые модели: REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G.

Может показаться, что разница между ними выливается исключительно в наличии или отсутствии 5G. Но нет: это совершенно разные, пускай и похожие внешне смартфоны.

Характеристики REDMI Note 15 REDMI Note 15 5G Экран 6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц 6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 МП 108 + 8 МП Фронтальная камера 20 МП 20 МП Процессор Helio G100 Snapdragon 6 Gen 3 Память 6/128 или 8/256 ГБ 8/256 ГБ Аккумулятор 6000 мАч 5520 мАч Зарядка 33 Вт 45 Вт Цена от 15 414 ₽ от 20 008 ₽

REDMI Note 15 на AliExpress

REDMI Note 15 5G на AliExpress

REDMI Note 15 5G лучше REDMI Note 15, и вот лишь несколько доказательств:

у 5G-версии есть ультраширокоугольная камера;

Snapdragon 6 Gen 3 намного мощнее Helio G100 в AnTuTu (437K vs 629K в AnTuTu);

REDMI Note 15 5G предлагает сразу 8/256 ГБ памяти;

5G-версия заряжается намного быстрее.

Если мы сравним стоимость двух смартфонов в версии на 8/256 ГБ, обычный REDMI Note 15 окажется дешевле 5G-версии всего на тысячу рублей, что сделает его, пожалуй, самым бесполезным в линейке.

Топовый смартфон REDMI Note 15 Pro+ 5G

По непонятным причинам Xiaomi не стала отгружать на AliExpress базовые «прошки», разместив вместо него самый топовый смартфон REDMI Note 15 Pro+ 5G. Это король серии, к которому стоит присмотреться внимательнее.

Характеристики REDMI Note 15 Pro+ 5G Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч Зарядка 100 Вт Цена от 30 981 ₽

REDMI Note 15 Pro+ 5G на AliExpress

В отличие от младших братьев, REDMI Note 15 Pro+ получил камеру со сверхвысоким разрешением и оптической стабилизацией, благодаря чему он делает четкие снимки даже с 4-кратным приближением. Его процессор набирает под миллион баллов в AnTuTu, за счет чего является годным даже в игровых сценариях, а батарея на 6500 мАч — самая большая в линейке.

Какой REDMI Note 15 лучше купить

Самым невзрачным смартфоном серии представляется обычный REDMI Note 15, который работает на переименованном чипе Helio G99, вышедшем в 2022 году. Это уже устаревшее устройство, пускай и по самой привлекательной цене. REDMI Note 15 5G — оптимальный баланс, а REDMI Note 15 Pro+ 5G — самый топ в серии.

При этом важно заметить, что REDMI Note 15 Pro+ 5G — это практически точная копия смартфона POCO M8 Pro, о котором мы подробно рассказывали в нашем обзоре. А с учетом того, что POCO почти на 10 тысяч дешевле, даже в топовой версии REDMI нет ничего выдающегося. Особенно по текущей цене.