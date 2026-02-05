REDMI Note 15 залетел на AliExpress. Стоит ли покупать хитовый смартфон Xiaomi со скидкой?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Спустя почти полгода после выхода REDMI Note 15 в Китае компания Xiaomi решила выпустить глобальные версии своих среднебюджетных хитов. Они уже начали продаваться на AliExpress, где первым покупателям обещают скидки. Мы решили разобраться, чем интересны смартфоны REDMI Note 15, и какая модель среди них самая интересная. Предлагаем разобраться и вам, выбрав себе подходящую новинку.

REDMI Note 15 залетел на AliExpress. Стоит ли покупать хитовый смартфон Xiaomi со скидкой? Сразу три новых REDMI Note 15 начали продавать на AliExpress. Изображение: Tech Spurt. Фото.

Сразу три новых REDMI Note 15 начали продавать на AliExpress. Изображение: Tech Spurt

Отличия REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G

В отдельном материале мы уже рассказывали об отличиях китайской и глобальной версии REDMI Note 15. Если вкратце: разница заключается далеко не только в прошивке. В частности, на международном рынке появились сразу две базовые модели: REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Может показаться, что разница между ними выливается исключительно в наличии или отсутствии 5G. Но нет: это совершенно разные, пускай и похожие внешне смартфоны.

ХарактеристикиREDMI Note 15REDMI Note 15 5G
Экран6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 2 МП108 + 8 МП
Фронтальная камера20 МП20 МП
ПроцессорHelio G100Snapdragon 6 Gen 3
Память6/128 или 8/256 ГБ8/256 ГБ
Аккумулятор6000 мАч5520 мАч
Зарядка33 Вт45 Вт
Ценаот 15 414 ₽от 20 008 ₽

REDMI Note 15 на AliExpress

REDMI Note 15 5G на AliExpress

REDMI Note 15 5G лучше REDMI Note 15, и вот лишь несколько доказательств:

  • у 5G-версии есть ультраширокоугольная камера;
  • Snapdragon 6 Gen 3 намного мощнее Helio G100 в AnTuTu (437K vs 629K в AnTuTu);
  • REDMI Note 15 5G предлагает сразу 8/256 ГБ памяти;
  • 5G-версия заряжается намного быстрее.

Если мы сравним стоимость двух смартфонов в версии на 8/256 ГБ, обычный REDMI Note 15 окажется дешевле 5G-версии всего на тысячу рублей, что сделает его, пожалуй, самым бесполезным в линейке.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Топовый смартфон REDMI Note 15 Pro+ 5G

Топовый смартфон REDMI Note 15 Pro+ 5G. Самый лучший REDMI в 2026 году. Изображение: Fisayo Fosudo. Фото.

Самый лучший REDMI в 2026 году. Изображение: Fisayo Fosudo

По непонятным причинам Xiaomi не стала отгружать на AliExpress базовые «прошки», разместив вместо него самый топовый смартфон REDMI Note 15 Pro+ 5G. Это король серии, к которому стоит присмотреться внимательнее.

ХарактеристикиREDMI Note 15 Pro+ 5G
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 7s Gen 4
Память8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор6500 мАч
Зарядка100 Вт
Ценаот 30 981 ₽

REDMI Note 15 Pro+ 5G на AliExpress

В отличие от младших братьев, REDMI Note 15 Pro+ получил камеру со сверхвысоким разрешением и оптической стабилизацией, благодаря чему он делает четкие снимки даже с 4-кратным приближением. Его процессор набирает под миллион баллов в AnTuTu, за счет чего является годным даже в игровых сценариях, а батарея на 6500 мАч — самая большая в линейке.

Какой REDMI Note 15 лучше купить

Самым невзрачным смартфоном серии представляется обычный REDMI Note 15, который работает на переименованном чипе Helio G99, вышедшем в 2022 году. Это уже устаревшее устройство, пускай и по самой привлекательной цене. REDMI Note 15 5G — оптимальный баланс, а REDMI Note 15 Pro+ 5G — самый топ в серии.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

При этом важно заметить, что REDMI Note 15 Pro+ 5G — это практически точная копия смартфона POCO M8 Pro, о котором мы подробно рассказывали в нашем обзоре. А с учетом того, что POCO почти на 10 тысяч дешевле, даже в топовой версии REDMI нет ничего выдающегося. Особенно по текущей цене.

Теги
Новости по теме
Xiaomi выпустила HyperOS 3 на 20 новых смартфонов, планшетов и телевизоров: полный список моделей
Какой аккумулятор нужен смартфону в 2026 году
Вышел самый мощный флагман iQOO 15 Ultra. У него крутая камера и охлаждение, встроенное в корпус
Лонгриды для вас
Infinix сделала игровой смартфон для всех. Он стоит меньше 20 тысяч

GT-серия смартфонов Infinix дебютировала в 2023 году, когда на свет появился Infinix GT 10 Pro. С тех пор китайская компания выпустила еще два поколения «прошек» с упором на производительность, которые многие люди вполне объяснимо рассматривают в качестве аналога POCO. Но базовой модели в линейке недорогих игровых смартфонов не было. Не было ровно до тех пор, пока не вышел Infinix GT 30 — новый аппарат с акцентом на мощное железо по демократичной цене.

Читать далее
OnePlus 15 или realme GT 8 Pro — сравнение флагманов на Snapdragon с хорошей камерой

На рынке Android-смартфонов продолжается парад флагманов. После релиза серии камерофонов vivo X300 в России вышел OnePlus 15, а всего неделю назад в продаже появился realme GT 8 Pro, и это — две чрезвычайно похожие модели. Обе являются детищем материнской компании OPPO, обе работают на мощнейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, да и на маркетплейсах стоят они плюс-минус одинаково: ~ 50 000 ₽. Однако узнать, какой смартфон лучше, мы сможем только в прямом сравнении OnePlus 15 и realme GT 8 Pro.

Читать далее
Какой дешевый смартфон для MAX купить в 2026 году: обзор лучших моделей

MAX, появившийся лишь в прошлом году, уже сейчас стал обязательным. Работу конкурентов национального мессенджера поступательно ограничивают, а Минтруд и вовсе планирует признать новое приложение официальным (а, возможно, и единственным) способом электронного взаимодействия в трудовых отношениях. В то же время доверия к MAX больше не становится. Многие люди после прочтения политики конфиденциальности отказываются от приложения, сталкиваясь потом с проблемами на учебе или работе. Но выход есть: можно купить отдельный смартфон для MAX, не переживая за данные на своем основном устройстве и при этом, не вступая в конфликт с вышестоящими людьми.

Читать далее
Новости партнеров
Биткоин может упасть ниже 60 тысяч долларов. Когда ждать формирования дна криптовалюты?
Биткоин может упасть ниже 60 тысяч долларов. Когда ждать формирования дна криптовалюты?
Как активировать GlossFlow &#8212; новое приложение Т-Банка, чтобы оно заработало на Айфоне
Как активировать GlossFlow — новое приложение Т-Банка, чтобы оно заработало на Айфоне
Комета C/2026 A1 (MAPS): когда её будет видно и можно ли увидеть без телескопа
Комета C/2026 A1 (MAPS): когда её будет видно и можно ли увидеть без телескопа