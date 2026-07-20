Xiaomi официально показала Redmi Note 17, и пока компания докручивает для своих смартфонов новую оболочку HyperOS 4, сама новинка получилась спорной. Экран вырос до огромных размеров, батарея тоже, а вот процессор и камера для своих денег выглядят подозрительно скромно. Если вы присматриваете недорогой смартфон и по привычке нацелились на свежий Redmi, не спешите: в той же цене есть минимум пять аппаратов, которые можно купить вместо Redmi Note 17.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что не так с Redmi Note 17

Разберёмся с характеристиками, из-за которых к новинке столько вопросов. Главных козырей у аппарата два, и они действительно сильные. Первый, это экран 7 дюймов OLED на 120 Гц и яркостью до 1800 нит, самый крупный за всю историю линейки Note. Второй, это аккумулятор на 8000 мАч, с которым смартфон спокойно живёт полтора-два дня.

А дальше начинается экономия. Внутри стоит начальный Snapdragon 4 Gen 4, которого хватает на мессенджеры, YouTube и лёгкие игры, но тяжёлые проекты вроде Genshin Impact он тянет с трудом. Камера тоже простая: один основной модуль на 50 МП с записью видео лишь в 1080p, без 4K.

Характеристика Redmi Note 17 Экран 7 дюймов, OLED, Full HD+, 120 Гц, до 1800 нит Процессор Snapdragon 4 Gen 4 Память до 8/256 ГБ Основная камера 50 Мп Запись видео 1080p Фронтальная камера 8 Мп Аккумулятор 8000 мАч Зарядка быстрая проводная ОС Android 16, HyperOS Цена в России примерно от 18 000 до 22 000 рублей (параллельный импорт)

Не знаем как вам, но нам смартфон кажется весьма посредственным по всем фронтам. Подробно о том, как у всей серии батареи выросли, а чипы стали слабее, мы рассказывали отдельно.

POCO X7 Pro — мощный смартфон до 20 000 рублей

Если из Redmi Note 17 вас смущает только процессор, вот прямое решение. POCO X7 Pro недавно подешевел до 15 тысяч рублей, и за эти деньги он предлагает Dimensity 8400 Ultra, один из самых мощных чипов в бюджетном сегменте. Это добротное игровое железо: многие тайтлы идут на высоких настройках без просадок.

В остальном тоже полный порядок. AMOLED-экран 6.67 дюйма с частотой 120 Гц, стремительная зарядка на 90 Вт, которая наполняет батарею за полчаса, и защита от воды по стандарту IP68. Да, диагональ меньше, чем у семидюймового Redmi, и батарея скромнее. Но если вам нужен по-настоящему быстрый смартфон, а не просто большой, POCO X7 Pro за те же или меньшие деньги смотрится выгоднее. Это лучший выбор для игр и многозадачности.

POCO X7 Pro

Redmi Note 15 Pro — смартфон с камерой на 200 Мп

Тем, кто берёт смартфон в первую очередь ради фото, свежий Redmi подходит хуже всего: 50 Мп и видео в 1080p, это уже маловато для 2026 года. Куда интереснее выглядит прошлое поколение. Redmi Note 15 Pro оснащён основным сенсором на 200 Мп, который выдаёт детализированные кадры и позволяет кадрировать снимок без потери качества.

При этом по автономности он почти не уступает новинке: внутри аккумулятор на 6500 мАч и яркий AMOLED-экран 120 Гц. Сейчас на AliExpress прошлую серию активно продают со скидкой, так что вопрос «Redmi Note 17 или Redmi Note 15» часто решается в пользу пятнадцатого. Вы получаете заметно лучшую камеру и почти ту же батарею, только дешевле. Отличный вариант для тех, кто снимает каждый день.

Redmi Note 15 Pro

Samsung Galaxy A26 — недорогой смартфон с нейросетями

Главный недостаток любого Redmi — это количество обновлений. Тут Samsung вне конкуренции. Свежие Galaxy A26 получили нейросетевые функции из флагманов и, что важнее, до шести лет обновлений системы и безопасности. Такой срок поддержки не даёт почти никто в этой цене.

Аппарат построен вокруг Super AMOLED-экрана с частотой 120 Гц, работает стабильно и официально продаётся в России с гарантией. Да, батарея тут обычные 5000 мАч против восьми тысяч у Redmi, и по чистой мощности A26 звёзд с неба не хватает. Зато вы точно знаете, что смартфон будет получать свежий Android ещё несколько лет. Идеальный выбор для тех, кто меняет телефон раз в четыре-пять лет и не хочет думать о прошивках.

Galaxy А26

realme 15 5G — надежный смартфон с защитой IP69

Более свежий realme обходит Redmi сразу по нескольким фронтам. Начнём с защиты: корпус сертифицирован по стандарту IP69, как у флагманов, поэтому смартфон не боится струй воды под давлением и погружения, а в камере есть отдельный подводный режим съёмки. У Redmi Note 17 такой защиты нет вовсе. Дальше процессор: MediaTek Dimensity 7300+ заметно мощнее и вытягивает тяжёлые игры, с которыми у Redmi проблемы.

Добавьте к этому AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 144 Гц против 120 Гц у Redmi, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и селфи-модуль тоже на 50 МП. Аккумулятор здесь на 7000 мАч, чуть меньше, чем у Note 17, зато с реально быстрой зарядкой 80 Вт SUPERVOOC, которая наполняет его примерно за час. Плюс стереодинамики и светодиодное кольцо Pulse Light для уведомлений. Это выбор для тех, кто хочет защищённый, быстрый и современный аппарат без компромиссов Redmi.

Realme 15

Nothing Phone (4b) — недорогой смартфон с мощной батареей

Последний вариант выбивается из общего правила по цене, поэтому сразу честно: он дороже. Зато это самый новый смартфон в подборке. Nothing Phone (4b) вышел 17 июля и предлагает то, чего нет у Redmi: фирменный узнаваемый дизайн и чистую оболочку Nothing OS 4.1 на Android 16 без рекламы в системных приложениях.

Компания обещает 3 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности, добавляет стереодинамики и защиту IP64. Но есть нюансы, о которых стоит знать. Версии для нашего рынка достаётся батарея на 5200 мАч, а не рекордные 6000 из индийской, а экран и камера здесь довольно скромные. И главное, ценник стартует примерно от 29 500 рублей, это дороже самого Redmi Note 17. Так что 4b, это выбор ради свежести, дизайна и долгой поддержки, а не ради железа.

Новый Nothing

Redmi Note 17 нельзя назвать провальным: огромный экран и внушительная батарея своих поклонников найдут. Но платить полную цену за смартфон с начальным чипом и простой камерой сегодня необязательно. Под каждую задачу в той же цене есть вариант интереснее. Вариантов, на самом деле, очень много. Главное — покупать телефон по своим возможностям и исходя из требований, а не гнаться за самыми крупными цифрами в характеристиках.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID Kra2449mN&