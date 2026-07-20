Xiaomi официально показала Redmi Note 17, и пока компания докручивает для своих смартфонов новую оболочку HyperOS 4, сама новинка получилась спорной. Экран вырос до огромных размеров, батарея тоже, а вот процессор и камера для своих денег выглядят подозрительно скромно. Если вы присматриваете недорогой смартфон и по привычке нацелились на свежий Redmi, не спешите: в той же цене есть минимум пять аппаратов, которые можно купить вместо Redmi Note 17.

Смотрим, какой смартфон выбрать вместо спорного Redmi Note 17. Фото.

Смотрим, какой смартфон выбрать вместо спорного Redmi Note 17

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Что не так с Redmi Note 17

Разберёмся с характеристиками, из-за которых к новинке столько вопросов. Главных козырей у аппарата два, и они действительно сильные. Первый, это экран 7 дюймов OLED на 120 Гц и яркостью до 1800 нит, самый крупный за всю историю линейки Note. Второй, это аккумулятор на 8000 мАч, с которым смартфон спокойно живёт полтора-два дня.

Новинку ждали давно, но она больше разочаровала. Фото.

Новинку ждали давно, но она больше разочаровала

А дальше начинается экономия. Внутри стоит начальный Snapdragon 4 Gen 4, которого хватает на мессенджеры, YouTube и лёгкие игры, но тяжёлые проекты вроде Genshin Impact он тянет с трудом. Камера тоже простая: один основной модуль на 50 МП с записью видео лишь в 1080p, без 4K.

ХарактеристикаRedmi Note 17
Экран7 дюймов, OLED, Full HD+, 120 Гц, до 1800 нит
ПроцессорSnapdragon 4 Gen 4
Памятьдо 8/256 ГБ
Основная камера50 Мп
Запись видео1080p
Фронтальная камера8 Мп
Аккумулятор8000 мАч
Зарядкабыстрая проводная
ОСAndroid 16, HyperOS
Цена в Россиипримерно от 18 000 до 22 000 рублей (параллельный импорт)

Не знаем как вам, но нам смартфон кажется весьма посредственным по всем фронтам. Подробно о том, как у всей серии батареи выросли, а чипы стали слабее, мы рассказывали отдельно.

POCO X7 Pro — мощный смартфон до 20 000 рублей

Если из Redmi Note 17 вас смущает только процессор, вот прямое решение. POCO X7 Pro недавно подешевел до 15 тысяч рублей, и за эти деньги он предлагает Dimensity 8400 Ultra, один из самых мощных чипов в бюджетном сегменте. Это добротное игровое железо: многие тайтлы идут на высоких настройках без просадок.

Уже проверенный смартфон, сотканный из добротных характеристик. Фото.

Уже проверенный смартфон, сотканный из добротных характеристик

В остальном тоже полный порядок. AMOLED-экран 6.67 дюйма с частотой 120 Гц, стремительная зарядка на 90 Вт, которая наполняет батарею за полчаса, и защита от воды по стандарту IP68. Да, диагональ меньше, чем у семидюймового Redmi, и батарея скромнее. Но если вам нужен по-настоящему быстрый смартфон, а не просто большой, POCO X7 Pro за те же или меньшие деньги смотрится выгоднее. Это лучший выбор для игр и многозадачности.

POCO X7 Pro

Redmi Note 15 Pro — смартфон с камерой на 200 Мп

Тем, кто берёт смартфон в первую очередь ради фото, свежий Redmi подходит хуже всего: 50 Мп и видео в 1080p, это уже маловато для 2026 года. Куда интереснее выглядит прошлое поколение. Redmi Note 15 Pro оснащён основным сенсором на 200 Мп, который выдаёт детализированные кадры и позволяет кадрировать снимок без потери качества.

Собственно, нет причин не посмотреть на прошлогоднее поколение. Фото.

Собственно, нет причин не посмотреть на прошлогоднее поколение

При этом по автономности он почти не уступает новинке: внутри аккумулятор на 6500 мАч и яркий AMOLED-экран 120 Гц. Сейчас на AliExpress прошлую серию активно продают со скидкой, так что вопрос «Redmi Note 17 или Redmi Note 15» часто решается в пользу пятнадцатого. Вы получаете заметно лучшую камеру и почти ту же батарею, только дешевле. Отличный вариант для тех, кто снимает каждый день.

Redmi Note 15 Pro

Samsung Galaxy A26 — недорогой смартфон с нейросетями

Главный недостаток любого Redmi — это количество обновлений. Тут Samsung вне конкуренции. Свежие Galaxy A26 получили нейросетевые функции из флагманов и, что важнее, до шести лет обновлений системы и безопасности. Такой срок поддержки не даёт почти никто в этой цене.

Еще одна новинка этого года, которую нужно брать во внимание. Фото.

Еще одна новинка этого года, которую нужно брать во внимание

Аппарат построен вокруг Super AMOLED-экрана с частотой 120 Гц, работает стабильно и официально продаётся в России с гарантией. Да, батарея тут обычные 5000 мАч против восьми тысяч у Redmi, и по чистой мощности A26 звёзд с неба не хватает. Зато вы точно знаете, что смартфон будет получать свежий Android ещё несколько лет. Идеальный выбор для тех, кто меняет телефон раз в четыре-пять лет и не хочет думать о прошивках.

Galaxy А26

realme 15 5G — надежный смартфон с защитой IP69

Более свежий realme обходит Redmi сразу по нескольким фронтам. Начнём с защиты: корпус сертифицирован по стандарту IP69, как у флагманов, поэтому смартфон не боится струй воды под давлением и погружения, а в камере есть отдельный подводный режим съёмки. У Redmi Note 17 такой защиты нет вовсе. Дальше процессор: MediaTek Dimensity 7300+ заметно мощнее и вытягивает тяжёлые игры, с которыми у Redmi проблемы.

Главный конкурент Redmi Note 15. Фото.

Главный конкурент Redmi Note 15

Добавьте к этому AMOLED-экран 6.77 дюйма с частотой 144 Гц против 120 Гц у Redmi, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и селфи-модуль тоже на 50 МП. Аккумулятор здесь на 7000 мАч, чуть меньше, чем у Note 17, зато с реально быстрой зарядкой 80 Вт SUPERVOOC, которая наполняет его примерно за час. Плюс стереодинамики и светодиодное кольцо Pulse Light для уведомлений. Это выбор для тех, кто хочет защищённый, быстрый и современный аппарат без компромиссов Redmi.

Realme 15

Nothing Phone (4b) — недорогой смартфон с мощной батареей

Последний вариант выбивается из общего правила по цене, поэтому сразу честно: он дороже. Зато это самый новый смартфон в подборке. Nothing Phone (4b) вышел 17 июля и предлагает то, чего нет у Redmi: фирменный узнаваемый дизайн и чистую оболочку Nothing OS 4.1 на Android 16 без рекламы в системных приложениях.

Смартфон с более интересным дизайном и операционкой, чем у Redmi Note 17. Фото.

Смартфон с более интересным дизайном и операционкой, чем у Redmi Note 17

Компания обещает 3 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности, добавляет стереодинамики и защиту IP64. Но есть нюансы, о которых стоит знать. Версии для нашего рынка достаётся батарея на 5200 мАч, а не рекордные 6000 из индийской, а экран и камера здесь довольно скромные. И главное, ценник стартует примерно от 29 500 рублей, это дороже самого Redmi Note 17. Так что 4b, это выбор ради свежести, дизайна и долгой поддержки, а не ради железа.

Новый Nothing

Redmi Note 17 нельзя назвать провальным: огромный экран и внушительная батарея своих поклонников найдут. Но платить полную цену за смартфон с начальным чипом и простой камерой сегодня необязательно. Под каждую задачу в той же цене есть вариант интереснее. Вариантов, на самом деле, очень много. Главное — покупать телефон по своим возможностям и исходя из требований, а не гнаться за самыми крупными цифрами в характеристиках.

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