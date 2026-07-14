После того, как стало известно, почему не выйдет Redmi Note 16, в Китае прошла премьера новой пары смартфонов среднего класса от Xiaomi — Redmi Note 17 и 17 Pro. Новинки получили заметно более ёмкие батареи, но в обмен на это лишились части возможностей: чипы стали медленнее, а камеры кое-где заменили на заглушки. Разбираемся, кому эта пара подойдёт и стоит ли ждать её в глобальной продаже.

Что изменилось в Redmi Note 17 по сравнению с прошлым поколением

Базовая модель бросается в глаза размерами. Экран вырос с 6.77″ до 7 дюймов, и вместе с увеличенным «подбородком» (нижней рамкой под дисплеем) это сделало смартфон крупным и тяжёлым — почти 170 миллиметров в высоту и 225 граммов веса. Для сравнения: это уровень многих больших флагманов вроде дорогущего OPPO Find X9 Ultra с топовой камерой, только в бюджетном корпусе и с соответствующей начинкой.

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Главный козырь — аккумулятор. Батарею увеличили с 5800 до 8000 мАч, что для повседневного использования означает уверенный запас на два дня без розетки. Заряжается устройство по проводу мощностью 45 Вт и умеет отдавать энергию другим гаджетам в режиме реверса на 22.5 Вт.

А вот дальше начинаются компромиссы. Процессор сменили на более слабый Snapdragon 4 Gen 4 вместо прежнего Snapdragon 6 Gen 3. Заодно смартфон лишился стереодинамиков (остался только один динамик), водозащиту понизили с IP66 до IP65, а вторую камеру-заглушку убрали. По сути, ради огромной батареи пришлось пожертвовать частью того, что уже было в предшественнике.

Сколько стоит Redmi Note 17 в Китае

С ценой ситуация неоднозначная. Redmi Note 17 стартует с 1299 юаней за версию 6/128 ГБ — это примерно на треть дороже прошлогодней базовой модели. То есть за более слабый чип и урезанный звук просят больше денег, компенсируя это батареей и крупным экраном. В переводе на рубли это около 16 500 рублей в пересчёте с с китайской цены. Поэтому, сейчас нужно успеть хватать Redmi Note 15 5G за 15 тысяч рублей с AliExpress. Тем более, что он уже доступен в глобальной версии.

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Официальная стоимость Redmi Note 17 для России окажется ещё выше, и всё это — следствие дефицита памяти на рынке, из-за которого почти все новые смартфоны получаются хуже предшественников.

Чем Redmi Note 17 Pro отличается от Redmi Note 17

Старшая версия интереснее по характеристикам. Дисплей здесь качественнее: 6.83″, разрешение выше, пиковая яркость до 3500 нит, поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а также более прочное стекло Gorilla Glass Victus 2. Для просмотра видео и чтения на солнце это ощутимый плюс по сравнению с базовой моделью.

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Батарея у Pro ещё больше — 9000 мАч с зарядкой на 67 Вт. Плюс здесь полноценная защита от воды и пыли по стандарту IP68/69 и стереодинамики, которых лишили младшую модель. Если для вас важны звук и автономность, разница между версиями заметная.

Но и Pro не обошёлся без даунгрейда. Чип сменили с MediaTek Dimensity 7400 Ultra на менее быстрый Snapdragon 6s Gen 4. Вдобавок исчезла 8-Мп широкоугольная камера — вместо неё поставили 2-Мп заглушку (датчик глубины, который на качество снимков почти не влияет). Фронтальную камеру тоже упростили с 20-Мп до 8-Мп сенсора.

Цены на Redmi Note 17 Pro и где подвох

Ценники Pro-версии выше на 300 юаней, но стартовая планка осталась прежней — 1599 юаней (около 20 000 рублей). Достигли этого за счёт новой начальной версии на 8/128 ГБ. Столько же стоит глобальная версия Redmi Note 15 Pro 5G на 8/256 ГБ.

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Подвох в том, что рост батареи и цены Redmi Note 17 Pro сопровождается снижением производительности и упрощением камер. Xiaomi здесь явно сделала ставку на автономность, а не на скорость и фотовозможности. Тем, кому нужен более мощный аппарат с большой батареей, стоит присмотреться к другим смартфонам.

Стоит ли покупать Redmi Note 17

Продажи в Китае уже стартовали, а серия получит глобальный релиз в ближайшем будущем. Точных дат и цен для других рынков пока нет, так что информацию о выходе за пределами Китая стоит воспринимать как ожидаемый, но ещё не подтверждённый шаг.

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Redmi Note 17 и 17 Pro — это смартфоны про автономность, а не про максимальную производительность. Батареи на 8000 и 9000 мАч выглядят внушительно и подойдут тем, кто устал заряжать телефон каждый день. Но если вам важны мощный чип, хорошая фронталка или дополнительная камера, снижение характеристик по сравнению с прошлым поколением может разочаровать. Разумнее дождаться глобальной версии с финальными ценами и первых обзоров, чтобы понять, оправдан ли компромисс.