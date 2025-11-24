Рейтинг автономности Android-смартфонов: у кого самый мощный аккумулятор в 2025 году

Один из главных критериев выбора смартфона в 2025 году — автономность, то есть количество времени его работы от одного заряда. Увы, данный параметр не указывается в официальных характеристиках устройств, и нам зачастую приходится полагаться на емкость аккумулятора. Однако размер батареи — только вершина айсберга, под которой скрывается тонна других критериев, влияющих на автономность. Тип экрана, энергоэффективность процессора, оптимизация системы — все это тоже сказывается на конечном результате. А учитываются они только в рейтинге автономности смартфонов, составленном на основе тестов использования.

У какого смартфона самая лучшая батарея

За основу рейтинга нами был взят тест автономности GSMArena. Это издание обозревает почти все популярные модели, и каждую из них испытывает на выносливость в браузере, играх, а также во время звонков и просмотра видео.

В то же время важно учесть, что рейтинг автономности телефонов 2025 года не является исчерпывающим. В нем представлены лишь наиболее популярные модели. И среди них ТОП-10 по автономности сейчас выглядит следующим образом:

OnePlus 15 (7300 мАч) — 23:07 ч. OPPO Find X9 Pro (7500 мАч) — 21:57 ч. realme GT 7 (7000 мАч) — 21:06 ч. Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАч) — 20:50 ч. realme GT 8 Pro (7000 мАч) — 20:24 ч. nubia Z80 Ultra (7200 мАч) — 20:13 ч. RedMagic 11 Pro (7500 мАч) — 20:02 ч. iQOO 13 (6150 мАч) — 18:03 ч. RedMagic 9 Pro (6500 мАч) — 17:38 ч. vivo X300 (6040 мАч) — 17:31 ч.

Рейтинг почти полностью состоит из смартфонов флагманского уровня. И дело не в том, что другие модели не проходят тест, или, что более доступные устройства получают меньшие аккумуляторы, а в технологиях. Процессоры флагманов мощные, но в то же время энергоэффективные при решении базовых задач, а их экраны за счет поддержки технологии LTPO потребляют меньше энергии, чем дисплеи среднебюджетников.

Какой смартфон лучше купить

Покупая флагман, вы получаете не только смартфон с мощным процессором и крутыми камерами, но и одно из самых автономных устройств на рынке. При этом важно учесть, что модели на процессорах Snapdragon держат заряд лучше, чем аналоги на чипах MediaTek, Samsung и HUAWEI.

Если у вас нет возможности позволить себе флагман, обязательно прочитайте наш текст, где мы рассказывали, как выбрать хороший смартфон по характеристикам. Там в том числе затрагивалась тема автономности, на которую, напомним, помимо аккумулятора влияют другие параметры.