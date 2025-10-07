Рейтинг хороших смартфонов до 30 000 рублей. Какой купить в России и точно не пожалеть

Android-смартфонов так много, что многих это сбивает с толку при покупке нового устройства. Но в этом есть и плюс, так как можно подобрать телефон на любой кошелек, не идя на компромиссы. Так, например, в 2025 году существует довольно обширный сегмент неплохих смартфонов до 30 000 рублей, с чем были проблемы 5-7 лет назад. Сюда попадают камерофоны, игровые устройства и даже весьма специфичные, которые на российском рынке в диковинку. Какой телефон взять до 30 000 рублей? Рекомендуем обратить внимание на эти — точно не пожалеете.

Какой китайский смартфон выбрать в 2025

POCO X7 Pro — хитовый китайский смартфон среднего класса, сочетающий мощь и стиль. Восьмиядерный процессор Dimensity 8400-Ultra обеспечивает молниеносную работу в любых задачах — в принципе, на этом можно заканчивать, ведь проблем с производительностью вам не видать.

Но добавим к этому 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц радует глаз сочными красками и плавными анимациями. А основная камера на 50 МП создаёт впечатляющие снимки даже при любом освещении. Батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт гарантирует целый день автономной работы, даже если повербанка нет под рукой.

POCO X7 Pro

Стоит ли покупать Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 — еще один хороший смартфон до 30 000 рублей, на который стоит обратить внимание. Эта модель является дико популярной, а заодно воплощает философию бренда — безупречное качество по доступной цене. 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с частотой 120 Гц демонстрирует идеальную цветопередачу.

Процессор Exynos 1580 гарантирует повышенную производительность по сравнению с А55. Система камер 50+12+5 МП вкупе с ИИ делает потрясные фоточки, дорабатывая их при необходимости. Samsung Galaxy A56 может похвастаться фирменным Galaxy AI, который объективно можно назвать лучшим мобильным ИИ на рынке.

Samsung Galaxy A56

Недорогой, но мощный смартфон Xiaomi

Xiaomi 14T — один из лучших смартфонов 2024 года, забытый многими по стечению обстоятельств. А зря, ведь это доступный субфлагман китайского бренда, в котором сочетаются достойные характеристики и доступная цена. Фирменный дисплей с разрешением 2K и частотой 144 Гц обеспечивает невероятную плавность.

Мощный процессор Dimensity 8300 Ultra справляется с любыми нагрузками, а 12 ГБ ОЗУ позволят забыть об открытых приложениях. Основная камера 50+50+12 МП от Leica с оптической стабилизацией создаёт профессиональные фото, которым позавидуют даже владельцы iPhone. Батарея 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт дополняют и без того топовые характеристики Xiaomi 14T. Легко найдете его на любом маркетплейсе дешевле 30 000 рублей.

Xiaomi 14T

Хороший смартфон на чистом Андроиде

Смартфоны Google в последнее время перестали быстро дешеветь и быть доступными как раньше. К счастью, есть недорогие модели вроде Pixel 8a, которые и обойдутся недорого, и не разочаруют даже спустя год после выхода. Примерно за 30к рублей получаем смартфон на процессоре Google Tensor G3, который пусть и не выбивает сумасшедших результатов в бенчмарках, но прекрасно справляется с ИИ и другими задачами.

6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц радует глаз, а недостаток у него только один — толстые рамки. А вот к чему нет вопросов — так это к системе камер 64+12 МП, оснащенной ИИ-обработкой. Отличная альтернатива «китайцам» за свои деньги — оценят все, кому нужен долговечный смартфон без излишеств.

Google Pixel 8a

Недорогой смартфон с необычным дизайном

Nothing Phone (3a) — стильный смартфон с уникальным дизайном. Прозрачная задняя панель и LED-подсветка в виде глифов делают устройство настоящим произведением искусства! Процессор Snapdragon 7s Gen 3 хоть и не является флагманским, но обеспечивает высокую производительность вкупе с шустрой операционкой Nothing OS. Проблем точно не возникнет!

6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц гарантирует классную картинку в приложениях и играх. Отдельной похвалы заслуживает камера 50+50+8 МП с возможностью сохранения настроек, которая умеет передавать изображение в естественном виде — без перегибов в сторону ИИ-доработки. Версию Nothing Phone (3a) 12/256 ГБ легко достать в пределах 25 000 рублей с доставкой прямо из Китая!

Nothing Phone (3a)