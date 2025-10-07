Рейтинг хороших смартфонов до 30 000 рублей. Какой купить в России и точно не пожалеть

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Герасимов

Android-смартфонов так много, что многих это сбивает с толку при покупке нового устройства. Но в этом есть и плюс, так как можно подобрать телефон на любой кошелек, не идя на компромиссы. Так, например, в 2025 году существует довольно обширный сегмент неплохих смартфонов до 30 000 рублей, с чем были проблемы 5-7 лет назад. Сюда попадают камерофоны, игровые устройства и даже весьма специфичные, которые на российском рынке в диковинку. Какой телефон взять до 30 000 рублей? Рекомендуем обратить внимание на эти — точно не пожалеете.

Рейтинг хороших смартфонов до 30 000 рублей. Какой купить в России и точно не пожалеть. Выбрали неплохие смартфоны до 30 000 рублей. Фото: digitaltrends. Фото.

Выбрали неплохие смартфоны до 30 000 рублей. Фото: digitaltrends

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ ОТМЕННЫЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Какой китайский смартфон выбрать в 2025

POCO X7 Proхитовый китайский смартфон среднего класса, сочетающий мощь и стиль. Восьмиядерный процессор Dimensity 8400-Ultra обеспечивает молниеносную работу в любых задачах — в принципе, на этом можно заканчивать, ведь проблем с производительностью вам не видать.

Какой китайский смартфон выбрать в 2025. POCO X7 Pro — отличный смартфон на годы вперед. Фото.

POCO X7 Pro — отличный смартфон на годы вперед

Но добавим к этому 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц радует глаз сочными красками и плавными анимациями. А основная камера на 50 МП создаёт впечатляющие снимки даже при любом освещении. Батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт гарантирует целый день автономной работы, даже если повербанка нет под рукой.

POCO X7 Pro

Стоит ли покупать Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 — еще один хороший смартфон до 30 000 рублей, на который стоит обратить внимание. Эта модель является дико популярной, а заодно воплощает философию бренда — безупречное качество по доступной цене. 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с частотой 120 Гц демонстрирует идеальную цветопередачу.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy A56. Samsung Galaxy A56 чертовски хорош по всем параметрам. Изображение: TechRadar. Фото.

Samsung Galaxy A56 чертовски хорош по всем параметрам. Изображение: TechRadar

Процессор Exynos 1580 гарантирует повышенную производительность по сравнению с А55. Система камер 50+12+5 МП вкупе с ИИ делает потрясные фоточки, дорабатывая их при необходимости. Samsung Galaxy A56 может похвастаться фирменным Galaxy AI, который объективно можно назвать лучшим мобильным ИИ на рынке.

Samsung Galaxy A56

Выбирал Android-смартфон для себя и составил топ-8 моделей, которые стоит рассматривать в 2025 году

Недорогой, но мощный смартфон Xiaomi

Xiaomi 14Tодин из лучших смартфонов 2024 года, забытый многими по стечению обстоятельств. А зря, ведь это доступный субфлагман китайского бренда, в котором сочетаются достойные характеристики и доступная цена. Фирменный дисплей с разрешением 2K и частотой 144 Гц обеспечивает невероятную плавность.

Недорогой, но мощный смартфон Xiaomi. Субфлагман Xiaomi рекордно подешевел — надо брать. Фото.

Субфлагман Xiaomi рекордно подешевел — надо брать

Мощный процессор Dimensity 8300 Ultra справляется с любыми нагрузками, а 12 ГБ ОЗУ позволят забыть об открытых приложениях. Основная камера 50+50+12 МП от Leica с оптической стабилизацией создаёт профессиональные фото, которым позавидуют даже владельцы iPhone. Батарея 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт дополняют и без того топовые характеристики Xiaomi 14T. Легко найдете его на любом маркетплейсе дешевле 30 000 рублей.

Xiaomi 14T

Хороший смартфон на чистом Андроиде

Смартфоны Google в последнее время перестали быстро дешеветь и быть доступными как раньше. К счастью, есть недорогие модели вроде Pixel 8a, которые и обойдутся недорого, и не разочаруют даже спустя год после выхода. Примерно за 30к рублей получаем смартфон на процессоре Google Tensor G3, который пусть и не выбивает сумасшедших результатов в бенчмарках, но прекрасно справляется с ИИ и другими задачами.

Хороший смартфон на чистом Андроиде. Pixel 8a — просто хороший смартфон, в котором почти не к чему придраться. Изображение: The Guardian. Фото.

Pixel 8a — просто хороший смартфон, в котором почти не к чему придраться. Изображение: The Guardian

6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц радует глаз, а недостаток у него только один — толстые рамки. А вот к чему нет вопросов — так это к системе камер 64+12 МП, оснащенной ИИ-обработкой. Отличная альтернатива «китайцам» за свои деньги — оценят все, кому нужен долговечный смартфон без излишеств.

Google Pixel 8a

Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi

Недорогой смартфон с необычным дизайном

Nothing Phone (3a)стильный смартфон с уникальным дизайном. Прозрачная задняя панель и LED-подсветка в виде глифов делают устройство настоящим произведением искусства! Процессор Snapdragon 7s Gen 3 хоть и не является флагманским, но обеспечивает высокую производительность вкупе с шустрой операционкой Nothing OS. Проблем точно не возникнет!

Недорогой смартфон с необычным дизайном. Nothing Phone (3a) — неочевидный, но очень хороший выбор за 30к рублей. Фото: techadvisor.com. Фото.

Nothing Phone (3a) — неочевидный, но очень хороший выбор за 30к рублей. Фото: techadvisor.com

6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц гарантирует классную картинку в приложениях и играх. Отдельной похвалы заслуживает камера 50+50+8 МП с возможностью сохранения настроек, которая умеет передавать изображение в естественном виде — без перегибов в сторону ИИ-доработки. Версию Nothing Phone (3a) 12/256 ГБ легко достать в пределах 25 000 рублей с доставкой прямо из Китая!

Nothing Phone (3a)

Теги
Новости по теме
Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Какой смартфон фотографирует лучше?
Когда выйдет HONOR Magic 8 и каким он будет
Samsung перевыпустила смартфон Galaxy A17. Он стал дешевле и лучше для России
Лонгриды для вас
OnePlus 15 может стать самым дешевым флагманом. Компания откажется от всего лишнего

OnePlus готовит к выходу новый флагман OnePlus 15, и, судя по утечкам, компания решила изменить привычный путь развития. Если большинство брендов стремятся улучшить все характеристики — от камеры до экрана, что автоматически повышает цену устройства, то OnePlus, наоборот, собирается сделать фокус на производительности и удержать стоимость смартфона на более низком уровне. Получается, что компания возвращается к корнями снова готовится выпустить «убийцу флагманов»?

Читать далее
Сравнил Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro, поэтому теперь знаю, стоит ли переплачивать вдвое

Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro ориентированы на разные сегменты, несмотря на то, что оба являются членами одной большой китайской семьи. Один: премиальный флагман с передовыми функциями, другой почти флагман с отличным соотношением цена/качество. В этой статье мы сравним их и выясним, оправдана ли высокая цена за Xiaomi, или Poco предлагает то же самое, но за меньшие деньги.

Читать далее
Обзор realme P3 Ultra: мощный смартфон на замену POCO для игр в 120 FPS

Последние 5 лет люди, которые искали мощный смартфон, имея ограниченный бюджет, почти всегда покупали POCO. В то время как остальные бренды пытались найти общий баланс, суббренд Xiaomi вкладывался в производительное железо, предсказуемо жертвуя остальными характеристиками. Составить ему конкуренцию в сегменте недорогих игровых устройств долгое время никто толком и не пытался, но летом 2025 года компания realme в противовес хитам POCO представила в России смартфон realme P3 Ultra, призванный нарушить сложившуюся гегемонию.

Читать далее
Новости партнеров
Аналитики прогнозируют новый этап буллрана криптовалют после свежего рекорда Биткоина. Почему?
Аналитики прогнозируют новый этап буллрана криптовалют после свежего рекорда Биткоина. Почему?
Как отключение ШИМ в iPhone 17 влияет на глаза
Как отключение ШИМ в iPhone 17 влияет на глаза
Какие бывают глаза у кошек и от чего зависит их цвет: полный список оттенков
Какие бывают глаза у кошек и от чего зависит их цвет: полный список оттенков