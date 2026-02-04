Рейтинг недорогих камерофонов 2026 года. Какой смартфон с хорошей камерой купить и почему

Смартфон с хорошей камерой — понятие растяжимое. С одной стороны, сегодня у более-менее всех смартфонов за исключением ультрабюджетных моделей есть неплохая основа, с другой — когда речь заходит о расширении сценариев съемки с зумом и селфи, недорогие устройства пасуют. Но это не значит, что высокое качество фото в любых условиях способны обеспечить лишь флагманы. И в качестве доказательства мы выбрали лучшие недорогие камерофоны 2026 года, которые сейчас можно приобрести по цене от 20 до 35 тысяч рублей.

HONOR 200 — лучший камерофон до 20000 рублей

Несмотря на то, что эта модель вышла полтора года назад, именно сейчас HONOR 200 стал лучшим камерофоном до 20 тысяч. Он успел сильно подешеветь, и сейчас его характеристики с 50-мегапиксельной основой и телевиком 2.5-кратным оптическим зумом выглядят как никогда здорово.

Цена: от 19 588 ₽

Смартфон HONOR 200 ориентирован на портретную съемку, и с этой целью при его разработке производитель сотрудничал с парижским ателье Harcourt. Но вместе с тем HONOR 200 обладает не самым дальнобойным зумом: кратность приближения ограничена значением 50x. Из минусов можно отметить не самый впечатляющий аккумулятор на 5200 мАч, пускай с зарядкой на 100 Вт в комплекте.

Новый камерофон realme 16 Pro+

В отличие от предыдущей модели, realme 16 Pro+ является горячей новинкой. Это камерофон 2026 года, только-только появившийся в продаже, а потому он работает на актуальном Android 16 и предлагает топовые характеристики, включая процессор Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятор на 7000 мАч и, конечно же, крутую камеру.

Цена: от 29 012 ₽

Основа смартфона realme 16 Pro+ представлена крупным сенсором на 200 МП, но главная фишка заключается в телевике перископного типа. Он обеспечивает 3.5-кратное оптическое и 120-кратное цифровое приближение. Также владельца новинки готова порадовать 50-мегапиксельная фронталка с поддержкой записи видео в 4K@60fps.

vivo V60 — лучший камерофон до 30000 рублей

Еще одним вариантом в категории камерофонов до 30 тысяч выглядит vivo V60. По многим параметрам он напоминает модель realme, работая на чипсете Snapdragon 7 Gen 4 и предлагая сопоставимый по емкости аккумулятор на 6500 мАч. Но камера vivo V60 выглядит интереснее.

Цена: от 29 164 ₽

Его 50-мегапиксельная основа дополняется W-образным перископом с аналогичным разрешением и крупным сенсором Sony IMX882 (1/1.95″). Он позволяет делать четкие снимки с приближением даже при недостатке света. Кратность оптического зума составляет 3x, а цифрового — 100x.

Какой дешевый смартфон для MAX купить в 2026 году

Мощный камерофон Infinix NOTE 50 Pro+

100-кратным приближением готов похвастать и Infinix NOTE 50 Pro+, хотя производитель не позиционирует эту модель как камерофон. Выглядит он скорее как игровой девайс, но снимает тоже очень круто.

Цена: от 31 403 ₽

Infinix NOTE 50 Pro+ имеет классную основу, дополненную перископом Samsung JN5, а еще он является самым мощным в своем ценовом сегменте за счет процессора Dimensity 8350. Плюс ко всему это редкий смартфон с беспроводной зарядкой за 30 тысяч.

OPPO Reno15 5G — лучший недорогой камерофон

Пожалуй, лучшим камерофоном среди недорогих моделей сегодня является OPPO Reno15 5G. Сразу 3 его камеры (основа, перископ, фронталка) имеют разрешение 50 МП и поддерживают запись видео в 4K@60fps. А любителей фотосъемки порадует телевик с 3.5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым приближением.

Цена: от 36 203 ₽

В целом, OPPO Reno15 5G очень похож на realme 16 Pro+. Разве что выглядит он менее вычурно, а корпус модели можно назвать относительно компактным. При этом здесь тот же процессор Snapdragon 7 Gen 4 и сопоставимый аккумулятор на 6500 мАч.