Рейтинг недорогих камерофонов 2026 года. Какой смартфон с хорошей камерой купить и почему

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Смартфон с хорошей камерой — понятие растяжимое. С одной стороны, сегодня у более-менее всех смартфонов за исключением ультрабюджетных моделей есть неплохая основа, с другой — когда речь заходит о расширении сценариев съемки с зумом и селфи, недорогие устройства пасуют. Но это не значит, что высокое качество фото в любых условиях способны обеспечить лишь флагманы. И в качестве доказательства мы выбрали лучшие недорогие камерофоны 2026 года, которые сейчас можно приобрести по цене от 20 до 35 тысяч рублей.

Рейтинг недорогих камерофонов 2026 года. Какой смартфон с хорошей камерой купить и почему. Обзор недорогих смартфонов с крутой камерой. Изображение: JuanBagnell. Фото.

Обзор недорогих смартфонов с крутой камерой. Изображение: JuanBagnell

HONOR 200 — лучший камерофон до 20000 рублей

Несмотря на то, что эта модель вышла полтора года назад, именно сейчас HONOR 200 стал лучшим камерофоном до 20 тысяч. Он успел сильно подешеветь, и сейчас его характеристики с 50-мегапиксельной основой и телевиком 2.5-кратным оптическим зумом выглядят как никогда здорово.

HONOR 200 — лучший камерофон до 20000 рублей. Смартфон, созданный в сотрудничестве с портретным ателье. Изображение: HONOR. Фото.

Смартфон, созданный в сотрудничестве с портретным ателье. Изображение: HONOR

Цена: от 19 588 ₽

Купить HONOR 200

Смартфон HONOR 200 ориентирован на портретную съемку, и с этой целью при его разработке производитель сотрудничал с парижским ателье Harcourt. Но вместе с тем HONOR 200 обладает не самым дальнобойным зумом: кратность приближения ограничена значением 50x. Из минусов можно отметить не самый впечатляющий аккумулятор на 5200 мАч, пускай с зарядкой на 100 Вт в комплекте.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Новый камерофон realme 16 Pro+

В отличие от предыдущей модели, realme 16 Pro+ является горячей новинкой. Это камерофон 2026 года, только-только появившийся в продаже, а потому он работает на актуальном Android 16 и предлагает топовые характеристики, включая процессор Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятор на 7000 мАч и, конечно же, крутую камеру.

Новый камерофон realme 16 Pro+. Новый камерофон с мощным зумом. Изображение: realme. Фото.

Новый камерофон с мощным зумом. Изображение: realme

Цена: от 29 012 ₽

Купить realme 16 Pro+

Основа смартфона realme 16 Pro+ представлена крупным сенсором на 200 МП, но главная фишка заключается в телевике перископного типа. Он обеспечивает 3.5-кратное оптическое и 120-кратное цифровое приближение. Также владельца новинки готова порадовать 50-мегапиксельная фронталка с поддержкой записи видео в 4K@60fps.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

vivo V60 — лучший камерофон до 30000 рублей

Еще одним вариантом в категории камерофонов до 30 тысяч выглядит vivo V60. По многим параметрам он напоминает модель realme, работая на чипсете Snapdragon 7 Gen 4 и предлагая сопоставимый по емкости аккумулятор на 6500 мАч. Но камера vivo V60 выглядит интереснее.

vivo V60 — лучший камерофон до 30000 рублей. Смартфон с большим и мощным перископом. Изображение: vivo. Фото.

Смартфон с большим и мощным перископом. Изображение: vivo

Цена: от 29 164 ₽

Купить vivo V60

Его 50-мегапиксельная основа дополняется W-образным перископом с аналогичным разрешением и крупным сенсором Sony IMX882 (1/1.95″). Он позволяет делать четкие снимки с приближением даже при недостатке света. Кратность оптического зума составляет 3x, а цифрового — 100x.

Какой дешевый смартфон для MAX купить в 2026 году

Мощный камерофон Infinix NOTE 50 Pro+

100-кратным приближением готов похвастать и Infinix NOTE 50 Pro+, хотя производитель не позиционирует эту модель как камерофон. Выглядит он скорее как игровой девайс, но снимает тоже очень круто.

Мощный камерофон Infinix NOTE 50 Pro+. Мощный смартфон с классной камерой. Изображение: Infinix. Фото.

Мощный смартфон с классной камерой. Изображение: Infinix

Цена: от 31 403 ₽

Купить Infinix NOTE 50 Pro+

Infinix NOTE 50 Pro+ имеет классную основу, дополненную перископом Samsung JN5, а еще он является самым мощным в своем ценовом сегменте за счет процессора Dimensity 8350. Плюс ко всему это редкий смартфон с беспроводной зарядкой за 30 тысяч.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

OPPO Reno15 5G — лучший недорогой камерофон

Пожалуй, лучшим камерофоном среди недорогих моделей сегодня является OPPO Reno15 5G. Сразу 3 его камеры (основа, перископ, фронталка) имеют разрешение 50 МП и поддерживают запись видео в 4K@60fps. А любителей фотосъемки порадует телевик с 3.5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым приближением.

OPPO Reno15 5G — лучший недорогой камерофон. Топовый камерофон за свои деньги. Изображение: OPPO. Фото.

Топовый камерофон за свои деньги. Изображение: OPPO

Цена: от 36 203 ₽

Купить OPPO Reno15 5G

В целом, OPPO Reno15 5G очень похож на realme 16 Pro+. Разве что выглядит он менее вычурно, а корпус модели можно назвать относительно компактным. При этом здесь тот же процессор Snapdragon 7 Gen 4 и сопоставимый аккумулятор на 6500 мАч.

Теги
Новости по теме
Когда выйдет OnePlus 15T, и каким будет самый крутой компактный флагман на Android
Раскрыт новый смартфон OnePlus 16. Он станет лучшим флагманом в 2026 году
Как настроить кнопку камеры на Android для быстрого запуска и моментального фото
Лонгриды для вас
Отличия Nothing Phone (3a) Lite от Nothing Phone (3a). Какой смартфон выгоднее покупать в России и почему

Недавно Nothing выпустила смартфон (3a) Lite - упрощенную версию базового (3а), который должен привлечь пользователей из бюджетного сегмента. При этом телефон явно нельзя назвать плохим, ведь из него не убрали всю нормальную начинку, а заменили на компоненты попроще только часть из них. К дизайну явно нет вопросов - Nothing постаралась на славу и сделала уникальный внешний вид (3a) Lite. Рассмотрим его поближе и сравним, чем Nothing Phone (3a) Lite отличается от Nothing Phone (3a).

Читать далее
Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Главное, на что мы обращаем внимание при выборе смартфона — это память. Во-первых, от ее количества напрямую зависит, комфортно ли вам будет пользоваться устройством. Во-вторых, это довольно простой параметр, который понятен даже новичку: чем больше, тем лучше. Но сколько именно памяти нужно смартфону в 2026 году? Существует ли какая-то универсальная рекомендация, или дело исключительно в предпочтениях конкретного покупателя? Давайте разбираться.

Читать далее
5 лучших альтернатив Google Pixel 10 Pro в 2025 году. Что и кому купить

Когда выходит новый флагман Google, кажется, что ему сложно найти достойных соперников. Однако в 2025 году рынок Android‑смартфонов доказал обратное: у Pixel 10 Pro есть как минимум пять сильных конкурентов, каждый со своими преимуществами. Кто-то берет ценой, кто-то — производительностью, а кто-то — уникальным дизайном или рекордной автономностью. В этой подборке мы подробно разберем лучшие альтернативы Pixel 10 Pro, чтобы помочь вам найти устройство, которое подойдет именно вашему стилю использования.

Читать далее
Новости партнеров
Простой способ увидеть, кто украл ваш iPhone, и узнать, где он находится
Простой способ увидеть, кто украл ваш iPhone, и узнать, где он находится
Виталик Бутерин заявил о бесполезности сетей второго уровня на базе Эфириума. Что это значит?
Виталик Бутерин заявил о бесполезности сетей второго уровня на базе Эфириума. Что это значит?
Почему люди в браке на 75% успешнее остальных?
Почему люди в браке на 75% успешнее остальных?