Когда мы собираемся покупать новый смартфон, то зачастую ограничиваемся определенной ценовой категорией. Кто-то готов потратить на устройство 10 тысяч, кто-то 30, а кто-то — больше полтинника! На прошлой неделе я уже рассказывал о лучших смартфонах до 20 000 рублей, среди которых есть немало интересных моделей. Но теперь пришло время поговорить об устройствах чуть более высокого уровня. А именно — о лучших смартфонах до 30 000 рублей в 2026 году. Свежий рейтинг вашему вниманию!

Сбалансированный смартфон HONOR 400

Это настоящий хит 2025 года, который продолжает оставаться актуальным о по сей день, ведь его наследник (HONOR 600) почти не отличается от предшественника. Смартфон HONOR 400 — это баланс всего и вся. Тут тебе и достойный процессор Snapdragon 7 Gen 3 для стабильной работы на протяжении нескольких лет, и камера аж на 200 мегапикселей, и даже аккумулятор на 6000 мАч. Все в полном порядке!

Цена: от 24 100 ₽

Купить HONOR 400

Другое дело, что еще более «пожилой» смартфон HONOR 200, о котором я рассказывал отдельно, предлагает нечто большее (оптический зум камеры) и при этом стоит меньше. При этом там и батарея поменьше, и обновлений программного обеспечения уже не будет.

Nothing Phone (3a) Pro — самый подешевевший смартфон

Смартфон, чей дизайн кому-то снится в кошмарах, а кто-то находит в нем неповторимую самобытность. Это Nothing Phone (3a) Pro, который после недавнего выхода своего наследника сильно просел в цене. Самое время его брать, ведь за 25 тысяч нам предлагают не просто необычный смартфон, а устройство с чумовыми характеристиками за эти деньги.

Цена: от 24 600 ₽

Купить Nothing Phone (3a) Pro

Версия на 12/256 ГБ памяти, процессор Snapdragon 7s Gen 3, как в HONOR 400, но главное — камера с телеобъективом (кстати, такая же стоит в Nothing Phone (3a) без приставки «Pro»). Смартфон поддерживает оптическое приближение, благодаря чему он делает классные портреты.

REDMI Note 15 Pro+ — лучший смартфон REDMI

Среди телефонов до 30 000 рублей я просто не мог обойти стороной REDMI Note 15 Pro+, ведь Note-серия пользуется огромной популярностью в России. Это — самая продвинутая модель свежей линейки, и у нее куча флагманских фишек. Допустим, камера на 200 МП, но куда важнее здесь поддержка eSIM, корпус с полноценной влагозащитой и аккумулятор на 6500 мАч. Солидно!

Цена: от 25 500 ₽

Купить REDMI Note 15 Pro+

Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4, так что REDMI Note 15 Pro+ мощнее и HONOR 400, и Nothing Phone (3a) Pro. Плюс ко всему он будет получать крупные обновления Android на протяжении следующих четырех лет, а потому еще долго сможет считаться актуальным.

Мощный смартфон POCO X8 Pro Max

Если батареи на 6500 мАч вам показалось много, а производительности процессора Snapdragon 7s Gen 4 достаточно, то лучше присядьте. Ведь POCO X8 Pro Max — это настоящий монстр производительности и автономности. Его процессор Dimensity 9500s тянет все игры на ультра-настройках графики, а батарея на 8500 мАч обеспечивает 2 дня работы даже при активном использовании.

Цена: от 27 700 ₽

Купить POCO X8 Pro Max

Придраться тут абсолютно не к чему. Даже 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией не падает в грязь лицом. Поэтому, если вы ищете смартфон до 30 тысяч рублей, то обязательно присмотритесь к POCO X8 Pro Max. Интереснее может показаться только недорогой камерофон, о котором я расскажу далее.

vivo V70 — недорогой камерофон на Android

Если POCO X8 Pro Max делает упор на производительность и автономность, то vivo V70 — на камеры. Да, у POCO тоже неплохая основа. Но vivo в дополнение к ней предлагает качественный телеобъектив перископического типа, благодаря которому достигает 3-кратное оптическое и 100-кратное цифровое приближение во время съемки. Прямо как на полноценном Android-флагмане!

Цена: от 28 500 ₽

Купить vivo V70

Остальные характеристики тоже в порядке. Snapdragon 7 Gen 4 — это улучшенная версия процессора Snapdragon 7s Gen 4, установленного в REDMI Note 15 Pro+, а батарея на 6500 мАч смотрится прилично даже на фоне монстра POCO. Так что за камерами и балансом во всем остальном — сюда!