Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Евросоюза — считает, что ресурсов Земли уже в ближайшем будущем может не хватить на производство смартфонов, планшетов и ноутбуков из-за высокой динамики роста численности населения. ЕК обяжет производителей дольше поддерживать смартфоны, под этим понимается обновления программного обеспечения, сервисная поддержка и выпуск комплектующих. Конкретных сроков пока не называют, но ранее подобное ограничение ввели для производителей TV, компьютеров и другой техники — их обязали поддерживать устройства на протяжении 10 лет.

Вероятно, со смартфонами, планшетами и ноутбуками таких жестких ограничений не будет, однако, скорее всего, уже в ближайшее время нас ожидает более длительный срок поддержки программного обеспечения. Производителей могут обязать выпускать обновления безопасности на протяжении 5 лет, а крупные обновления Android будут приходить на смартфон в течение 3-4 лет. Ранее мы уже писали материал, в котором рассмотрели недостатки S20 Ultra, главным можно назвать слишком короткий срок поддержки.

Ресурсный кризис может стать проблемой

Модель линейного роста «возьми, сделай, используй, выбрось» достигла своих лимитов. С ростом численности населения планеты и увеличившегося потребления, линейная модель всё ближе подталкивает нас к ресурсному кризису. Единственный путь предотвратить проблему, это отделить экономический рост от использования ресурсов.

Простыми словами, в ЕС хотят, чтобы экономический рост компаний не зависел от того, как много устройств они выпустят, ведь чем больше аппаратов — тем больше ресурсов на их производство необходимо. Таким образом, скорее всего, в будущем производители будут предлагать нам смартфоны по подписке — когда пользователь будет каждый месяц платить определенную сумму за поддержку и использование аппарата. Это позволит производителям дольше поддерживать телефоны и не беспокоиться по поводу экономического роста, ведь в этом случае прибыль не будет напрямую зависеть от числа проданных телефонов. Хотите обновление ПО или замену комлектующих? Платите! Это неплохая бизнес модель, которая может решить проблему.

В ЕС хотят внедрить в рынок смартфонов термин «продукт как сервис», когда производитель несет ответственность за устройства, которые он продает, а также не теряет право собственности на аппарат.

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Это позволит через какое-то время пользователю сдать смартфон производителю и получить новую модель, одновременно с этим производитель сможет использовать материалы старого телефона для производства новой модели.

Принципы Европейской комиссии по смартфонам, планшетам и ноутбукам

Улучшение показателей стойкости, повторного использования, обновления и восстановления продукта, решение проблемы присутствия опасных химических материалов в продукте, а также улучшение энергетической и ресурсной эффективности

Увеличение количества перерабатываемых материалов в продуктах, при этом не должна страдать производительность и безопасность

Обеспечение возможности восстановления и качественной переработки продуктов

Сокращение выбросов углекислого газа при производстве

Предотвращение преждевременного устаревания устройства

Таким образом, в будущем, скорее всего, мы уже не сможем покупать смартфоны за определенную сумму и делать с ними всё, что угодно. Телефоны — это, в первую очередь, важный ресурс, и в Европе хотят контролировать использование этих ресурсов, чтобы в дальнейшем не возникло кризиса при производстве из-за нехватки материалов.

Потребители из этой ситуации могут получить определенную выгоду — долгую поддержку, которая подразумевает выход обновлений программного обеспечения и возможность легко найти детали для ремонта телефона, которому уже, например, 5-7 лет.

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