Российский аналог Google Play запустят уже 9 мая

В последнее время наш Телеграм-чат буквально разрывается от сообщений пользователей, которые не могут оплатить подписки и скачать приложения подсанкционных банков типа ВТБ, которые больше недоступны в фирменном магазине Google. Увы, но с каждым днем приложений, попавших под ограничения становится все больше. Остается лишь один выход — искать альтернативу Google Play или скачивать программы из внешних источников. Однако совсем скоро все должно измениться, в России анонсировали отечественный магазин приложений для Android NashStore. Согласно заявлению источников он должен появиться уже в 9 мая 2022 года.

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Российский аналог Google Play просится уже давно. После того как в магазине от Google удалили некоторые приложения и практически запретили покупать новые, у пользователей началась паника. Понятно, что и без NashStore мы бы нашли лазейку, их много. Но, согласитесь, было бы круто видеть все в одном сервисе. Похоже, что скоро такой у нас будет.

Альтернатива Google Play

Сегодня, 29 марта, был анонсирован NashStore — российский магазин приложений на Android. Об этом рассказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков:

В условиях, когда Россия оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний, задача общественных организаций и объединений сделать все, чтобы российский бизнес и граждане имели отечественные альтернативы. К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore, — передает его слова ТАСС.

Второй представитель АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал об уже существующем опыте AppGallery от Huawei. Действительно, нам всем сейчас хорошо бы перенять опыт китайской компании и быть готовыми к полному отключению сервисов Google в России.

Да, пользоваться Хуавеем не так удобно, как смартфонами Samsung, но в целом, очень даже можно. Не так давно мы уже рассказывали вам о преимуществах смартфонов Huawei и говорили, что сейчас самое время его приобрести.

Плюс, Арсений Щельцин заявил, что для этого в России уже существует «необходимая нормативная практика». В качестве примера привел предустановку приложений на новые смартфоны, купленные в России.

Круто было бы еще увидеть свою систему Mobile Services по типу HMS от Huawei. Тогда можно будет не переживать по поводу автообновлений, push-уведомлений и прочих прелестей смартфонов. Плюс, неплохо было бы сделать свой аналог Google Play Protect, который будет проверять приложения на наличие вредоносного ПО.

Российский магазин приложений NashStore

Судя по словам Владимира Зыкова платформа должна обладать большинством функций Google Play. В магазине NashStore можно будет не только устанавливать и обновлять разные приложения, но и оплачивать подписки.

О последней функции многие пользователи сейчас просто мечтают. Только представьте: свой сервис для оплаты музыки, фильмов и прочего. Даже если из страны уйдут вообще все зарубежные сервисы, я бы с радостью воспользовался такой услугой с Яндексом и Майлом. С лихвой обойдемся и без них, верно?

Еще вчера мы с вами скачивали приложения с каких-то непонятных источников, а сегодня уже настолько привыкли платить за контент, что не можем от этого отказаться. Нет, ну согласитесь, гораздо проще раз в месяц отдать немного денег, чем искать программы на площадках сомнительного качества.

В команде «Цифровых платформ» сообщили, что работают над созданием системы оплаты, она будет тесно связана с российскими картами МИР. Таким образом удастся избежать неурядиц с платежными системами Visa и Mastercard, которые не так давно приостановили работу в России.

На данный момент создатели NashStore находятся на этапе привлечения разработчиков мобильных приложений и подготовки реестра. Сообщается, что сейчас с NashStore сотрудничают уже более 700 компаний. Думаю, что в дальнейшем магазин будет развиваться еще больше.

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К сожалению, кроме самого заявления о магазине приложений, сейчас ничего больше неизвестно. Мы будем следить за новостями и обязательно напишем об этом в Дзене. Подписывайтесь!

Большим вопросом еще остается количество приложений в NashStore. Ну, придут сюда Яндекс, Маил, приложения банков и немного других. О зарубежных разработчиках, скорее всего, можно забыть. И это при том, что большинство программ на вашем смартфоне именно зарубежные.

Как считаете, сможет сервис NashStore добиться успеха у российского пользователя? Или мы по-прежнему будем обращаться к зарубежным магазинам приложений? Дайте обратную связь в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.