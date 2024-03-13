Россию завалили подделками Xiaomi, realme и даже TECNO. Как случайно не купить контрафакт?

Принято считать, что недобросовестные люди подделывают исключительно устройства премиальных брендов вроде Apple и Samsung, полностью игнорируя китайские смартфоны. Если они изначально дешевые, то зачем выпускать контрафакт? Однако неуемное желание мошенников заработать вкупе с популярностью китайских брендов и невнимательностью покупателей становятся причиной появления огромного количества подделок Xiaomi, realme и даже TECNO.

Подделки смартфонов в России

Подделки смартфонов на AliExpress никогда не были редкостью. Но на днях издание cnews.ru зафиксировало появление неприлично большого количества контрафакта на российском маркетплейсе Ozon. Причем почти все подделки смартфонов мимикрируют под китайские бренды.

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Более того, для контрафактной продукции заявлены нарочито ложные характеристики. Так, подделка realme C53 обещает пользователю флагманский процессор Dimensity 9200+ и до 1 ТБ памяти менее чем за 10 тысяч рублей. В то же время оригинал realme C53 базируется на довольно простом чипе Unisoc T612 и предлагает накопитель не более чем на 256 ГБ по розничной цене 12 999 ₽ с учетом скидок.

Еще один интересный момент заключается в том, что доставить контрафакт обещают со склада, расположенного в Московской области. То есть каким-то образом подделки в немалом количестве оказались на территории нашей страны. Неужели таможенная служба просто закрыла глаза на ввоз в Россию поддельных смартфонов?

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Нет, это не совсем так. Если присмотреться к странице контрафактной продукции на том же Ozon, можно заметить, что устройства продаются под малоизвестным брендом ZUNYI, а далее в описании идет приписка, похожая на название популярного смартфона. Обратите внимание на слово «похожая». Вам продают не realme, a realmei. Прямо как Abibas с двумя полосками вместо трех.

Фактически такой смартфон является не подделкой, а устройством, подозрительно похожим на другую более известную модель. Поэтому такие товары легко оказываются на территории России. Проблема подобных устройств заключается в полном несоответствии заявленных характеристик реальным, из-за чего Ozon и другие маркетплейсы удаляют контрафакт со своих виртуальных прилавков. Но происходит это не моментально, и некоторые люди все-таки успевают купить подделку.

Как отличить поддельный смартфон от оригинального

На место удаленной подделки Xiaomi быстро приходит новая, и каждый из нас рискует случайно приобрести контрафактную продукцию вместо оригинальной. Впрочем, есть несколько советов, которые помогут не попасться на крючок недобросовестных продавцов:

Внимательно изучите карточку товара. Если название смартфона написано с ошибкой (например, «Readme» вместо «Redmi»), покупать такое устройство не нужно.

(например, «Readme» вместо «Redmi»), покупать такое устройство не нужно. Также присмотритесь к картинкам. Как правило, на обложках поддельных товаров изображены макеты смартфонов с нереально тонкими рамками экрана , что играет на привлечение внимания.

, что играет на привлечение внимания. Взгляните на отзывы. Отсутствие фотографий — еще один признак того, что вам пытаются продать поддельный смартфон.

Самый очевидный способ выявить контрафакт — соотнести стоимость устройства с его характеристиками. Проще всего это сделать по обещанному объему памяти. В 2024 году смартфоны за 5-10 тысяч рублей не в состоянии предложить накопитель на 256 ГБ и уж тем более на 512 ГБ или 1 ТБ. Видите подобное? Значит, вас обманывают.

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Что будет, если купить поддельный смартфон

Если интерес и желание сэкономить возьмут верх, то вы будете полностью разочарованы покупкой. Настроение начнет портится уже на этапе распаковки устройства. Вы получите незапечатанную коробку, в которой лежит смартфон и аксессуары к нему с явными признаками эксплуатации.

После первого включения смартфона станет ясно, что изображение устройства было обманчивым. Вместо безрамочного экрана вы увидите дешевый дисплей 5-летней давности. При этом в настройках смартфона и даже в специализированных программах наподобие AIDA64 будут красоваться заявленные продавцом характеристики, включая 512 ГБ памяти и процессор Snapdragon 8 Gen 3.

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Верить этому не нужно. Мошенники переписывают характеристики смартфонов вручную, используя специальное программное обеспечение. Фактически вместо 512 ГБ вы получите максимум 32 ГБ, в чем получится убедиться, попытавшись передать на мобильное устройство большой массив данных. Также на борту будет установлена старая версия Android и непозволительно слабый процессор вроде Helio A22 из 2018 года.

Все это превратит процесс эксплуатации смартфона в кошмар, а само устройство с высокой долей вероятности сломается уже через несколько недель или месяцев, так как подделки не проходят отбраковку и собираются буквально на коленке.