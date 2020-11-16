Рубль vs. доллар. Какие смартфоны в России подорожали, а какие ещё нет

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Иван Кузнецов 0

Если вы хотя бы немного следите за рынком смартфонов, то должны знать, что цены на них имеют обыкновение снижаться почти сразу после их появления в рознице, достигая пика через 6-8 месяцев. В данном случае речь, конечно, идёт о российском рынке, который очень зависим от серого ритейла, поставляющего в страну аппараты из Европы в обход официальных каналов поставок. Серовозы имеют возможность не платить НДС и поддерживать цены на довольно низком уровне. Другое дело, что они очень сильно зависимы от курса валют, из-за чего цены на продукцию, которую они предлагают, могут скакать то вверх, то вниз довольно ощутимо. Правда, происходит это как-то неравномерно.

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За последние несколько недель цены на некоторые смартфоны под управлением Android на российском рынке демонстрировали устойчивый рост. По сравнению с показателями лета 2020 года прирост составил в среднем от 10 до 15%. Это хорошо видно на примере ряда ходовых аппаратов: Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra и Huawei P40 Pro. Впрочем, изменения цен произошли не только с серым рынком, но и с белым. Анализ ситуации показал, что цены сейчас поднимают даже крупные торговые сети.

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Galaxy S20

Galaxy S20 пока продолжают дешеветь, но уже не так стремительно, как раньше

  • Galaxy S20: было – от 52 980 рублей, стало – от 49 650 рублей;
  • Galaxy S20 Ultra: было – от 75 900 рублей, стало – от 68 590 рублей;
  • Huawei P40 Pro: было – от 66 400 рублей, стало – от 56 945 рублей.

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Безусловно, это не единственные смартфоны, чья цена упала за последнее время. Просто это наиболее распространённые и всем известные аппараты, изменение розничной цены которых будет заметно лучше всего. Однако есть и такие устройства, чьи цены не только не упали, но, напротив, выросли:

Xiaomi Mi 10 Ultra

А вот смартфоны Xiaomi подорожали даже в серой рознице

  • Xiaomi Mi 10 8/256 ГБ: было – от 43 490 рублей, стало – от 46 490 рублей;
  • Xiaomi Mi 10 Ultra 12/256 ГБ: было – от 65 551 рубля, стало – от 68 990 рублей;

Почему растут цены на смартфоны

Galaxy A51

Низких цен на Galaxy A51 в официальной рознице больше не встретить

Но сильнее всего удивила официальная розница. Несмотря на то что там цены считаются максимально устойчивыми, за последние несколько недель кое-какие позиции всё равно подорожали:

  • Galaxy S10 Lite: было – от 36 000 рублей, стало – от 44 500 рублей;
  • Galaxy A51: было – от 15 500 рублей, стало – от 17 500 рублей;
  • Galaxy A71: было – от 21 000 рублей, стало – от 26 990 рублей.

Смартфоны линейки Galaxy – наиболее показательный пример того, как могут меняться цены, официально вроде бы и не меняясь. Ну, смотрите сами: РРЦ Galaxy A51 всегда была и есть 19 990 рублей. Однако за эти деньги этот смартфон продавала только Samsung, тогда как ритейлеры всё время придумывали какие-то акции, чтобы снизить цену до 15-16 тысяч рублей. Сегодня, если посмотреть на предложения большинства торговых сетей в России, цена Galaxy A51 всё ещё не вернулась к отметке в 20 тысяч, но уже вплотную к ней приближается, а акций – как не бывало.

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Очевидно, что и серые ритейлеры, и белые сегодня готовятся к повышению розничных цен на смартфоны, потому что и те, и другие закупают их за евро. Только серовозы платят в евро напрямую, а крупные игроки рынка – опосредованно. Поэтому яснее ясного, что пройдёт ещё месяц (в лучшем случае два), и цены на смартфоны под управлением Android начнут расти более заметно и массово. А раз так, то сейчас, скорее всего, лучшее время, чтобы обзавестись аппаратами впрок, пусть ради этого и придётся взять рассрочку.

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