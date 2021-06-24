Руководитель Redmi намекнул на выход игрового Redmi K50

Игровые смартфоны становятся все более популярными. Кроме того, что они сами по себе существенно более производительны, они еще и предлагают оригинальный дизайн. Он агрессивный, яркий и привлекает внимание даже обычных людей. Именно поэтому выход нового подобного смартфона становится определенным событием в мире технологий. Кроме уже сказанного, их продажи растут и по еще одной причине. Они стали стимулом зарождения рынка мобильного гейминга. Сам по себе выход игр ничего не стоит, если к нему не прилагается нормальное железо. Как только оно появляется, две индустрии начинают подталкивать друг друга и мы получаем взрывной рост. Сейчас мы ждем игровую версию популярного Redmi K50 и теперь у нас есть данные от самого руководителя компании.

Выйдет ли игровой Redmi K50

По словам Лу Вейбинга, президента Xiaomi Group China и генерального менеджера бренда Redmi, команда обсуждает продукт следующего поколения. Собственно речь идет о преемнике игровой версии Redmi K40. Не надо быть гениальным аналитиком, чтобы предположить, что речь идет об игровой версии Redmi K50.

Правда, очевидно, что компания еще не готова представить данный аппарат и он находится на определенной стадии разработки. На данный момент компания все еще спрашивает поклонников, чего они ожидают от этого устройства.

Каким будет игровой Redmi K40

Пользователи сети призывают использовать в новом игровом телефоне процессоры Qualcomm Snapdragon. Хотя на данный момент текущая игровая версия Redmi K40 использует флагманский чип MediaTek Dimensity 1200.

По словам Лу Вейбинга, Dimensity 1200 очень хорош по результатам тестирования. Он предлагает очень хороший уровень энергопотребления и имеет высокую эффективность. Вейбинг считает, что этот чип улучшает игровые возможности смартфона. Кроме того, Dimensity 1200 поставляется с полной поддержкой новых технологий сетей пятого поколения, AI и мультимедиа.

Все эти три составляющие максимально важны, когда мы говорим об игровом смартфоне. Особенно, поддержка 5G. Пусть пока эти сети доступны и не везде, но ситуация постепенно меняется, а география покрытия становится все шире. Для игр это особенно важно, так как 5G предлагают отличную скорость отклика и высокую скорость соединения. Для онлайн-игр это особенно важно.

Именно поэтому можно не сомневаться, что среди множества флагманских чипов 2021 года Dimensity 1200 находится если не на первом месте, то как минимум занимает место в числе лидеров благодаря своим возможностям.

Стоит отметить, что серия Redmi K40 также имеет версию с процессором от Qualcomm. В то время, как Redmi K40 использует процессор Qualcomm Snapdragon 870, K40 Pro и K40 Pro + используют процессор Snapdragon 888.

Когда выйдет игровой смартфон Redmi K40

Пока мы не можем сказать, когда точно выйдет новый смартфон и каким он будет, но одно известно совершенно точно. Компания не отказалась от планов его производства и готовится к тому, чтобы выпустить новинку на рынок. Совсем скоро информации будет все больше и мы будем знать более точные характеристики новинки.

Вы уже сейчас можете высказывать свои предположения о том, каким будет игровой Redmi K50. Сделать это можно в комментариях или в нашем Telegram-чате. А пока давайте вспомним характеристики игровой версии Redmi K40. Может быть так станет более понятно, чего ждать от нового телефона.

Характеристики игрового Redmi R40