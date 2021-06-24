Руководитель Redmi намекнул на выход игрового Redmi K50

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Игровые смартфоны становятся все более популярными. Кроме того, что они сами по себе существенно более производительны, они еще и предлагают оригинальный дизайн. Он агрессивный, яркий и привлекает внимание даже обычных людей. Именно поэтому выход нового подобного смартфона становится определенным событием в мире технологий. Кроме уже сказанного, их продажи растут и по еще одной причине. Они стали стимулом зарождения рынка мобильного гейминга. Сам по себе выход игр ничего не стоит, если к нему не прилагается нормальное железо. Как только оно появляется, две индустрии начинают подталкивать друг друга и мы получаем взрывной рост. Сейчас мы ждем игровую версию популярного Redmi K50 и теперь у нас есть данные от самого руководителя компании.

Redmi

Ждем новый игровой Redmi K50

Выйдет ли игровой Redmi K50

По словам Лу Вейбинга, президента Xiaomi Group China и генерального менеджера бренда Redmi, команда обсуждает продукт следующего поколения. Собственно речь идет о преемнике игровой версии Redmi K40. Не надо быть гениальным аналитиком, чтобы предположить, что речь идет об игровой версии Redmi K50.

Правда, очевидно, что компания еще не готова представить данный аппарат и он находится на определенной стадии разработки. На данный момент компания все еще спрашивает поклонников, чего они ожидают от этого устройства.

Redmi

Работа над новым устройством ведется. Теперь точно!

Каким будет игровой Redmi K40

Пользователи сети призывают использовать в новом игровом телефоне процессоры Qualcomm Snapdragon. Хотя на данный момент текущая игровая версия Redmi K40 использует флагманский чип MediaTek Dimensity 1200.

По словам Лу Вейбинга, Dimensity 1200 очень хорош по результатам тестирования. Он предлагает очень хороший уровень энергопотребления и имеет высокую эффективность. Вейбинг считает, что этот чип улучшает игровые возможности смартфона. Кроме того, Dimensity 1200 поставляется с полной поддержкой новых технологий сетей пятого поколения, AI и мультимедиа.

Все эти три составляющие максимально важны, когда мы говорим об игровом смартфоне. Особенно, поддержка 5G. Пусть пока эти сети доступны и не везде, но ситуация постепенно меняется, а география покрытия становится все шире. Для игр это особенно важно, так как 5G предлагают отличную скорость отклика и высокую скорость соединения. Для онлайн-игр это особенно важно.

Именно поэтому можно не сомневаться, что среди множества флагманских чипов 2021 года Dimensity 1200 находится если не на первом месте, то как минимум занимает место в числе лидеров благодаря своим возможностям.

Dimensity 1200

Этот процессор хорошо подходит для игрового смартфона.

Стоит отметить, что серия Redmi K40 также имеет версию с процессором от Qualcomm. В то время, как Redmi K40 использует процессор Qualcomm Snapdragon 870, K40 Pro и K40 Pro + используют процессор Snapdragon 888.

Когда выйдет игровой смартфон Redmi K40

Пока мы не можем сказать, когда точно выйдет новый смартфон и каким он будет, но одно известно совершенно точно. Компания не отказалась от планов его производства и готовится к тому, чтобы выпустить новинку на рынок. Совсем скоро информации будет все больше и мы будем знать более точные характеристики новинки.

Redmi

О чем-то точно говорить пока рано, но новинка готовится, а это самое главное.

Вы уже сейчас можете высказывать свои предположения о том, каким будет игровой Redmi K50. Сделать это можно в комментариях или в нашем Telegram-чате. А пока давайте вспомним характеристики игровой версии Redmi K40. Может быть так станет более понятно, чего ждать от нового телефона.

Характеристики игрового Redmi R40

  • Экран: 6.67 дюйма (2400 x 1080 пикселей, AMOLED 20:9 HDR10+, 120 Гц.
  • Процессор: MediaTek Dimensity 1200, 3 ГГц, восьмиядерный, 6 Нм
  • Память: 6/128, 6/256 или 12/256 ГБ
  • Весрия ПО: MIUI 12.5 на Android 11
  • Основная камера: 64 Мп (основная) + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (телемакро)
  • Фронтальная камера: 16 Мп
  • Сканер отпечатков: боковой
  • Подключения и мультимедиа: USB Type-C audio, Hi-Res audio, JBL Audio quality certification, Два динамика, Dolby Atmos
  • Размер: 162 x 77 x 8.3 мм
  • Вес: 205 г.
  • Связь: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1 (Bluetooth 5.2 в версии Pro), GPS (L1 + L5), NavIC, NFC, USB Type-C
  • Аккумулятор: 5 065 мАч с быстрой заряжкой (66 Вт)
Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
игры
5 лучших бесплатных игр для Android

Для Android написано очень много крутых игр. Они представляют собой разные жанры, они по-разному затягивают в игровой процесс и предлагают разный уровень проработанности. Проблема в том, что некоторые из них стоят довольно дорого. С одной стороны, понятно, что крупные студии тратят миллионы на создание и/или поддержание игр, и такие затраты должны окупаться. Вот только нам-то все равно хочется, чтобы играть в них можно было бесплатно. Таких игр тоже хватает и пусть некоторые из них пестрят встроенной рекламой, есть и полностью бесплатные игры. В нашей сегодняшней подборке будут и те, и другие игры, но всех их роднит одно - играя в них, можно не заплатить ни рубля.

Читать далее
Xiaomi
США рассказали, за что внесли Xiaomi в чёрный список

В конце прошлого года США выкинули то, чего от них не ожидал ну практически никто, кроме меня. Они взяли и включили Xiaomi в список угроз национальной безопасности. Несмотря на то что это всё ещё не санкции, которыми американцы обложили Huawei, и серьёзных ограничительных мер это за собой не влекло, китайцы всерьёз напряглись. Всё-таки США обвинили Xiaomi в связях с вооружёнными силами Китая. А это довольно серьёзное обвинение. Однако никаких доказательств мировому сообществу предоставлено не было. Но теперь США пояснили, что к чему.

Читать далее
Mijia
Я купил самый дешёвый умный выключатель Xiaomi. Рассказываю, как он в использовании

Несмотря на то что умным освещением я пользуюсь уже достаточно давно, сами выключатели у меня всегда были обычными без какого-либо намёка на интеллект. Не скажу, что это меня как-то особенно напрягало, потому что управляться со светильниками Xiaomi я мог как с пульта, так и через приложение Mi Home, но всё-таки время от времени я жалел, что не продумал этот момент заранее. Во-первых, по эстетическим мотивам, поскольку глупые выключатели плохо сочетаются с умным освещением, а, во-вторых, потому что пользоваться этой парой иногда было не очень удобно. Но недавно я исправил эту оплошность.

Читать далее
Новый комментарий