С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти

Doogee S200 Ultra — флагман линейки защищённых смартфонов с мощной начинкой и футуристическим дизайном в стиле меха-эстетики. Модель получила процессор MediaTek Dimensity 7400, гигантскую батарею на 11000 мА·ч и уникальный дополнительный AMOLED-дисплей на задней панели. Это не просто брутальный кирпич для стройки — это попытка совместить серьёзную защиту по стандартам IP69K и MIL-STD-810H с производительностью, достаточной для игр и повседневных задач. Звучит всё это отлично, но на самом деле всё ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд? Давайте разберёмся.

Зачем нужны защищённые смартфоны

Защищённые смартфоны — это не мода и не маркетинговый ход, а реальная необходимость для определённой аудитории. Строители, путешественники, любители активного отдыха и люди экстремальных профессий постоянно сталкиваются с условиями, которые «убьют» обычный телефон за считанные дни. Падения, вода, пыль, грязь и экстремальные температуры — это их обычная среда.

Обычный флагман в стеклянном корпусе требует бережного обращения и дорогого чехла, который всё равно не спасёт при серьёзном падении. Защищённые модели избавляют от этой головной боли — их можно ронять на бетон, мыть под краном и не переживать за каждую царапину. Плюс, огромные батареи решают проблему автономности, особенно вдали от розеток.

Конечно, за прочность приходится платить массой и габаритами — S200 Ultra весит 383 грамма и имеет толщину 19,1 мм. Но для целевой аудитории это приемлемая жертва ради спокойствия и надёжности. Тем более, я встречал модели потолще, почти в 3 сантиметра. Если нужно провести неделю вдали от розетки, это отличный выбор, но в обычной жизни пользоваться такими устройствами не слишком удобно. S200 Ultra — компромиссный вариант, который подходит и для походов, и для повседневного использования. К тому же начинка у него действительно достойная.

Обзор Doogee S200 Ultra

Первое, что радует, — корпус. Сразу видно, что смартфон крупный, но в руке лежит приятно. Задняя стенка плавно скругляется к краям, поэтому в ладони он ощущается тоньше, чем есть на самом деле.

11 000 мА·ч звучит внушительно, но, впервые взяв устройство, я подумал, что здесь максимум 8000–9000 мА·ч. Оказалось, что ещё больше.

S200 Ultra доступен в трёх цветах, и, на мой взгляд, чёрно-зелёный вариант — самый удачный. Жёлтый быстро запачкается при активной эксплуатации, а полностью чёрный выглядит слишком строго. При этом все версии оснащены динамической светодиодной Y-образной подсветкой, которая пульсирует при уведомлениях и зарядке, добавляя устройству футуристичности. Всё вместе это смотрится не просто стильно, а убедительно: дизайн не кричащий, но с характером.

Купить Doogee S200 Ultra на AliExpress

Комплект поставки

В коробке покупатель найдёт всё необходимое. Производитель положил зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт — важный момент при ёмкости батареи 11000 мА·ч. Кабель USB Type-C также присутствует.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

На экран уже наклеена защитная плёнка, но она самая обычная и быстро поцарапается в тяжёлых условиях. Зато в комплект входит запасная плёнка — хороший бонус. Также есть руководство пользователя и гарантийный талон.

Отсутствуют только наушники, но с учётом отсутствия 3,5-мм разъёма это неудивительно. Сейчас полно доступных беспроводных моделей стоимостью от 1–2 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Экран защищённого смартфона

Основной экран — 6,72-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD+ (2400×1080 точек) и плотностью 392 ppi. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность интерфейса и комфортную прокрутку. Для защищённого смартфона это высокий уровень. Обычно приходится выбирать: либо отличная защита, но слабое железо и экран, либо наоборот.

Выбор IPS очевиден — такие панели лучше переносят перепады температуры и механические воздействия. Да, контрастность ниже, чем у AMOLED, но читаемость на солнце выше. Экран вытянутый, с соотношением сторон 20:9 — не идеальный, но удобный для удержания одной рукой.

Изюминкой S200 Ultra стал круглый дополнительный AMOLED-дисплей 1,32″ (240×240 точек) на задней панели. Он сенсорный и служит для уведомлений, музыки, компаса и даже видоискателя камеры — удобно для селфи на основную камеру. Это скорее приятная фишка, чем необходимость, но иногда действительно выручает.

Как снимает Doogee S200 Ultra

Камеры выглядят впечатляюще: основной сенсор 100 Мп (Omnivision OVA0B40, f/1.8), ночной модуль 20 Мп (f/1.8) и макро 2 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп. На практике, конечно, не всё так идеально.

Макромодуль в 2 Мп кажется лишним — он редко нужен и влияет на себестоимость. А мегапиксели, как известно, не равно качеству. Тем не менее, в целом камера снимает хорошо — особенно для защищённого смартфона.

По умолчанию снимки делаются в 25 Мп. Для съёмки в полных 100 Мп нужно вручную включить соответствующий режим, но ощутимой разницы в детализации нет. Вдобавок, в режиме 100 Мп недоступны HDR и AI-функции.

Примеры фото на основную камеру Doogee S200 Ultra:

Примеры фото на основную камеру Doogee S200 Ultra:

Днём снимки достойные: хорошая детализация, корректные цвета. Правда, HDR склонен к перешарпу, и при увеличении видны артефакты. Для соцсетей качество более чем достаточное.

Датчик ночного видения на 20 Мп — реально рабочая функция. С его помощью можно снимать в полной темноте с помощью ИК-подсветки. Также есть Super Night для стандартных ночных снимков. Видео — до 4K при 30 fps.

Мощный защищённый смартфон

В основе S200 Ultra — процессор MediaTek Dimensity 7400 (4 нм, 8 ядер: 4×Cortex-A78 2,6 ГГц + 4×Cortex-A55 2,0 ГГц, графика Arm Mali-G615 MC2). В AnTuTu устройство набирает около 671 тысяч баллов — отличный результат для среднего класса.

Оперативной памяти 12 ГБ (LPDDR4X) с расширением до 36 ГБ за счёт хранилища. Встроенной памяти — 1 ТБ. Слот для microSDXC до 2 ТБ комбинированный, извлекается без скрепки.

DOOGEE S200 Max — защищенный смартфон, который работает там, где твой сяоми даже не включится.

В повседневном использовании система работает плавно. В играх — стабильная средне-высокая производительность без заметных просадок. Конечно, это не уровень Snapdragon 8 Gen 3, но для своего класса более чем достойно. Смартфон работает на Android 15 с встроенным AI-ассистентом Gemini и распознаванием объектов по фото.

Преимущества Doogee S200 Ultra

Главный козырь — аккумулятор 11000 мА·ч с кремний-углеродной структурой. В реальности это 2–3 дня умеренного использования или целый день тяжёлой нагрузки. Идеально для походов и долгих поездок.

Я проверял устройство в мотопутешествии: S200 Ultra смог целый день работать с Android Auto, Bluetooth-наушниками и трекингом маршрута, разрядившись лишь на 80%. Для сравнения, iPhone 13 Pro Max садится к вечеру. В обычных условиях этот смартфон может выдержать до 3 дней работы.

Зарядка 66 Вт восполняет заряд за 1 час 15 минут. Есть и обратная зарядка 10 Вт — можно подзарядить другой телефон. По сути, S200 Ultra — это павербанк, на котором можно звонить.

Стандарты защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H подтверждены тестами. Устройство выдерживает погружение, удары, перепады температур. Дизайн с защитными уголками не только эффектен, но и функционален. Динамическая LED-подсветка служит индикатором уведомлений.

Из коммуникаций можно отметить 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, две SIM-карты (комбинированный слот). Сканер отпечатков в кнопке питания, экран поддерживает работу в перчатках (режим активируется вручную).

Стоит ли покупать Doogee S200 Ultra

Doogee S200 Ultra — одна из немногих моделей, где производительность, защита и автономность находятся в балансе. Dimensity 7400 обеспечивает уверенную работу, огромный аккумулятор решает вопрос автономности, а камеры предлагают широкие возможности, включая ночное видение. Макромодуль спорный, но это не критично.

Конечно, 383 грамма и почти 2 см толщины — не вариант для любителей минимализма. Камера уступает флагманам, IPS-экран не даст «глубокого чёрного» AMOLED, но будет лучше виден на солнце.

S200 Ultra отлично подходит тем, кто работает или путешествует в тяжёлых условиях: строителям, геологам, спасателям, туристам. При этом устройство не выглядит устаревшим и не заставляет жертвовать комфортом ради надёжности. Если цена не отпугивает, то ответ очевиден — можно брать.

Купить Doogee S200 Ultra на AliExpress