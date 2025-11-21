С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти

Артем Сутягин

Doogee S200 Ultra — флагман линейки защищённых смартфонов с мощной начинкой и футуристическим дизайном в стиле меха-эстетики. Модель получила процессор MediaTek Dimensity 7400, гигантскую батарею на 11000 мА·ч и уникальный дополнительный AMOLED-дисплей на задней панели. Это не просто брутальный кирпич для стройки — это попытка совместить серьёзную защиту по стандартам IP69K и MIL-STD-810H с производительностью, достаточной для игр и повседневных задач. Звучит всё это отлично, но на самом деле всё ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд? Давайте разберёмся.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Такой телефон не пропадет в любых условиях. Фото.

Такой телефон не пропадет в любых условиях.

Зачем нужны защищённые смартфоны

Защищённые смартфоны — это не мода и не маркетинговый ход, а реальная необходимость для определённой аудитории. Строители, путешественники, любители активного отдыха и люди экстремальных профессий постоянно сталкиваются с условиями, которые «убьют» обычный телефон за считанные дни. Падения, вода, пыль, грязь и экстремальные температуры — это их обычная среда.

Обычный флагман в стеклянном корпусе требует бережного обращения и дорогого чехла, который всё равно не спасёт при серьёзном падении. Защищённые модели избавляют от этой головной боли — их можно ронять на бетон, мыть под краном и не переживать за каждую царапину. Плюс, огромные батареи решают проблему автономности, особенно вдали от розеток.

Зачем нужны защищённые смартфоны. Корпус толще, чем у обычного телефона, но до настоящий «кирпичей» еще далеко. Фото.

Корпус толще, чем у обычного телефона, но до настоящий «кирпичей» еще далеко.

Конечно, за прочность приходится платить массой и габаритами — S200 Ultra весит 383 грамма и имеет толщину 19,1 мм. Но для целевой аудитории это приемлемая жертва ради спокойствия и надёжности. Тем более, я встречал модели потолще, почти в 3 сантиметра. Если нужно провести неделю вдали от розетки, это отличный выбор, но в обычной жизни пользоваться такими устройствами не слишком удобно. S200 Ultra — компромиссный вариант, который подходит и для походов, и для повседневного использования. К тому же начинка у него действительно достойная.

Обзор Doogee S200 Ultra

Первое, что радует, — корпус. Сразу видно, что смартфон крупный, но в руке лежит приятно. Задняя стенка плавно скругляется к краям, поэтому в ладони он ощущается тоньше, чем есть на самом деле.

11 000 мА·ч звучит внушительно, но, впервые взяв устройство, я подумал, что здесь максимум 8000–9000 мА·ч. Оказалось, что ещё больше.

Обзор Doogee S200 Ultra. Скругление задней стенки делает форму корпуса более приятной в руке. Фото.

Скругление задней стенки делает форму корпуса более приятной в руке.

S200 Ultra доступен в трёх цветах, и, на мой взгляд, чёрно-зелёный вариант — самый удачный. Жёлтый быстро запачкается при активной эксплуатации, а полностью чёрный выглядит слишком строго. При этом все версии оснащены динамической светодиодной Y-образной подсветкой, которая пульсирует при уведомлениях и зарядке, добавляя устройству футуристичности. Всё вместе это смотрится не просто стильно, а убедительно: дизайн не кричащий, но с характером.

Комплект поставки

В коробке покупатель найдёт всё необходимое. Производитель положил зарядный блок с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт — важный момент при ёмкости батареи 11000 мА·ч. Кабель USB Type-C также присутствует.

На экран уже наклеена защитная плёнка, но она самая обычная и быстро поцарапается в тяжёлых условиях. Зато в комплект входит запасная плёнка — хороший бонус. Также есть руководство пользователя и гарантийный талон.

Отсутствуют только наушники, но с учётом отсутствия 3,5-мм разъёма это неудивительно. Сейчас полно доступных беспроводных моделей стоимостью от 1–2 тысяч рублей.

Комплект поставки. Наушникам тут не место. Чтобы защита не терялась. Фото.

Наушникам тут не место. Чтобы защита не терялась.

Экран защищённого смартфона

Основной экран — 6,72-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD+ (2400×1080 точек) и плотностью 392 ppi. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность интерфейса и комфортную прокрутку. Для защищённого смартфона это высокий уровень. Обычно приходится выбирать: либо отличная защита, но слабое железо и экран, либо наоборот.

Выбор IPS очевиден — такие панели лучше переносят перепады температуры и механические воздействия. Да, контрастность ниже, чем у AMOLED, но читаемость на солнце выше. Экран вытянутый, с соотношением сторон 20:9 — не идеальный, но удобный для удержания одной рукой.

Экран защищённого смартфона. Экран довольно яркий. Даже когда в нем отражается небо, информация все равно читается. Фото.

Экран довольно яркий. Даже когда в нем отражается небо, информация все равно читается.

Изюминкой S200 Ultra стал круглый дополнительный AMOLED-дисплей 1,32″ (240×240 точек) на задней панели. Он сенсорный и служит для уведомлений, музыки, компаса и даже видоискателя камеры — удобно для селфи на основную камеру. Это скорее приятная фишка, чем необходимость, но иногда действительно выручает.

Экран защищённого смартфона. На дополнительный экран можно вывести компас или другую информацию. Там батарея будет садиться медленнее, чем при использовании основного экрана. Да и ползоваться внешним иногда удобней, чем внутренним. Фото.

На дополнительный экран можно вывести компас или другую информацию. Там батарея будет садиться медленнее, чем при использовании основного экрана. Да и ползоваться внешним иногда удобней, чем внутренним.

Как снимает Doogee S200 Ultra

Камеры выглядят впечатляюще: основной сенсор 100 Мп (Omnivision OVA0B40, f/1.8), ночной модуль 20 Мп (f/1.8) и макро 2 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп. На практике, конечно, не всё так идеально.

Макромодуль в 2 Мп кажется лишним — он редко нужен и влияет на себестоимость. А мегапиксели, как известно, не равно качеству. Тем не менее, в целом камера снимает хорошо — особенно для защищённого смартфона.

Как снимает Doogee S200 Ultra. Боковые части камеры выпирают из корпуса, а средняя нет. Фото.

Боковые части камеры выпирают из корпуса, а средняя нет.

По умолчанию снимки делаются в 25 Мп. Для съёмки в полных 100 Мп нужно вручную включить соответствующий режим, но ощутимой разницы в детализации нет. Вдобавок, в режиме 100 Мп недоступны HDR и AI-функции.

Примеры фото на основную камеру Doogee S200 Ultra:

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

С ним хоть в поход, хоть в офис. Обзор Doogee S200 Ultra с батареей на 11000 мАч и 1 ТБ памяти. Как снимает Doogee S200 Ultra. Фото.

Днём снимки достойные: хорошая детализация, корректные цвета. Правда, HDR склонен к перешарпу, и при увеличении видны артефакты. Для соцсетей качество более чем достаточное.

Датчик ночного видения на 20 Мп — реально рабочая функция. С его помощью можно снимать в полной темноте с помощью ИК-подсветки. Также есть Super Night для стандартных ночных снимков. Видео — до 4K при 30 fps.

Как снимает Doogee S200 Ultra. Отдельные красноватые точки это ИК-подсветка для ночной съемки. Фото.

Отдельные красноватые точки это ИК-подсветка для ночной съемки.

Мощный защищённый смартфон

В основе S200 Ultra — процессор MediaTek Dimensity 7400 (4 нм, 8 ядер: 4×Cortex-A78 2,6 ГГц + 4×Cortex-A55 2,0 ГГц, графика Arm Mali-G615 MC2). В AnTuTu устройство набирает около 671 тысяч баллов — отличный результат для среднего класса.

Оперативной памяти 12 ГБ (LPDDR4X) с расширением до 36 ГБ за счёт хранилища. Встроенной памяти — 1 ТБ. Слот для microSDXC до 2 ТБ комбинированный, извлекается без скрепки.

Мощный защищённый смартфон. Комбинированный лоток можно вытащить без скрепки. Фото.

Комбинированный лоток можно вытащить без скрепки.

Мощный защищённый смартфон. Для быстрого доступа к функциям есть многофункциональная кнопка. Фото.

Для быстрого доступа к функциям есть многофункциональная кнопка.

DOOGEE S200 Max — защищенный смартфон, который работает там, где твой сяоми даже не включится.

В повседневном использовании система работает плавно. В играх — стабильная средне-высокая производительность без заметных просадок. Конечно, это не уровень Snapdragon 8 Gen 3, но для своего класса более чем достойно. Смартфон работает на Android 15 с встроенным AI-ассистентом Gemini и распознаванием объектов по фото.

Мощный защищённый смартфон. Ну этот смартфон явно не для игр, а мощный процессор только негативно сказался бы на автономности. Фото.

Ну этот смартфон явно не для игр, а мощный процессор только негативно сказался бы на автономности.

Преимущества Doogee S200 Ultra

Главный козырь — аккумулятор 11000 мА·ч с кремний-углеродной структурой. В реальности это 2–3 дня умеренного использования или целый день тяжёлой нагрузки. Идеально для походов и долгих поездок.

Преимущества Doogee S200 Ultra. Гнездо зарядки защищено мощной резиновой заглушкой. Фото.

Гнездо зарядки защищено мощной резиновой заглушкой.

Я проверял устройство в мотопутешествии: S200 Ultra смог целый день работать с Android Auto, Bluetooth-наушниками и трекингом маршрута, разрядившись лишь на 80%. Для сравнения, iPhone 13 Pro Max садится к вечеру. В обычных условиях этот смартфон может выдержать до 3 дней работы.

Преимущества Doogee S200 Ultra. Doogee умеет делать защищенные смартфоны с большой батареей. S200 Ultra — не первый пример таких устройств. Фото.

Doogee умеет делать защищенные смартфоны с большой батареей. S200 Ultra — не первый пример таких устройств.

Зарядка 66 Вт восполняет заряд за 1 час 15 минут. Есть и обратная зарядка 10 Вт — можно подзарядить другой телефон. По сути, S200 Ultra — это павербанк, на котором можно звонить.

Стандарты защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H подтверждены тестами. Устройство выдерживает погружение, удары, перепады температур. Дизайн с защитными уголками не только эффектен, но и функционален. Динамическая LED-подсветка служит индикатором уведомлений.

Преимущества Doogee S200 Ultra. Так как это защищенный смартфон, тут есть и специальные функции в отдельном меню. Фото.

Так как это защищенный смартфон, тут есть и специальные функции в отдельном меню.

Из коммуникаций можно отметить 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, две SIM-карты (комбинированный слот). Сканер отпечатков в кнопке питания, экран поддерживает работу в перчатках (режим активируется вручную).

Преимущества Doogee S200 Ultra. Лаконичный режим позволяет еще удобней пользоваться смартфоном в перчатках. Фото.

Лаконичный режим позволяет еще удобней пользоваться смартфоном в перчатках.

Преимущества Doogee S200 Ultra. Многие ошибочно посчитают этот смартфон исключительно экстремальным, но в обычной жизни он тоже показывает себя хорошо, хоть и тяжеловат. Фото.

Многие ошибочно посчитают этот смартфон исключительно экстремальным, но в обычной жизни он тоже показывает себя хорошо, хоть и тяжеловат.

Стоит ли покупать Doogee S200 Ultra

Doogee S200 Ultra — одна из немногих моделей, где производительность, защита и автономность находятся в балансе. Dimensity 7400 обеспечивает уверенную работу, огромный аккумулятор решает вопрос автономности, а камеры предлагают широкие возможности, включая ночное видение. Макромодуль спорный, но это не критично.

Стоит ли покупать Doogee S200 Ultra. Если вам нужен защищенный смартфон с гражданскими характеристиками и набором продвинутых функций, то можно брать. Фото.

Если вам нужен защищенный смартфон с гражданскими характеристиками и набором продвинутых функций, то можно брать.

Конечно, 383 грамма и почти 2 см толщины — не вариант для любителей минимализма. Камера уступает флагманам, IPS-экран не даст «глубокого чёрного» AMOLED, но будет лучше виден на солнце.

S200 Ultra отлично подходит тем, кто работает или путешествует в тяжёлых условиях: строителям, геологам, спасателям, туристам. При этом устройство не выглядит устаревшим и не заставляет жертвовать комфортом ради надёжности. Если цена не отпугивает, то ответ очевиден — можно брать.

