С выходом нового Айфона смартфоны на Андроид могут стать хуже

С момента выхода первого iPhone я пользовался самыми разными поколениями этого устройства в качестве основного или дополнительного, которое использовал по работе. За прошедшие годы я пользовался многими устройствами на Android, но так и не нашел среди них идеального. И в основном из-за того, что в них не было всего одной вещи, присущей iPhone. Что-то подобное пыталась показать OnePlus, но она тоже делала это с переменным успехом. На мой взгляд, физический переключатель звука определенно является большим плюсом iPhone. Но скоро еще одна грань между iPhone и Android размоется, а мы получим еще более однотипные смартфоны.

Переключатель звука на iPhone

Я никогда не думал, что iPhone будет обходиться без крошечного переключателя, но скоро все изменится.

Многочисленные утечки и слухи убедительно свидетельствуют о том, что Apple заменяет физический переключатель отключения звука в серии iPhone 15 на многофункциональную кнопку. В кругах фанатов Apple очень много шума по поводу этой маленькой кнопки. Он был удобным и позволял моментально менять режим работы телефона, часто даже не доставая его из кармана.

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Сообщается, что новинка будет иметь как минимум девять программируемых опций, включая возможность включать фонарик, запускать ярлык, запускать запись голоса, активировать лупу и многое другое. Переключение в беззвучный режим также является одним из вариантов использования. Но оно уже не будет таким удобным. А главное, визуально определить включен звук или выключен теперь станет невозможно. Но можно не сомневаться, что Apple уже готовит красивую речь о том, что это лучшая кнопка в истории iPhone, что она фантастическая и вообще, как мы без нее раньше жили.

Как удобнее всего отключать звук на телефоне

Выключатель звука — это самый простой способ отключить звук на телефоне. Вы можете отключать звук в одно движение, будь вы на встрече, смотрите фильмы или находитесь где-то в общественном месте. И вы всегда будете уверены, что если переведете переключатель в другое положение, звук будет выключен. Вам даже не нужно его видеть, чтобы быть в этом уверенным. С новой многофункциональной кнопкой такой привилегии пользователи iPhone лишатся.

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Зато подобное решение, в отличие от переключателя, скорее всего, скопируют производители Андройд-смартфонов. Кнопка намного более проста в исполнении и почти не занимает места в корпусе. Многие бренды делали ее в разные периоды своего существования. Например, Sony, у которой была отдельная кнопка для работы с камерой. Часто такие решения можно встретить в защищенных телефонах, вроде Blackview и моделях других брендов.

Недостатки многофункциональных кнопок

В то же время существует высокая вероятность случайного нажатия многофункциональной кнопки. По слухам, Apple оснастит эту кнопку тактильной функцией. Код, найденный в бета-версии iOS 17, предполагает, что будут разные шаблоны обратной связи, когда пользователи включают или отключают беззвучный режим. Но другие производители, которые скопируют будущее модное решение, вряд ли будут так основательно подходить к этому.

Это самый маленький смартфон Xiaomi в 2023 году. На его фоне даже iPhone 13 mini — лопата.

Это подводит меня к следующему решению. Развитие, технологии и многофункциональность — это хорошо, но большинство пользователей все равно будет использовать ее для переключения профиля звука. Это привычка, которую Apple годами укоренила среди своих пользователей, и отказаться от этого удобства сложно. Даже OnePlus, которая убрала переключатель в одной из моделей, позже вернула его обратно.

Да и вообще, возникает вопрос, зачем убирать его, меняя на кнопку, которой все равно все будут пользоваться в режиме переключения звука?!

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Как сделать телефон более функциональным

Лучше разместить больше нужных переключателей на экран блокировки. Ведь включить фонарик или лупу можно, активировав экран, а звук выключать часто надо, не привлекая внимания.

Надо уточнить, что новую кнопку действия получат только модели iPhone 15 Pro, а обычные iPhone 15 и 15 Plus, скорее всего, сохранят старый добрый переключатель отключения звука. Это будет дополнительным стимулом для производителей смартфонов на Android, чтобы скопировать такое решение. Надеюсь, что я ошибаюсь, но, скорее всего, дополнительных кнопок на корпусе смартфонов с сомнительной функциональностью станет намного больше.