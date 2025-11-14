Samsung делает Galaxy S26 для России хуже, чем для других

Пока китайские производители активно выпускают свои флагманы, Samsung до последнего остается в стороне, будто бы готовя что-то необычное. Выход ее смартфона Galaxy S26 ожидается только в 2026 году, однако уже сейчас о нем известно почти все. В частности, самое главное. А главным в случае с Samsung является процессор Galaxy S26, ведь от него напрямую зависит автономность устройства, производительность и даже качество камеры.

Какой процессор будет в Galaxy S26

В отличие от Galaxy S25, который во всех странах поставляется с чипсетом Snapdragon 8 Elite, новый Galaxy S26 на большинстве рынков будет иметь под капотом процессор Exynos 2600. К большинству в данном контексте относится Россия, но некоторым все-таки повезет больше. Например, в США Galaxy S26 будет поставляться на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Несмотря на то, что львиная доля потенциальных покупателей даже не станет узнавать модель процессора перед заказом смартфона, от нее будет зависеть буквально все. Как показал опыт прошлых лет, Snapdragon в Galaxy показывает себя намного лучше. И, хотя Samsung сейчас изо всех сил старается оправдать процессор Exynos 2600, очевидно: он будет хуже. Как ни крути, а на заводах TSMC, где производятся чипы Snapdragon, используются более современные технологии, пока недостижимые для Samsung.

Можно ли будет купить Galaxy S26 на Snapdragon

Смартфон Galaxy S26 будет официально продаваться в России с процессором Exynos 2600. Однако все не так плохо. В серой рознице, то есть на маркетплейсах, вы сможете найти Galaxy S26 на Snapdragon, и он порадует полной адаптацией под российские реалии.

Другое дело, что цена Galaxy S26 на Snapdragon окажется выше. И проблема тут не в сложности поставок смартфона из другого региона, а в особенностях рынка. Многие люди, осознавая недостатки Exynos, начнут искать альтернативные варианты, из-за чего стоимость устройства на базе Snapdragon станет выше.