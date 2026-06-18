Samsung из года в год штампует доступные смартфоны A-серии, и они разлетаются миллионными тиражами. Логика покупателя простая: гнаться за флагманом готовы не все, а вот надёжный аппарат с фирменным софтом и долгими обновлениями хочется почти каждому. Сейчас на витрине одновременно живут два народных героя, Galaxy A17 и его старший родственник Galaxy A37, и похожи они ровно настолько, чтобы запутать покупателя. Если хочется потратить чуть больше и взять модель посерьёзнее, есть смысл глянуть на временно подешевевший vivo X300, но сегодня разбираемся именно с доступной парочкой Samsung.

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Чем отличается Galaxy A17 от Galaxy A37

На первый взгляд Galaxy A17 и A37 почти близнецы: одинаковая диагональ, общая фишка с оформлением задней панели, идентичный срок поддержки в шесть лет обновлений. Но стоит копнуть в характеристики, как разница вылезает наружу, и становится понятно, за что именно просят доплату.

Характеристики Galaxy A17 Galaxy A37 Экран 6.7 дюйма, AMOLED (2340х1080), 90 Гц 6.7 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 5 + 2 МП 50 + 8 + 5 МП Фронтальная камера 13 МП 12 МП Процессор Exynos 1330 Exynos 1480 Память 6/128 или 8/256 ГБ 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 25 Вт 45 Вт Защита IP54 IP68

Galaxy A37 заметно мощнее Galaxy A17, и доказательств тому хватает. Например, у старшей модели экран на 120 Гц против 90 Гц, листать ленту и меню ощутимо плавнее. И это не все.

Чип Exynos 1480 кратно быстрее Exynos 1330, разрыв в производительности измеряется не процентами, а разами;

кратно быстрее Exynos 1330, разрыв в производительности измеряется не процентами, а разами; Быстрая зарядка 45 Вт вместо скромных 25 Вт, A37 наполняется почти вдвое шустрее;

вместо скромных 25 Вт, A37 наполняется почти вдвое шустрее; Защита IP68 против IP54, старшая модель не боится полноценного погружения, а не только брызг.

Иными словами, Galaxy A37 это не просто разогнанный бюджетный Самсунг, а устройство классом выше, пускай и из той же линейки.

Почему стоит купить Samsung Galaxy A17

Недорогой Galaxy 17 честно делает базовые вещи без претензий на флагманские лавры. Экран AMOLED на 6.7 дюйма с яркостью выше 1000 нит читается даже на солнце, камера на 50 Мп с оптической стабилизацией снимает прилично для своих денег, а батареи на 5000 мАч хватает на полный день спокойного пользования.

Шесть лет обновлений Android тоже никто не отменял, так что аппарат не превратится в тыкву через пару апдейтов. Главный козырь тут, конечно, цена: это доступный Samsung Galaxy для тех, кому нужен живой рабочий телефон без переплаты за то, чем они всё равно не воспользуются. Тяжёлые игры на ультрах не его стихия, но мессенджеры, соцсети, навигатор и видео он тянет без нытья.

Если же автономность для вас в приоритете и хочется, чтобы смартфон жил пару дней от розетки, присмотритесь к iQOO Z11 и Z11x, которые держат заряд двое суток и при этом не лагают.

Galaxy A17 — стоит ли покупать вместо Redmi Note 15

Тут важно сразу расставить смартфоны по полкам, иначе сравнение выйдет кривым. Младший Samsung по классу и цене ближе не к топовым Redmi Note 15, а к базовым Poco M7 или Redmi 15. А вот прямой конкурент Redmi Note 15, это уже не A17, а старшие A37 и A57. Так что когда человек гуглит, что купить вместо Redmi, ответ зависит от того, про какую именно модель речь. Правда, сейчас цены круто изменились: A17 и Redmi Note 15 стоят примерно одинаково!

Но если сравнивать A17 с роднёй по бюджету, он отвечает фирменным софтом One UI, шестилетней поддержкой и сборкой со стеклом Gorilla Glass Victus, чего дешёвые китайцы часто недодают. Но по голому железу те же POCO и Redmi в этом ценнике нередко предлагают более шуструю начинку и более быструю зарядку, так что выбор сводится к простому вопросу, что вам важнее, экосистема Samsung или максимум характеристик за те же деньги.

Если по характеристикам вы метили именно в Redmi Note 15, то честный ответ от Samsung, это A37, а не младшая модель. Кстати, линейка корейцев на этом не заканчивается, и до конца года нас ждёт сразу 8 любопытных новинок Samsung, так что иногда есть смысл и подождать.

Redmi Note 15

Какой дешевый Samsung Galaxy выбрать

Теперь без воды, стоит ли брать. Если бюджет совсем поджимает, а телефон нужен под звонки, переписку, ленту и видео, берите Galaxy A17 и не сомневайтесь. Это надежный дешевый Самсунг, который честно отработает свои деньги и будет получать обновления вплоть до 2031 года. Довольно неплохо?

Но если вы проводите в смартфоне полдня и хотите, чтобы он не захлёбывался уже через год, однозначно берите Galaxy A37. Плавный экран, шустрый Exynos 1480 и быстрая зарядка превращают его в аппарат, с которым реально комфортно жить долго. Доплата тут окупается не циферками в таблице, а ежедневным ощущением от пользования, и это ровно тот случай, когда лишние несколько тысяч себя оправдывают.

Galaxy A17

Galaxy A37

А вот гоняться за чем-то более навороченным в этом сегменте смысла нет, упрётесь в цену без внятной отдачи. Если же душа просит настоящий флагман на Андроиде, это уже другая история и другой бюджет, и про такой выбор я подробно рассказал в материале Xiaomi 17T Pro или Samsung Galaxy S26. Для народного же бюджета расклад предельно ясен: A17 берут экономные, A37 берут те, кто хочет с запасом, и обе модели своих покупателей точно не разочаруют.