3 января компания Samsung официально представила Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Смартфоны понравятся не только фанатам серий, но и тем, кто желает получить производительное устройство по привлекательной цене. Note10 на российском рынке стоит 77 тысяч рублей. Немногие готовы отдавать за устройство со стилусом такие деньги, для них и создали Lite-версию, которая технически хоть и уступает обычной версии, но и стоит заметно дешевле.

На кого рассчитаны эти аппараты?

Линейка устройств Galaxy A не вписывается в ценовой диапазон в 40-50 тысяч рублей. В этом сегменте лидируют смартфоны OnePlus, являющиеся неплохой дешёвой альтернативой флагманам Samsung. Чтобы у потребителей был выбор, компания решила предложить им S10 Lite и Note10 Lite. Первый оснащён флагманским процессором последнего поколения Snapdragon 855 для более уверенных позиций в сравнении с OnePlus.

S10 Lite и Note10 Lite имеют идентичный 6,7-дюймовый FullHD+ SuperAMOLED-экран с вырезом под камеру. Компания называет такой дисплей Infinity-O.

Аппараты имеют одинаковую фронтальную камеру на 32 Мп. Такая же, вероятно, используется в Galaxy A51. А вот основные модули здесь разные. В S10 Lite имеем тройной модуль: 5-Мп макро f/2.4, 48-Мп широкоугольный модуль Super Steady OIS AF f/2.0, широкоугольный модуль на 12 Мп f/2.2.

В Note10 Lite также тройной модуль, но уже 12-Мп f/2.2, 12-Мп Dual Pixel f/1.7 OIS, и телефото на 12 Мп f/2.4 OIS.

Забавно, что при идентичных дисплеях и аккумуляторе на 4500 мАч, устройства имеют различные габариты и вес. Galaxy S10 Lite: 75.6 x 162.5 x 8.1 мм, 186 грамм, Note10 Lite: 76.1 x 163.7 x 8.7 мм 199 грамм. Почему такая разница, нам всё еще непонятно.

Оба аппарата оснащены оперативной памятью на 6/8 ГБ и встроенной на 128 ГБ. Имеется поддержка карт памяти до 512 ГБ, сканер оптечатков пальцев в экране, NFC, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка на 25 Вт.

Главным различием устройств, наравне с камерой, может стать процессор. В Note10 Lite используется прошлогодний флагманский Exynos, такой же устанавливался в Galaxy S9. А вот в S10 Lite новый и современный Snapdragon 855.

В России S10 Lite будет продаваться по цене 44 990 рублей, а Note10 Lite обойдется потребителям в 39 990 рублей. S10 Lite будет доступен в черном, белом и синем цвете, а Note10 Lite в черном, белом и красном.

Galaxy S10e или Samsung Galaxy S10 Lite?

S10e стоит 45990 рублей, S10 Lite будет продаваться в России примерно за ту же цену. У потребителей появится сложный выбор: компактный полноценный флагман S10e или новый S10 Lite на более интересном Snapdragon 855, который технически не особо уступает и даже превосходит флагманский чипсет Samsung. Здесь, скорее, всё упирается в то, какие габариты приятны пользователю, потому что технически аппараты очень похожи.

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Производители могут сделать выбор в пользу S10 Lite за счёт современной системы стабилизацией Super Steady OIS.

Но не без недостатков

S10 Lite хоть и привлекает своей стабилизацией, большим экраном и мощным процессором, стоит заметить, что он полностью выполнен из пластика. Что очень странно, ведь смартфон стоит почти 50 тысяч рублей. В S10e, например, используется стекло Gorilla Glass 5 как спереди так и сзади, а торцы выполнены из полированного металла.

Хотите ощущать премиальный аппарат в руках? Тогда S10 Lite не для вас.

В России продажи смартфонов стартуют в середине января. Понравились ли вам новые устройства Samsung? Делитесь мнением в комментариях ниже. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на нас в Телеграм.