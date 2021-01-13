Samsung Galaxy S21 засветился на рендерах с новой беспроводной зарядкой

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Артем Сутягин 0

Чем ближе к презентации нового смартфона, тем больше о нем появляется новой информации. Часто это тизеры самого производителя, но в основном это утечки разной степени достоверности. Они появляются от людей, которые постепенно начинают контактировать с новым продуктом. Сборщики, продавцы, организаторы презентации и много кто еще. Сейчас, за день до презентации нового Samsung Galaxy S21 в Сети появились фотографии, которые очень четко дают понять не только то, чего нам ждать от нового смартфона, но и то, какими будут аксессуары для него. В частности, как будет выглядеть новая беспроводная зарядка. Возможно, она даже станет аналогом MagSafe от Apple. Слишком уж заманчивым кажется выпустить что-то подобное.

samsung

Перед презентацией слухов и утечек всегда очень много.

Новая беспроводная зарядка Samsung

Веб-сайт Nieuwemobiel получил несколько официальных изображений, показывающих грядущие беспроводные зарядные устройства, которые должны появиться завтра вместе с серией Galaxy S21.

Новые зарядные устройства называются Samsung Wireless Charger Duo 2 и Wireless Charger Pad 2 и являются преемниками соответственно Wireless Charger Duo и Wireless Charger Pad, выпущенных в прошлом году.

Зарядка Samsung

Samsung Wireless Charger Duo 2

Зарядка Samsung

Купили бы такую?

Samsung Wireless Charger Duo 2 имеет обновленный внешний вид, позволяющий заряжать одновременно телефон, умные часы или TWS-наушники. Устройство будет доступно в черном и белом цвете и будет поставляться с адаптером питания и кабелем USB-C.

Зарядка

Wireless Charger Pad 2

С другой стороны, Wireless Charger Pad 2 предназначен только для телефона, но также будет доступен в черном и белом цветах.

Стилус S Pen для Samsung Galaxy S21

Samsung сделала себе имя во флагманской лиге благодаря сериям Galaxy S и Galaxy Note. Несколько лет назад серия Note была известна тем, что каждый год предлагала актуальные характеристики флагманского уровня. Однако в последние годы ситуация немного изменилась и теперь Note это скорее крепкое обновление актуальных моделей Galaxy S.

Хотя, серьезным отличием является поддержка стилуса S Pen и связанные с ним функции. В то время, как будущее линейки Galaxy Note остается неопределенным, Samsung, похоже, пытается добавить некоторые функции этой линейки в свои смартфоны Galaxy S21. Несколько отчетов предполагали поддержку S Pen на Galaxy S21 Ultra, и теперь это в значительной степени подтверждено новой утечкой.

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Фактически Galaxy S21 Ultra будет поддерживать S Pen. Однако, в отличии от Note 20, новый флагман не будет сразу поставляться с ним. Пользователям придется покупать отдельное перо, если они захотят им воспользоваться. А еще в телефоне не будет слота для стилуса. Возможно, это осторожный шаг, который призван оценить нужность этого аксессуара пользователям в линейке Galaxy S. Если просто так занять место в корпусе отсеком для стилуса, то придется делать аккумулятор меньшей емкости, но это может расстроить пользователей, не заинтересованных в S Pen. Зато, скорее всего, Samsung предложит специальный чехол, в котором будет место для стилуса.

Чехол

Так выглядит чехол с карманом для стилуса.

Новый чехол для Samsung Galaxy S21

Утечка кейса S View Flip Cover появилась у сотрудников WinFuture. Его корпус будет немного шире обычного, чтобы соответствовать толщине стилуса. Интересно, что чехол будет удерживать стилус в идеальном положении, чтобы телефон мог заряжать его по беспроводной сети. S Pen будет обладать возможностью подключения по Bluetooth, акселерометром и гироскопом для распознавания жестов. Поэтому, чтобы работать с самыми продвинутыми функциями, вам нужно будет постоянно заряжать его.

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S Pen, поддерживающий Galaxy S21 Ultra, судя по всему, будет тем же, что и в Galaxy Tab S7 и S7 +. У обоих планшетов также нет специального слота для стилуса. Вместо этого они используют магнитный донгл. Главным отличием от пера, идущего в комплекте с Galaxy Note, будет то, что у него нет функции щелчка.

Чехол S21

В закрытом состоянии чехол смотрится очень стильно.

Что будет с Samsung Galaxy Note

Согласно отчету, S Pen будет стоить около 40 евро. Если информация подтвердится, то это будет такая же цена, которую сейчас просят за дополнительное перо к Note 20. Скорее всего, будет и готовый сет, состоящий из специального чехла и стилуса, чтобы пользователям не приходилось подбирать их по отдельности.

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Знаю, что многие со мной не согласятся, но я положительно отношусь к такой инициативе. Мне кажется, что держать в модельном ряду Galaxy Note только ради того, что это устройство со стилусом, как минимум не логично. Он уже давно перестал быть чем-то отдельным от остальных линеек и максимально плотно приблизился к S-серии.

Если компания откажется от выпуска Galaxy Note 21, а в следующем году выпустит Galaxy S22 со стилусом в корпусе смартфона, возможно, это будет самое правильное решение в судьбе этих двух линеек в частности и Samsung в целом.

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